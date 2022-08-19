Вот те, наци: как работает «соцподдержка» для «правых» преступников

Сразу несколько громких преступлений с участием российских неонацистов, сотрудничавших с Киевом, раскрыли спецслужбы в разных частях страны. Как ведет себя ультраправый андеграунд в России в свете спецоперации по защите Донбасса и как устроена «соцподдержка» неонацистских преступников — разбирались «Известия».

Попытка подрыва

Диверсантское подполье оживилось в России на фоне череды военных поражений ВСУ на фронтах Донбасса. Националисты рассчитывают запугать мирных россиян и украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий, с помощью терактов. Пособники украинских радикалов из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) были уничтожены в Волгоградской области при попытке подрыва нефтепровода.

15 августа ФСБ распространила видео с места ликвидации экстремистов. На кадрах тела двоих мужчин находятся в легковом автомобиле. При них в салоне находятся пистолеты Макарова. Также на записи запечатлена работа взрывотехников у нефтепровода. В спецслужбе сообщили, что диверсанты состояли в группировке «Реструкт», созданной российским неонацистом Максимом Марцинкевичем. Оба ликвидированных экстремиста — граждане России. По данным ФСБ, к организации преступления могут быть причастны известные в ультраправых кругах личности — гражданин России Андрей Чуенков по прозвищу Дед (по данным силовиков, в настоящее время боевик нацбата «Ураган») и член запрещенной в России организации «Азов» гражданин Украины Юрий Ионов по прозвищу Таксист.

Вот те Автомобиль нейтрализованных сотрудниками ФСБ членов праворадикальной группировки «Реструкт», пытавшихся осуществить подрыв нефтепровода на территории Волгоградской области Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФСБ РФ

Андрей Чуенков сразу после сообщения ФСБ объявился в соцсетях, где на видеозаписи сообщил, что находится в Киеве и не имеет отношения к «Урагану» или «Азову». Он также заявил, что упомянутый в сообщении Ионов погиб в Мариуполе.

О гибели Таксиста сообщалось в украинских соцсетях. Однако источник «Известий» в правоохранительных органах считает, что похороны в медиа — распространенный прием неонацистов для решения своих проблем с законом. Напомним, у Ионова богатая криминальная биография, он был интересен не только российским, но и украинским силовикам. Таксист причастен к серии преступлений против собственности, половой неприкосновенности человека.

Идейные пироманы

Еще один теракт предотвращен силовиками в городе-курорте Железноводске. Член запрещенной в России организации «Правый сектор» готовил поджог административных зданий на территории КМВ.

«В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания», — говорится в сообщении ФСБ России. Расследуется дело по статье о покушении на теракт.

Еще один сторонник «Правого сектора», россиянин 1992 года рождения, был задержан в начале августа в Черкесске. Мужчина готовил теракт «в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих». По его собственному признанию, целью являлись прокуратура и военкомат. К материалам дела приобщена переписка с участниками украинских радикалов, «изобличающая его преступные намерения».

Вот те Задержанный россиянин собирался совершить теракт у прокуратуры и военкомата, Черкесск, Россия Фото: ТАСС/ФСБ РФ/Снимок с видео

Угрозу ультраправого подполья в России источник «Известий» в правоохранительных органах считает преувеличенной.

— Основной костяк неонацистов был разгромлен в стране несколько лет назад. Из последних серьезных атак экстремистов этого толка можно назвать покушение на российского журналиста Владимира Соловьева. Лица, причастные к этому преступлению, действительно представляли угрозу, были хорошо организованы, — рассказал он.

Соцвыплаты для «камрадов»

Собеседник «Известий» пояснил, что реальную опасность могут представлять лишь те организации, которые имеют финансовую подпитку, так как на одной идее далеко не уедешь. Одним из инструментов поддержки неонацистской идеологии становится фандрайзинг. В различных чатах зафиксированы попытки организованного сбора средств на нужды праворадикалов. Например, этим занимаются Telegram-каналы неонацистской направленности.

Интернет-площадки такого рода размещают реквизиты платежных инструментов (в том числе счета в российских банках) и просят скинуться для поддержки «белых камрадов», находящихся в местах лишения свободы или следственных изоляторах. В своих постах осужденные и обвиняемые в тяжких преступлениях обозначены как «узники совести», «военнопленные».

У одного из таких каналов больше 3 тыс. подписчиков. Его авторы, в частности, заявляют, что собирают деньги для фигуранта расследования покушения на Владимира Соловьева — Андрея Пронского. В числе заявленных получателей помощи Роман Халилов (обвиняется в убийстве африканца в Казани), серийный убийца и террорист Стас Лухмырин. В паблике размещено видео встречи неонациста Андрея Разина по прозвищу Чинарик или Чибис, причастного к нескольким убийствам, в момент его выхода из колонии в Мурманской области.

«100 тыс. рублей было собрано на освобождение Андрея «Чибиса» Разина. Сумма очень достойная, учитывая те сроки, в какие она была собрана!» — говорится в тексте сообщения.

На каналах выложены и другие отчеты о сборах средств, фото посылок, переданных в исправительные учреждения, — всё аккуратно, как в честном благотворительном фонде.

Сопутствующий ущерб

Объявления о сборах чередуются с неонацистскими, ксенофобскими постами, нуждающимися в правовой оценке со стороны РКН и правоохранительных органов. Паблики также романтизируют образы идеологов расизма, осужденных за массовые убийства зарубежных и российских неонацистов либо ликвидированных при совершении терактов или задержании.

Еще одна важная функция таких сообществ — организация прямого общения молодежи с заключенными. Администраторы выкладывают почтовые адреса отбывающих наказание ультраправых преступников и предлагают писать им письма, слать открытки, поздравлять с праздниками.

Просят админы денег и на решение текущих вопросов неонацистов.

«Друзья, сложилась следующая ситуация, в которой необходимо помочь копейкой. В общем, один из камрадов хотел опрокинуть [представителей неславянской народности] на деньги, продав им вместо наркоты петрушку, но его взяли в заложники. Он позвал на помощь соратников, и они приехали на место, где случился конфликт, в результате которого [лиц неславянской народности] постреляли. Сейчас того, кто из камрадов наделал больше всех дел на месте происшествия, ищут органы. Всем неравнодушным к судьбе соратника выкладываем реквизиты…» — говорится в тексте одного из сборов. Каких-либо весомых доказательств «целевого» расходования средств от таких пабликов ждать не приходится. В постах сообщества также сообщается о микрофинансовой помощи (до 3 тыс. рублей) для известных националистов-убийц, таких как Никита Тихонов, Лев «Фюрер» Молотков.

К слову, владельцы пабликов преследуют и коммерческие цели, активно рекламируя собственные бренды одежды. Как правило, это свитшоты, футболки, бейсболки с «правой» и неоязыческой символикой.

Околофутбольная профилактика

По словам источника «Известий» в столичной полиции, на сегодняшний день существуют разрозненные молодежные группы, увлеченные больше формой (символикой, атрибутикой) современного неонацизма.

— Субкультура, одежда определенных брендов, культ насилия — это по-прежнему привлекает молодежь, подростков. Но на серьезные организованные действия, тем более политические такие сообщества неспособны, — отмечает собеседник.

Источник в полиции сообщил, что ранее «поставщиком» кадров для праворадикальных структур была околофутбольная тусовка, но сегодня этот канал тщательно контролируется.

— Специальные подразделения довольно успешно ведут профилактическую и оперативную работу с такого рода сообществами, — добавил источник.

Хребет международного фашизма

Идеологическую работу на международном уровне продолжает активно вести неонацистская организация National Socialism/White Power. В мае прошлого года она была запрещена в России решением Верховного суда по иску Генпрокуратуры. Эту организацию источник «Известий» в силовых структурах назвал в числе наиболее опасных.

Запрещенная организация также использует следующие наименования: NS/WP, NS/WP Grew Sparrows, Grew/White Power, «Национал-социализм/Белая сила (власть)».

Вот те Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Это еще одна разновидность последователей американского фашизма, идеологическую основу которого заложил известный неонацист Дэвид Лэйн. Скажем так, экспортный вариант, — пояснил источник.

Русскоязычные страницы, имеющие отношение к этому сообществу, отличаются от других неофашистских и националистических пабликов презрительным отношением к символам победы в Великой Отечественной войне, а также ориентированием на протестное движение.