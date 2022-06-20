Работать на зло: кто и зачем оправдывает массовых убийц

Полицейские привлекли к уголовной ответственности 44-летнего пользователя соцсетей, героизировавшего массового убийцу мусульман из Австралии на просторах Рунета. В корнях нового западного тренда на очернение ислама разбирались «Известия».

В Москве возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах, оправдании и пропаганде терроризма в интернете. Под следствием оказался Роман К., ему инкриминировали размещение в соцсети «ВКонтакте» поста, в котором он идеализирует австралийского расиста и террориста Брентона Тарранта, устроившего стрельбу в двух новозеландских мечетях. Согласно заключения экспертного исследования, «насильственные действия представлены адресату [аудитории] как правильные, допустимые в отношении мусульман, заслуженные ими и, следовательно, в солидаризации с ними, а также в отрицании общепринятой негативной оценки действий Б. Тарранта, которая подается адресату как неверная, ошибочная». Публикация, по мнению лингвистов, направлена на формирование у читателя положительного эмоционально-смыслового отношения к действиям Тарранта. Свой пост нетерпимости он выложил на всеобщее обозрение 29 августа 2020 года, находясь в гостинице «Экипаж» на 1-й Рейсовой улице, где проживал в тот момент.

Таррант и Украина

Уроженец Австралии Брентон Таррант стал автором первого теракта в истории Новой Зеландии, которая ранее считалась одним из самых безопасных уголков на планете. Таррант, которому было на момент совершения нападений 28 лет, 15 марта совершил нападения сразу на две мечети в пятницу, когда в зданиях находились сотни молящихся. Первыми были убиты прихожане мечети Аль-Нур — нацист открыл по ним стрельбу из полуавтоматического оружия (всего у преступника было пять стволов). Он убивал всех без разбору — мужчин, женщин. После бойни в Аль-Нуре, он на машине поехал в исламский центр Линвуда в пяти километрах от первого места атаки. Там массовые расправы над мусульманами продолжились. В общей сложности Таррант убил 51 человека, еще 40 получили ранения. Террорист получил пожизненный срок.

Работать на зло_1 Брентон Таррант в зале суда Фото: Global Look Press/Adam Bradley

Зверства маньяка транслировал через интернет 18-летний подросток, он же опубликовал манифест Тарранта в соцсетях. Позже молодой человек был арестован. Ролики с бойней быстро распространились по интернету, как и манифест австралийца, снискав отклик в маргинальных неонацистских кругах. Считается, что Таррант оправдывал свои преступления местью за преступления радикальных исламистов в разных частях планеты.

Позже выяснилось, что Таррант посещал исламские страны, тщательно готовился к преступлению. Кроме того, нашлась связь между Таррантом и проукраинскими неонацистами, участвовавшими в так называемой АТО (антитеррористическая операция и незаконные боевые действия сил ВСУ и нацбатов в отношении населения Донбасса). По данным РЕН ТВ, входившие в состав «Грузинского легиона» наемники Этан Тиллинг и Джаред Беннет входили в ту же ультраправую организацию, что и Таррант.

Работать на зло_2 Стихийный мемориал в память о жертвах стрельбы в мечети Аль-Нур в Крайстчерче Фото: Global Look Press/PJ Heller

Мониторинг «Известий» в соцсетях обнаружил, что информация о террористе Тарранте широко распространена в соцсетях в текстовых и видеоформатах.

В поисках последователей

Стоит добавить, что самого Тарранта можно смело назвать подражателем другому ультраправому маньяку-террористу — Андерсу Брейвику, устроившему массовую расправу над участниками политического мероприятия в Норвегии.

— Поиски подражателей продолжаются, такие посты в интернете преследуют именно эту цель, — считает Александр Корелов, адвокат, специалист по защите пострадавших от экстремистских организаций и сект. — Для того чтобы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, требуются люди, способные на такие ужасные поступки.

Как правило, последователи массовых убийц и террористов возникают из числа душевнобольных, наркоманов, людей с радикальными политическими взглядами.

— Цель пропагандистов — показать неспособность государства бороться с такими явлениями, с одной стороны. С другой — хотят запугать людей. Иными словами — это попытка дестабилизировать общество. В данной ситуации под удар попадают мусульмане. Расчет делается на узкий круг людей с психическими отклонениями, которые могут поддерживать враждебные действия в отношении представителей этой конфессии, что может вызвать ответную реакцию. То есть речь идет о типичном разжигании розни.

По мнению правозащитника, пресекать такие действия необходимо жестко и бескомпромиссно.

Дошли руки

По словам источника «Известий» близкого к антиэкстремистским структурам, сегодня в свете спецоперации по защите Донбасса к проявлениям ксенофобии, расизма, нацизма приковано максимум внимания силовиков.

— То, мимо чего раньше спецслужбы могли пройти мимо, сегодня становится приоритетными задачами. Пропаганда такого рода — реальная национальная угроза. Очевидно, что подобные тексты — это не выражение собственной позиции или взгляда, а реальная пропаганда неонацистских ценностей. Целевая аудитория — молодые люди, которые проводят много времени в соцсетях. Что же касается поклонников Тарранта, то у них много общего с теми же сторонниками печально известного Брейвика. Идеологи неравенства создают надуманные оправдания их запредельной жестокости. Разумеется, взрослый человек с жизненным опытом на такие глупости вряд ли будет отвлекаться, а вот подростки, которым свойственен максимализм, подвержены влиянию таких деструктивных идей, — отмечает собеседник «Известий» в силовых структурах.

Источник в сфере IT-безопасности сообщил, что для выявления пропаганды терроризма и экстремизма спецслужбами используется специальный софт. Однако окончательное решение о том, что является призывом к общественно опасным действиям и оправданием, определяет специальное судебная экспертиза с привлечением лингвистов, культурологов, сектоведов и других специалистов.

Помощник главы Духовного собрания мусульман России имам Ильнур хазрат Гайнутдинов считает, что причины увлечения молодых людей подобными идеями — невежество и отсутствие толерантности по отношению к другим конфессиям.

Работать на зло_3 Фото: Global Look Press/Pascal Deloche

— К сожалению, встречаются молодые люди, которые начитаются каких-то скриншотов или цитат в интернете, пытаются показать себя умными, чуть не богословами. И в истории такие фанатики тоже часто встречались. Но на сегодняшний день лично я не встречал ярых агрессивных проявлений со стороны молодежи, — отмечает он.

Экстремистские идеи неонацизма он уравнивает с сатанизмом.

— Сатанизм существует давно и, вероятно, будет существовать. Нам, в свою очередь, нужно работать с другой стороны — просвещать молодежь. Недавно я принимал участие в Международном межнациональном форуме в Дагестане. В частности, там обсуждалась тема терроризма с точки зрения четырех традиционных конфессий в России. Но мой взгляд, большинство людей в нашей стране прекрасно понимают, что традиционный ислам никакого отношения к терроризму иметь не может, — подытожил он.

Срок за отмывание убийц

В статье 205.2 УК РФ говорится о наказании за публичные призывы, публичное оправдание или пропаганду терроризма, объясняет Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России. При этом в первых двух случаях должен быть критерий публичности.

Сам критерий раскрывает Верховный суд РФ в одном из постановлений пленума от 28.06.2011 № 11, сказал юрист.

— Публичность выражается в массовости, например, если обращение идет к группе лиц, либо в рамках публичного мероприятия, либо путем распространения печатных листовок, плакатов, либо массовая рассылка. В пропаганде же публичность не требуется, — уточняет эксперт.

По его словам, приговоры по таким делам всегда обвинительные.

— Однако на сегодняшний день судьи стараются учесть все обстоятельства дела и назначать не самое строгое наказание. Порой суд может условное осуждение назначить, — отмечает юрист.

По его мнению, большая часть дел основывается на незаметных для самого обвиняемого словах. Недавно многие исполнители ощутили, как строки из текстов их песен могут быть использованы против них же самих. В самой статье установлено максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.