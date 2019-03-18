Опубликовавшего видео терактов в Крайстчерче подростка оставили под стражей

Суд новозеландского города Крайстчерча отказал 18-летнему подростку, который обвиняется в публикации и распространении видео о стрельбе в городских мечетях, в освобождении под залог. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

Подросток останется под стражей до следующего заседания суда, которое будет назначено на начало апреля. Ему может грозить до 14 лет тюремного заключения по всему пунктам предъявленных обвинений.

Власти вменяют ему в вину прямую трансляцию видео, размещенного обвиняемым в убийстве во время нападения на мечети Брентоном Террантом, а также публикация фотографий с подстрекающим к насилию текстом.

Нападение на посетителей двух мечетей в Крайстчерче и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии произошло 15 марта. Жертвами стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Известно, что Террант транслировал расстрел прихожан одной из мечетей в интернете, а также оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в социальной сети.