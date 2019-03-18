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Опубликовавшего видео терактов в Крайстчерче подростка оставили под стражей

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Суд новозеландского города Крайстчерча отказал 18-летнему подростку, который обвиняется в публикации и распространении видео о стрельбе в городских мечетях, в освобождении под залог. Об этом сообщила газета The New Zealand Herald.

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Подросток останется под стражей до следующего заседания суда, которое будет назначено на начало апреля. Ему может грозить до 14 лет тюремного заключения по всему пунктам предъявленных обвинений.

Власти вменяют ему в вину прямую трансляцию видео, размещенного обвиняемым в убийстве во время нападения на мечети Брентоном Террантом, а также публикация фотографий с подстрекающим к насилию текстом.

Нападение на посетителей двух мечетей в Крайстчерче и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии произошло 15 марта. Жертвами стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Известно, что Террант транслировал расстрел прихожан одной из мечетей в интернете, а также оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в социальной сети.

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