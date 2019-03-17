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Полиция отпустила троих задержанных после теракта в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Трое из четырех задержанных после теракта в Новой Зеландии не причастны к стрельбе в мечетях, сообщил глава полиции страны Майк Буш.

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После нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч стражи порядка задержали четырех человек, в том числе австралийца Брентона Тарранта. Именно он, по данным полиции, стрелял в прихожан и снимал свои действия на видео для онлайн-трансляции.

В ходе пресс-конференции Буш уточнил, что троих задержанных отпустили домой.

«На данный момент мы не считаем, что эти люди связаны с атаками», — цитирует главу полиции «РИА Новости».

По словам Буша, еще двоим задержанным после стрельбы предъявлены обвинения по другим делам. В частности, на одного из мужчин завели дело из-за найденного у него в машине огнестрельного оружия, второй задержанный обвиняется в подстрекательстве к расовой дискриминации.

При этом Буш сообщил, что позднее полиция задержала еще одного мужчину. Ему пока не предъявлены обвинения.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще более 40 госпитализированы с огнестрельными ранениями. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.

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