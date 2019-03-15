Откуда не ждали: двойной теракт в мечетях Новой Зеландии

Один из задержанных — гражданин Австралии Брентон Таррант, который вел трансляцию. В соцсети он опубликовал свой 70-страничный расистский манифест, в котором оправдывает свои действия местью за погибших во время террористических атак в Европе. Его страницы в Facebook и Twitter были заблокированы