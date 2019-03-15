Откуда не ждали: двойной теракт в мечетях Новой Зеландии

В районе 13:45 неизвестные устроили стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Один из нападавших пришел в мечеть Аль-Нур и открыл огонь по прихожанам. Вооруженный мужчина снимал всё происходящее на экшен-камеру и вел прямую трансляцию в соцсетях
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Фото: TASS/AP/Mark Baker
Одновременно выстрелы начали раздаваться в другой мечети — Линвуд Масджид. Туда ворвались двое вооруженных людей. Нападавшие заблокировали двери в здание, чтобы не оставить прихожанам шанса выбраться живыми
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Фото: TASS/AP/Mark Baker
На момент атаки в одной из мечетей находились 300, в другой — еще 200 человек. Изначально сообщалось о 27 погибших, на момент задержания нападавших их число составило уже 49 человек
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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
В больницах остаются десятки раненых. Среди пострадавших есть женщины и дети
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Фото: Getty Images/Hagen Hopkins
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала произошедшее терактом. Она назвала этот день самым мрачным в истории страны. Нападение, по ее словам, было хорошо спланировано
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Фото: TASS/AP/Mark Baker
Во время спецоперации полицейские задержали четырех подозреваемых в совершении теракта. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям
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Фото: TASS/AP/Mark Baker
Среди задержанных трое мужчин и одна женщина. Первое судебное заседание в отношении обвиняемого в организации теракта и убийстве людей состоится 16 марта
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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
Один из задержанных — гражданин Австралии Брентон Таррант, который вел трансляцию. В соцсети он опубликовал свой 70-страничный расистский манифест, в котором оправдывает свои действия местью за погибших во время террористических атак в Европе. Его страницы в Facebook и Twitter были заблокированы
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Фото: TASS/AP/Mark Baker
Власти призвали жителей города не выходить на улицу и избегать мест массового скопления людей без крайней необходимости
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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
Все школы и государственные учреждения в городе закрыты в связи со случившимся
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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
Полиция обратилась с просьбой о временном прекращении работы всех мечетей в стране из соображений безопасности
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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
По словам комиссара полиции Майка Буша, ни один из задержанных ранее не привлекал к себе внимание правоохранительных органов
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