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В Новой Зеландии пересмотрят закон об оружии после теракта в мечетях

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Фото: REUTERS
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Власти Новой Зеландии пересмотрят закон о владении оружием, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн. О предстоящем изменении законов об огнестрельном оружии она сообщила на пресс-конференции, организованной после нападения на мечети в городе Крайстчерч.

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Прямую трансляцию выступления премьера ведет издание The New Zealand Herald.

По словам политика, главный подозреваемый в атаке имел лицензию на оружие. «Мне сообщили, что он получил ее в ноябре 2017 года», — приводит слова новозеландского премьера «Интерфакс».

Ранее 16 марта генеральный прокурор страны Дэвид Паркер заявил о возможном запрете на продажу полуавтоматического оружия после трагедии в Крайстчерче.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.

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