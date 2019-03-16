В Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия

Власти Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия после трагедии в Крайстчерче, где вооруженный мужчина напал на мечеть. С таким заявлением выступил генеральный прокурор страны Дэвид Паркер.

По его словам, необходимо изменить закон об обороте оружия в связи с ростом угроз экстремизма. Во многих странах мира были запрещены полуавтоматические винтовки, и Новая Зеландия может войти в их число, пишет The New Zealand Herald.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них, предположительно 28-летнего австралийца Брентона Терранта, попал на видео.

Известно, что Террант транслировал расстрел прихожан одной из мечетей в интернете, а также оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в социальной сети. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он своей вины не признает.