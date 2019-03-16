Премьер Новой Зеландии и члены правительства прибыли в Крайстчерч

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и члены правительства прибыли в пострадавший от террористических атак Крайстчерч. Об этом сообщило издание The New Zealand Herald.

Вместе с премьером в город приехал вице-премьер Уинстон Питерс, а также лидеры ведущих партий и ряд новозеландских министров. Ардерн вместе с политиками намерена провести ряд встреч с городскими властями и жителями Крайстчерча.

Прежде всего власти посетили Кентерберийский центр беженцев в Линвуде, чтобы встретиться с представителями мусульманской общины.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве.