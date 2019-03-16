В Новой Зеландии указали на пробелы в законодательстве после теракта

Законы об обороте оружия в Новой Зеландии будут ужесточены после теракта в городе Крайстчерч, считает представитель организации GunPolicy.org Филип Алперс.

В интервью газете The New York Times Алперс отметил, что Новая Зеландия является практически единственной страной, помимо США, где не регистрируется 96% оружия.

«Некоторые элементы действующего в Новой Зеландии законодательства достаточно жестки, но в то же время в законодательстве существуют огромные пробелы», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на данный момент 238 тыс. новозеландцев имеют лицензию на владение оружием. При этом некоторые виды оружия продаются через интернет и по объявлениям в газетах.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве.