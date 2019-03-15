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Граждане нескольких государств пострадали в теракте в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
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Три афганца, три турка и один гражданин Малайзии получили ранения при атаке на две мечети в городе Крайстчерч на юге Новой Зеландии.

Посол Афганистана в Веллингтоне Вафидуллах Вайсси написал в Twitter, что и среди жертв теракта есть гражданин его страны. Он также подтвердил, что три афганца пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате нападения были ранены трое турков, сообщает телеканал CNN Turk.

По словам главы правящей партии Малайзии Анвара Ибрахима, также пострадал один его соотечественник. Политик в своем заявлении осудил теракт, при котором погибли 49 человек.

В свою очередь, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала, что шесть граждан страны находились в одной из атакованных мечетей. Трем из них удалось спастись, еще трое числятся пропавшими без вести, передает RT.

Нападение на посетителей мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Один из боевиков снимал происходящее на камеру и транслировал видео в Сети. Жертвами атаки в двух мечетях стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. По подозрению в причастности к теракту задержаны четыре человека, в том числе гражданин Австралии Брентон Таррант.

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