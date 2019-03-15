В Facebook удалили видео с терактом в Новой Зеландии

Из социальной сети Facebook удалена видеозапись, запечатлевшая теракт в мечети в Новой Зеландии. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает CNN со ссылкой на представителя соцсети в стране Мию Гарлик.

Она рассказала, что полиция Новой Зеландии сообщила им о видео на Facebook вскоре после того, как оно появилось. Там сразу удалили съемку, а затем и страницы стрелка в этой соцсети и Instagram.

Отмечается, что аккаунт напавшего удалили из Twitter, в настоящее время предпринимаются действия по удалению из соцсети видеозаписи теракта. Кроме того, видеохостинг YouTube также работает над тем, чтобы убрать съемку со своего сайта.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве. Этому человеку более 20 лет, его имя пока не сообщается.