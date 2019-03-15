Эйфелева башня погасит огни в память о жертвах теракта в Новой Зеландии

В Париже в полночь погасят освещение на Эйфелевой башне в память о жертвах теракта в Новой Зеландии. Об этом рассказала мэр французской столицы Анн Идальго на своей странице в Twitter.

«В память о жертвах этого теракта мы выключим подсветку Эйфелевой башни в полночь в пятницу», — приводит ее слова RT.

Идальго также выразила свои соболезнования народу Новой Зеландии, жителям Крайстчерча и мусульманскому сообществу.

Нападение на посетителей мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Один из боевиков снимал всё происходящее на камеру и транслировал видео в Сети. Жертвами атаки в двух мечетях стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями.