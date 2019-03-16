Число жертв атаки в Новой Зеландии достигло 50

Подданный Саудовской Аравии Мохсен аль-Мазини скончался в больнице новозеландского города Крайстчерча в результате ранений, полученных во время теракта в мечети, сообщил глава МИДа королевства Ибрахим аль-Асаф. Число жертв атаки достигло 50 человек.

Как пишет «РИА Новости», саудовский министр подтвердил, что еще один подданный королевства был ранен во время теракта и сейчас находится в больнице.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, 50 человек погибли, еще чуть меньше полусотни госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве.