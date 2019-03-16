Трамп не увидел угрозы «белого национализма» после теракта в Крайстчерче

Американский лидер Дональд Трамп заявил об отсутствии угрозы роста «белого национализма» в США на фоне террористической атаки на мечети в Новой Зеландии.

По данным агентства Reuters, один из нападавших в новозеландском городе Крайстчерч опубликовал манифест, в котором назвал президента США «символом белой идентичности».

Как пишет ТАСС, в разговоре с журналистами Трамп отметил, что не знаком с содержанием манифеста, подчеркнув, что лишь «маленькой группе людей» в США близка идея «белого национализма».

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве.