Прямой эфир
Сюжет:

Трамп не увидел угрозы «белого национализма» после теракта в Крайстчерче

0
Фото: REUTERS/Jim Young
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский лидер Дональд Трамп заявил об отсутствии угрозы роста «белого национализма» в США на фоне террористической атаки на мечети в Новой Зеландии.

Расстрел в прямом эфире: теракт в Новой Зеландии произошел впервые
События в Крайстчерче показали, что от терроризма не застрахован никто

По данным агентства Reuters, один из нападавших в новозеландском городе Крайстчерч опубликовал манифест, в котором назвал президента США «символом белой идентичности».

Как пишет ТАСС, в разговоре с журналистами Трамп отметил, что не знаком с содержанием манифеста, подчеркнув, что лишь «маленькой группе людей» в США близка идея «белого национализма».

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новой Зеландии указали на пробелы в законодательстве после теракта
В Facebook удалили видео с терактом в Новой Зеландии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017