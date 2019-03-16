Обвиняемый в стрельбе в Новой Зеландии останется под стражей до 5 апреля

Окружной суд новозеландского города Крайстчерча оставил под стражей до 5 апреля обвиняемого в нападении на мечеть — 28-летнего австралийца Брентона Тарранта. Об этом сообщило издание The New Zealand Herald.

Полиция также отмечает, что мужчине будут предъявлены и другие обвинения, однако детали пока не раскрываются. Также отмечается, что заявление о залоге подано не было.

Во время слушания Таррант не выказал признаков раскаяния, демонстрировал нацистские жесты во время фотосъемки, а также не признал своей вины.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Известно, что одному из задержанных полиция предъявила обвинение в убийстве.