Полиция Новой Зеландии считает Терранта ответственным за оба теракта

Полиция Новой Зеландии сообщила, что считает ответственным за оба нападения на мечети в Крайстчерче находящегося под стражей по решению суда Брентона Терранта. С таким заявлением выступил комиссар полиции страны Майк Буш.

По его словам, к новой дате заседания Терранту будут предъявлены новые обвинения с учетом данных следствия, однако какие именно, будет известно позднее после детального расследования, пишет ТАСС. Ранее суд оставил Терранта под стражей до 5 апреля.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонниками ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них, предположительно Брентона Терранта, попал на видео.

Известно, что Террант транслировал расстрел прихожан в интернете, а также оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в социальной сети. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он своей вины не признает.