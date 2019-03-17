Премьер Новой Зеландии рассказала о получении «манифеста» стрелка

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн рассказала, что получила «манифест» обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче Брентона Тарранта за девять минут до трагедии.

«Я одна из примерно 30 человек, получивших манифест, который был разослан за девять минут до атаки», — сказала Ардерн, которую цитирует NDTV.

Она отметила, что в тексте письма не содержалось каких-либо деталей или указаний на конкретное место происшествия. По словам премьера, в течение двух минут информация была передана службам безопасности, так как содержание «вызывало серьезное беспокойство».

Нападение на посетителей двух мечетей в Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии произошло 15 марта. Атаку боевик снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

Жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.