Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии предстал перед судом

28-летний австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в нападении на мечеть в новозеландском Крайстчерче, предстал перед судом. Окружной суд города оставил его под стражей до 5 апреля, заявление о залоге подано не было.

Полиция также отмечает, что мужчине будут предъявлены и другие обвинения, однако детали пока не раскрываются.

Во время слушания Таррант не выказал признаков раскаяния, демонстрировал нацистские жесты во время фотосъемки, а также не признал своей вины.