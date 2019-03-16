Прямой эфир
Сюжет:

Обвиняемый в нападении на мечети в Новой Зеландии предстал перед судом

0
Выделить главное
вкл
выкл

28-летний австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в нападении на мечеть в новозеландском Крайстчерче, предстал перед судом. Окружной суд города оставил его под стражей до 5 апреля, заявление о залоге подано не было.

Полиция также отмечает, что мужчине будут предъявлены и другие обвинения, однако детали пока не раскрываются.

Во время слушания Таррант не выказал признаков раскаяния, демонстрировал нацистские жесты во время фотосъемки, а также не признал своей вины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты изучают личность новозеландского стрелка
Число жертв атаки в Новой Зеландии возросло до 40 человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017