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В Facebook удалили свыше 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Сотрудники Facebook удалили за сутки свыше 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей, на которых был запечатлен теракт в новозеландском Крайстчерче.

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Как говорится в заявлении официального представителя соцсети Мии Гарлик, при этом 1,2 млн видео были удалены на стадии загрузки.

Она также подчеркнула, что сотрудники Facebook продолжают работу в этом направлении и, в частности, блокируют отредактированные версии видео.

Администрация соцсети оперативно заблокировала аккаунты в Facebook и Instagram человека, который, по данным властей, открыл стрельбу в Крайстчерче.

Кроме того, соцсети также удаляют все сообщения лиц, которые высказываются в поддержку действий преступника, и сотрудничают с правоохранительными органами Новой Зеландии.

Нападение на посетителей двух мечетей в Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии произошло 15 марта. Атаку боевик снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

Жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

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