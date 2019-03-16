Прямой эфир
Сюжет:

Вратарь новозеландской сборной по мини–футболу погиб при атаке на мечети

0
Фото: REUTERS/Jorge Silva
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче погиб голкипер сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян.

Расстрел в прямом эфире: теракт в Новой Зеландии произошел впервые
События в Крайстчерче показали, что от терроризма не застрахован никто

Спортсмену было 33 года, он родился в Кувейте и недавно стал отцом, сообщил 16 марта портал Stuff.co.nz. Он был директором и акционером компании LWA Solutions.

Комментарии по этому вопросу федерация футбола Новой Зеландии давать отказалась, так как пока не получила официального уведомления от полиции о гибели вратаря.

Ранее 16 марта премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила о предстоящем пересмотре закона о владении огнестрельным оружием.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новой Зеландии могут запретить продажу полуавтоматического оружия
Число жертв атаки в Новой Зеландии достигло 50

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017