Вратарь новозеландской сборной по мини–футболу погиб при атаке на мечети

В результате атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче погиб голкипер сборной Новой Зеландии по мини-футболу Атта Элайян.

Спортсмену было 33 года, он родился в Кувейте и недавно стал отцом, сообщил 16 марта портал Stuff.co.nz. Он был директором и акционером компании LWA Solutions.

Комментарии по этому вопросу федерация футбола Новой Зеландии давать отказалась, так как пока не получила официального уведомления от полиции о гибели вратаря.

Ранее 16 марта премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила о предстоящем пересмотре закона о владении огнестрельным оружием.

Нападение на посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч и его пригороде Линвуд в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.