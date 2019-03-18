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Полиция провела обыск у сестры обвиняемого в стрельбе в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Полиция Австралии провела обыски в двух домах в Новом Южном Уэльсе, среди которых дом сестры обвиняемого в стрельбе в Новой Зеландии.

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Как сообщает телеканал 9 news, целью следственных действий было получение дополнительной информации, которая могла бы помочь в расследовании стрельбы в мечетях.

Отмечается, что семья Тарранта оказывает содействие полиции. Второй дом, в которым был проведен обыск, предположительно, также принадлежит одному из членов семьи обвиняемого.

Нападение на посетителей двух мечетей в Крайстчерч и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии произошло 15 марта. Жертвами стали 50 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

Известно, что Таррант транслировал расстрел прихожан одной из мечетей в интернете, а также оставил националистический ксенофобский манифест на своей странице в социальной сети. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Он своей вины не признает.

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