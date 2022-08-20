Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
Группировка союзных сил России, ДНР и ЛНР 19 августа начала штурм городских кварталов в Соледаре, сообщили в Народной милиции ЛНР. Продолжили наступление и на Артемовском направлении, где освободили села Зайцево и Дача, заявили в штабе Территориальной обороны ДНР. Кроме того, под Артемовском был уничтожен пункт управления 115-й механизированной бригады ВФУ. Эксперты отмечают, что взятие Соледара приблизит освобождение Артемовска и Северска. ВФУ придется откатиться на последнюю линию обороны в Донбассе — Славянск – Краматорск – Константиновка.
Вбить клин
В Соледаре союзные войска России, ДНР и ЛНР начали наступление из промышленной зоны в центр города, взяв под свой контроль несколько городских улиц. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
— Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов, — сказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В Минобороны РФ 19 августа рассказали об отдельных эпизодах боевых действий на Соледарском направлении. В частности, высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации националистического формирования «Азов» в районе этого города.
В ведомстве до этого сообщали, что во время доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ в Соледаре более трети мобилизованных самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь не превышала 50%.
Также российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса освободили села Зайцево и Дача, сообщили 19 августа в штабе Территориальной обороны ДНР. Зайцево находится всего в 3 км юго-восточнее Артемовска (Бахмута) — крупного регионального транспортного узла. После удачного штурма этих сел количество освобожденных пунктов в ДНР выросло до 270.
Соледар — важный город для всей системы обороны украинских вооруженных формирований, объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.
— Освободив его, мы сразу осложним жизнь противнику в районе Северска и Артемовска, — сказал эксперт. — Между этими городами будет вбит клин и перерезана важная автодорога. Отсюда наши войска с юга будут угрожать окружением украинским силам под Северском. После освобождения Соледара гораздо проще будет осуществить охват Артемовска с севера. На большом участке фронта противник будет поставлен в тяжелое положение.
По словам эксперта, фронт должен прийти в движение и, скорее всего, ВФУ начнут отступление к Славянску и Краматорску.
— Противнику оперативно придется решать несколько вопросов, — отметил Алексей Леонков. — Оттягивать ли группировку от Северска к Славянску или бросать эти войска на произвол судьбы? Что делать с группировкой в Артемовске? Она потеряет важную трассу для снабжения, и окажется под угрозой оперативного окружения. Наши войска подходят к городу не только со стороны Соледара, но и с юга. В окружении город долго не продержится.
По словам эксперта, у гарнизона быстро закончатся боеприпасы, медикаменты, еда.
— Большие запасы там вряд ли были сделаны, — полагает он. — ВС РФ в этом районе постоянно наносят результативные удары по складам.
«Кракен» требует жертв
Вооруженные силы России 19 августа продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.
— В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа 2022 года были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделения нацформирований «Азов» и «Айдар». Уничтожено свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.
Высокоточным ударом уничтожен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в Харьковской области потери противника составили более 100 человек.
Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, гаубицу М777 производства США и 247 районов сосредоточения войск.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня «Смерч», взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», два взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.
Подразделения ПВО России сбили 13 беспилотных летательных аппаратов, баллистическую ракету «Точка-У», 12 снарядов РСЗО «Хаймарс», два снаряда реактивной системы залпового огня и две противорадиолокационные ракеты производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.
Незваные гости
ВФУ продолжают использовать гражданские объекты в военных целях, сообщил 19 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Артемовске (ДНР) в общежитии аграрного училища на улице Победы дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки. Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом не предупреждено.
Воронка от взрыва мины на улице Славянска
В Славянске (ДНР) в спортивном комплексе «Локомотив размещены военнослужащие ВФУ, а на прилегающей территории — артиллерия и РСЗО.
В Прелестном (ДНР) на территории музейного комплекса военнослужащие ВФУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику.
Также в Новоукраинке на территории частных домовладений ВФУ разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огонь. При этом местных жителей удерживают в своих домах, используя их в качестве «живого щита».
По словам Михаила Мизинцева, на Украине централизованная подготовка учебного процесса не проводилась. Вводить очную форму обучения в наступающем учебном году не планируется.
Точные удары
В Минобороны 19 августа рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.
Батальонно-тактическая группа младшего сержанта Дениса Байматова проводила инженерную разведку, когда обнаружила националистов, минирующих дорогу. Завязался бой, Байматов под плотным огнём противника продолжил разминирование, одновременно отражая нападение. Денис лично уничтожил трех боевиков и обезвредил более 10 управляемых фугасов.
Батальонный-тактическая группа сержанта Владимира Бадлуева штурмовала важный объект. В ходе боя он лично уничтожил грузовой автомобиль с боеприпасами и трех националистов. Отступивший противник попытался вернуть утраченные позиции. Владимир организовал контратаку, во время которой была уничтожена группа пехоты численностью до семи человек.
Смелые и решительные действия сержанта Владимира Бадлуева позволили отразить атаку националистов и удержать объект, отметили в военном ведомстве.
В ходе специальной военной операции боевой расчет сержанта Николая Сухочева не раз уничтожал вскрытые позиции украинских националистов. Во время одного из огневых налетов он уничтожили пять единиц вооружения и военной техники, находящихся в укрытиях и до 15 боевиков.