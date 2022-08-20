Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском

Группировка союзных сил России, ДНР и ЛНР 19 августа начала штурм городских кварталов в Соледаре, сообщили в Народной милиции ЛНР. Продолжили наступление и на Артемовском направлении, где освободили села Зайцево и Дача , заявили в штабе Территориальной обороны ДНР. Кроме того, под Артемовском был уничтожен пункт управления 115-й механизированной бригады ВФУ. Эксперты отмечают, что взятие Соледара приблизит освобождение Артемовска и Северска. ВФУ придется откатиться на последнюю линию обороны в Донбассе — Славянск – Краматорск – Константиновка.

Вбить клин

В Соледаре союзные войска России, ДНР и ЛНР начали наступление из промышленной зоны в центр города, взяв под свой контроль несколько городских улиц . Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

— Касаемо населенного пункта Соледар, там тоже есть ряд успехов, — сказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В Минобороны РФ 19 августа рассказали об отдельных эпизодах боевых действий на Соледарском направлении. В частности, высокоточным оружием ВКС России был поражен пункт временной дислокации националистического формирования «Азов» в районе этого города.

Штурмовой сезон Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В ведомстве до этого сообщали, что во время доукомплектования 10-й горно-штурмовой бригады ВФУ в Соледаре более трети мобилизованных самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь не превышала 50%.

Также российские военные вместе с бойцами подразделений республик Донбасса освободили села Зайцево и Дача , сообщили 19 августа в штабе Территориальной обороны ДНР. Зайцево находится всего в 3 км юго-восточнее Артемовска (Бахмута) — крупного регионального транспортного узла. После удачного штурма этих сел количество освобожденных пунктов в ДНР выросло до 270.

Соледар — важный город для всей системы обороны украинских вооруженных формирований , объяснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Освободив его, мы сразу осложним жизнь противнику в районе Северска и Артемовска, — сказал эксперт. — Между этими городами будет вбит клин и перерезана важная автодорога. Отсюда наши войска с юга будут угрожать окружением украинским силам под Северском. После освобождения Соледара гораздо проще будет осуществить охват Артемовска с севера. На большом участке фронта противник будет поставлен в тяжелое положение.

Штурмовой сезон Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

По словам эксперта, фронт должен прийти в движение и, скорее всего, ВФУ начнут отступление к Славянску и Краматорску.

— Противнику оперативно придется решать несколько вопросов, — отметил Алексей Леонков. — Оттягивать ли группировку от Северска к Славянску или бросать эти войска на произвол судьбы? Что делать с группировкой в Артемовске? Она потеряет важную трассу для снабжения, и окажется под угрозой оперативного окружения. Наши войска подходят к городу не только со стороны Соледара, но и с юга. В окружении город долго не продержится.

По словам эксперта, у гарнизона быстро закончатся боеприпасы, медикаменты, еда.

— Большие запасы там вряд ли были сделаны, — полагает он. — ВС РФ в этом районе постоянно наносят результативные удары по складам.

«Кракен» требует жертв

Вооруженные силы России 19 августа продолжили наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— В результате наступательных действий союзных сил в Харьковской области 14 августа 2022 года были разгромлены подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделения нацформирований «Азов» и «Айдар». Уничтожено свыше 50 националистов и 12 единиц военной техники.

Высокоточным ударом уничтожен склад вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады. Уничтожено более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Штурмовой сезон Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 14-й механизированной бригады в Харьковской области потери противника составили более 100 человек.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили шесть пунктов управления, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, гаубицу М777 производства США и 247 районов сосредоточения войск.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня «Смерч», взвод самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», два взвода РСЗО «Град» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России сбили 13 беспилотных летательных аппаратов, баллистическую ракету «Точка-У», 12 снарядов РСЗО «Хаймарс», два снаряда реактивной системы залпового огня и две противорадиолокационные ракеты производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1770 беспилотных летательных аппаратов, 366 зенитных ракетных комплексов, 4347 танков и других бронированных машин, 807 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3315 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4958 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Незваные гости

ВФУ продолжают использовать гражданские объекты в военных целях, сообщил 19 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Артемовске (ДНР) в общежитии аграрного училища на улице Победы дислоцируются боевики националистических батальонов, в непосредственной близости развернуты блокпосты и огневые точки . Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом не предупреждено.

Штурмовой сезон Воронка от взрыва мины на улице Славянска Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

В Славянске (ДНР) в спортивном комплексе «Локомотив размещены военнослужащие ВФУ, а на прилегающей территории — артиллерия и РСЗО.

В Прелестном (ДНР) на территории музейного комплекса военнослужащие ВФУ оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов , а на прилегающей территории разместили бронетехнику.

Также в Новоукраинке на территории частных домовладений ВФУ разместили опорные пункты и позиции артиллерии, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огонь . При этом местных жителей удерживают в своих домах, используя их в качестве «живого щита».

По словам Михаила Мизинцева, на Украине централизованная подготовка учебного процесса не проводилась. Вводить очную форму обучения в наступающем учебном году не планируется.

Точные удары

В Минобороны 19 августа рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа младшего сержанта Дениса Байматова проводила инженерную разведку, когда обнаружила националистов, минирующих дорогу. Завязался бой, Б айматов под плотным огнём противника продолжил разминирование, одновременно отражая нападение. Денис лично уничтожил трех боевиков и обезвредил более 10 управляемых фугасов.

Штурмовой сезон Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Батальонный-тактическая группа сержанта Владимира Бадлуева штурмовала важный объект. В ходе боя он лично уничтожил грузовой автомобиль с боеприпасами и трех националистов. Отступивший противник попытался вернуть утраченные позиции. Владимир организовал контратаку, во время которой была уничтожена группа пехоты численностью до семи человек.

Смелые и решительные действия сержанта Владимира Бадлуева позволили отразить атаку националистов и удержать объект, отметили в военном ведомстве.