Против «первого атамана»: куда приведет конфликт Зеленского с военными

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает перестановки в силовых структурах. Он перетасовал колоду в Службе безопасности и намерен взяться за вооруженные силы. СМИ пишут о грядущей замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В офисе президента конфликт с военными отрицают, а в распространении слухов обвиняют оппозицию. Подробности — в материале «Известий».

Железный генерал

Ссылаясь на источники, приближенные к власти, журналисты сообщили, что Зеленский хочет заменить главкома Валерия Залужного на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. Ротация может пройти в конце августа или начале сентября. Взамен Залужному предложат пост министра обороны.

По информации издания, нынешний главнокомандующий ВСУ не очень рад такой перспективе, поскольку эту должность обычно доверяют гражданским. Пост министра обороны с ноября 2021-го занимает Александр Резников. Украинские СМИ пишут, что его могут поднять до премьера, хотя он не отказался бы и от должности министра юстиции, но «президента устраивает Денис Малюська».

Против первого атамана_1 Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский Фото: соцсети

Накануне Зеленский провел рокировку в столичной СБУ. Главу киевского областного управления Сергея Зайца уволили, а вместо него назначили главу львовского — Артема Бондаренко. Отстранили и руководителя спецслужбы в Тернопольской области Юрия Борейчука. По данным источников, массово меняют кадры, связанные с бывшим главой службы Иваном Бакановым. В июле Зеленский снял его с должности по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. А до этого сменил руководителей службы в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Но если перестановки в спецслужбах проходят относительно тихо, то назначения в армии активно критикуют. На днях бывший первый замкомандующего силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос упрекнул политическое руководство в том, что они назначают на высокие посты не профессионалов, а тех, кто лично предан президенту. А в дела главкома Залужного, по словам Кривоноса, активно вмешиваются люди из окружения Зеленского, что «видно даже со стороны».

Против первого атамана_3 Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото: соцсети

В офисе президента постоянно подчеркивают, что между Зеленским и Залужным нет конфликта. Но их разногласия выплескивались даже в публичное пространство. Когда генштаб запретил мужчинам, годным к службе, покидать место жительства, ссылался на нормы закона «О воинской обязанности и военной службе», это вызвало волну возмущения в соцсетях. И вскоре Зеленский заявил, что главком действовал без его ведома: «Я обещаю народу разобраться с этим. И в дальнейшем прошу генштаб не принимать без меня подобных решений».

Зеленский уже не в первый раз ставил на место Залужного. До этого он потребовал решить проблемы со снабжением армии, по сути, перекладывая всю ответственность на военных.

При этом главком и другие представители военного командования воздерживаются от ответных обвинений в адрес политического руководства. Считается, что Залужный вообще не стремится к публичности. Но разговоры о том, что он единственный человек, который может составить Зеленскому реальную конкуренцию, ходят с весны.

Против первого атамана_2 Министр обороны Украины Александр Резников на пресс-конференции во время своего визита в Данию Фото: Global Look Press/Johan Nilsson/Tt

В апреле издание Politico назвало его «железным генералом», ставшим едва ли не легендарной фигурой в украинской истории, в мае журнал Time включил Залужного в список 100 самых влиятельных людей мира. В его честь уже называют улицы, хоть и небольших городков. На Украине действует благотворительный фонд Залужного — он собирает военное оборудование, снаряжение, медицинские препараты и координирует волонтеров, в том числе иностранных.

У главкома прямая связь с верховным командованием армии США. Он регулярно созванивается с главой объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, о чем и сообщает в соцсетях. К слову, у него не только военное образование. В 2020-м Залужный окончил магистериум Острожской академии по специальности «Международные отношения».

Чисто украинская подделка

Слухи о возможной рокировке в ВСУ постарался развеять советник главы офиса президента Алексей Арестович: «Возьмем гипотезу, что Зеленский завидует Залужному — теперь он взял и уволил его. Что это добавит или убавит от зависти Зеленского? Я несколько раз общался с президентом — он не похож на человека, который способен так глупо мыслить».

Кроме того, Арестович заявил, что изначально историю о предполагаемом соперничестве раскрутила украинская оппозиция, которая «хочет подставить Залужного и армию и рассказать про конфликт с Банковой»: «Это чисто украинская подделка».

Близкие к власти спикеры заявляли, что слухи о конфликте распространяют конкретно люди Петра Порошенко. Депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая отправила запрос в СБУ с требованием провести расследование по факту существования некой сети волонтеров и политиков, которые согласованно расшатывают ситуацию, проводя линию на раскол между политическим руководством и военным командованием.

Против первого атамана_4 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии вручения наград Фото: commons.wikimedia.org

В ответ партия Порошенко «Евросолидарность», ничуть не сомневаясь, что выпад направлен против них, выпустила специальное заявление, в котором обвинила власть в попытках дискредитировать волонтеров, которые сейчас помогают армии.

Именно с «Европейской солидарностью» связывали и огромную ботоферму (сотни тысяч фейковых аккаунтов, используемых группой диспетчеров), о ликвидации которой в начале августа заявила Служба безопасности. Работая по внутренней политике, группировка распространяла сведения о конфликте между офисом президента и главкомом ВСУ. В самой партии причастность к работе ботофермы опровергают. Но информацию легко использовать против бывшего президента, который, по мнению украинских политологов, остается наиболее заметным оппонентом Зеленского.

«Напомню, Залужный всегда входил в команду Порошенко», — написал в своем Telegram-канале бывший депутат рады Илья Кива. Выложив фотографию польской газеты Wyborcza, назвавшей Залужного «первым атаманом Украины», Кива предположил, что Запад продолжает готовить альтернативу Зеленскому.

Разыграют партию военных

«Порошенко — сбитый летчик, но Залужный имеет серьезную поддержку внутри страны от олигархов », — полагает украинский политик и бывший народный депутат Владимир Олейник. На взгляд собеседника «Известий», в стране де-факто сформировалась партия военных — и на фронте, и в тылу. К ней можно отнести военкоматы и батальоны территориальной обороны. Именно военные и ветераны в дальнейшем смогут оказывать влияние на политику. А для них Залужный — реальный кандидат в национальные лидеры.

«В армии считают, что Залужный бережет солдат, а Зеленский, наоборот, требует держаться любой ценой. У главкома и высокая поддержка среди гражданских. В обществе есть запрос на сильную руку, а Зеленский этому никак не соответствует. Хотя в борьбе за власть он перессорился со всеми — лишил гражданства своего патрона Коломойского, настроил против себя мэров крупных городов», — перечисляет Олейник.

Он ничуть не сомневается в конфликте между президентом и главкомом: «Зеленский устроил публичную порку Залужному, хотя тот всё сделал правильно, запрещая годным к службе мужчинам покидать место жительства. Он ссылался на законы страны, а президент, получается, призывал не исполнять эти законы. Просто увидел острую негативную реакцию в обществе и предпочел во всем обвинить главкома. Зеленского, конечно, задевает популярность Залужного. Тем более что многие описывают его как человека мелочного и любящего быть в центре внимания».

Против первого атамана_5 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (справа) во время учений армии Украины. 2020 год Фото: commons.wikimedia.org

Однако в перспективу увольнения главкома или его перехода на министерский пост Олейник не верит: «Зеленский зачищает всю политическую поляну. Но серьезные решения принимает не он, а западные кураторы — те, кто дает деньги. Залужного берегут американцы, считая, что он им еще пригодится».

Тем не менее замены в ВСУ действительно назрели, и Зеленскому нужно показать, что он контролирует ситуацию. «Успехами хвастаться не получается, фейки Арестовича хороши, однако линия фронта неспешно, но стабильно передвигается на запад, и реальную картину болтовней не исправить , — говорит ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. — Одно дело менять руководство спецслужб в областях, другое — уволить человека, которого заменить непросто. Да и популярность у него выше, чем у Зеленского, и кураторам не нужны резкие перемены в среде военных».