До последнего патрона: куда на Украине пропадают олигархи

На Украине не стихает скандал по поводу указа президента Зеленского о лишении гражданства нескольких известных политиков и бизнесменов. Среди них — Игорь Коломойский. Другой богатейший человек страны, Ринат Ахметов, распрощался со своими медиаресурсами. Эти события связывают с так называемым законом об олигархах. В Киеве уверены, что после завершения боевых действий людей с таким неофициальным статусом попросту не останется. Что на самом деле стоит за этой борьбой, выясняли «Известия».

«Проходимец» без гражданства

Депутат Верховной рады Сергей Власенко 21 июля опубликовал фотографию указа Зеленского о лишении гражданства десяти человек. В документе — фамилии бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича (он еще зимой уехал в Израиль) и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Спустя неделю в офисе президента так и не предоставили указ. Но подчеркнули, что подобные документы всегда имеют секретный статус, поскольку касаются персональных данных. И комментировать их имеет право только сам человек, который получил или потерял гражданство, или его представители.

До последнего патрона Фото: Global Look Press/Marcus Brandt

Однако отреагировал пока только Геннадий Корбан, влиятельный днепропетровский бизнесмен. Некоторое время назад он выехал из страны и о лишении гражданства узнал на польско-украинской границе. Теперь ищет возможность вернуться на родину, имея на руках только свидетельство о рождении. «Прорыва в стиле Саакашвили не ждите», — написал Корбан в соцсетях, имея в виду ситуацию пятилетней давности, когда действующий тогда президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства скандального политика Михаила Саакашвили.

В украинских СМИ пишут, что Корбан конфликтует с офисом президента, именно его подозревают в организации информационных атак на главу администрации Зеленского Андрея Ермака. На защиту Корбана встали более сотни политических и общественных деятелей и бизнесменов, попросивших Зеленского пересмотреть решение. Украинский лидер ответил уклончиво: «Никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство или лишаем».

Еще один фигурант списка, Игорь Коломойский, предпочитает хранить молчание. Последние полгода он вообще неактивен в публичном пространстве. В 2014-м олигарх спонсировал добровольческие батальоны в Днепропетровской области, которую возглавлял. По сути, у него была частная армия. В 2022-м, по словам мэра Днепра Бориса Филатова, бизнесмена «не видят на периметре»: «До меня доходят слухи, что он помогает тербатам, бронежилеты покупает. Но это на уровне бытовых разговоров. Ни финансово, ни институционально в оборону области он не интегрирован». Однако Филатов подтвердил, что Коломойский в Днепре.

До последнего патрона Назначенный главой Днепропетровской области Игорь Коломойский Фото: РИА Новости/Михаил Маркив

В последние годы предприниматель, судя по всему, не рисковал выезжать с Украины. Он фигурирует в расследовании ФБР по поводу возможного вывода средств из Приватбанка. К тому же вместе с ближайшими членами семьи попал под санкции Госдепа «из-за коррупции в крупных масштабах» во время пребывания в должности председателя Днепропетровской области.

Восемь лет назад Коломойского заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству СК. Следствие называло его главным спонсором вооруженных формирований, атакующих позиции ополченцев в Донбассе. В 2021-м против бизнесмена открыли еще одно дело, уже по экономическим обвинениям: Коломойского подозревают в рейдерском захвате имущества дочерней компании «Татнефти» на Украине.

Продюсер президента

Владимира Зеленского с Коломойским связывает давняя история взаимоотношений. На телеканале «1+1», который принадлежит олигарху, выходил сериал «Слуга народа». Медиа и пиар-ресурсы предпринимателя раскручивали образ президента Голобородько, а потом перенесли его в реальную политику. В 2019 году артист без политического опыта уверенно обошел Петра Порошенко. А потом назначил главой своей администрации бывшего советника Коломойского Андрея Богдана.

Но шаг за шагом Зеленский отдалялся от своего патрона. И теперь, учитывая угрозу экстрадиции, миллиардер без паспорта сам значительно зависит от президента.

До последнего патрона Президент Украины Петр Порошенко (справа) и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

— На самом деле Зеленский попросту сдал Коломойского, и это сигнал другим — вас тоже сдадут, — делится мнением в разговоре с «Известиями» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. — Но президент сделал это не по доброй воле, олигарх раздражал Вашингтон. У Коломойского был период яркой публичной политики, когда он противостоял Порошенко. А потом он притих.

Олейник напоминает скандал с «пленками Деркача»: записи переговоров, предположительно, Джо Байдена и Петра Порошенко были опубликованы в мае 2020-го депутатом Верховной рады Андреем Деркачем. Телефонные разговоры датируются концом 2015-го — началом 2016-го, их демонстрировали в качестве доказательства государственной измены Порошенко, который назначал людей в угоду американцам и защищал интересы нефтедобывающей фирмы Burisma, с которой был тесно связан сын Байдена.

Кроме этого, на пленках звучали детали экономического и политического преследования Коломойского. В разоблачениях постоянно затрагивалась тема незаконной национализации Приватбанка.

— Олигарх, сливая компромат, вступил в конфликт и с Байденом. Поэтому воспользоваться своим израильским гражданством не может — его экстрадируют в США. Тем временем Сергей Лещенко, журналист и помощник в офисе президента, напрямую связанный с американцами и Фондом Сороса, уже выступил с инициативой выдать олигарха, а его активы «передать народу», — обращает внимание Олейник.

Черный список

Есть, правда, и другая версия: что Зеленский таким образом вывел предпринимателя из реестра олигархов. В конце июня президент подписал указ о создании такого списка в соответствии с законом, который Верховная рада приняла еще прошлым летом. Пока насчитали 86 потенциальных олигархов.

Чтобы получить такой крайне нежелательный на Украине статус, надо соответствовать четырем критериям: иметь состояние не менее $80 млн, политическое влияние, медиаресурсы и монополию — естественную или искусственно созданную. Получившие «черную метку» не смогут приватизировать госсобственность. А политики, контактирующие с ними, будут обязаны после каждой встречи или телефонного общения подавать в Совбез докладную.

Коломойский был одним из немногих, кто, уйдя в тень, не критиковал новый закон. А вот богатейший человек страны Ринат Ахметов предпочитал называть себя не олигархом, а «простым бизнесменом».

Автор цитаты В апрельском рейтинге журнала Forbes размер личного состояния Ахметова оценивали в $4,2 млрд, за год до этого было $7,6 млрд. На втором месте среди украинцев, как и в 2021-м, был Виктор Пинчук. У него $1,9 млрд. На третьем — Константин Жеваго с $1,4 млрд.

Ахметову принадлежали два металлургических комбината в Мариуполе: «Азовсталь» и имени Ильича (на них приходилось 40% украинского металлопроизводства, в 2021-м эти предприятия выработали 8,6 млн т стали). Вместе с ними он потерял и монопольное положение в индустрии. А недавно передал государству лицензии на вещание десяти своих спутниковых и эфирных телеканалов. Остальные активы (техника, оборудование, библиотеки, интеллектуальные права, права на бренды «Украина», «Украина 24», «Сегодня») останутся пока в собственности медиагруппы.

До последнего патрона Ринат Ахметов Фото: РИА Новости/Ирина Александрова

На Банковой решение Ахметова назвали «достойным примером». «Закон о деолигархизации — начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Закон один для всех», — подчеркнул советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

В реестр олигархов Ахметов теперь действительно не попадет. Впрочем, СМИ, приносившие ему только убытки, потеряли для него привлекательность по другой причине, полагает Олейник.

— Медийная группа — это всегда затраты, ее польза не в деньгах, а в политическом влиянии, — говорит бывший депутат. — А в эти игры сейчас бессмысленно играть: политические решения в стране принимают американцы. Всё, что могут сделать олигархи, — собрать остатки ресурсов и вывести активы. Тот же Ахметов неспроста интересуется медиа в Польше .

Украинские СМИ сообщают, что на очереди Виктор Пинчук, контролирующий три телеканала. Однако по нему пока нет решения о монопольном положении на рынке, значит, попадание в реестр под вопросом.

— Борьба с олигархами — вообще странная затея, они же не социалистическое общество строят, — говорит ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак. — Не будет своих финансовых тузов, придут чужие.

Собеседник «Известий» обращает внимание, что за последние восемь лет на Украине, по сути, провели деиндустриализацию: уничтожили высокотехнологичные отрасли, наукоемкие производства, авиацию, судостроение, автопром.

— Словом, убрали конкурентов для западных производителей. Олигархи для транснационального капитала выполнили важную миссию — укрупнили капитал, передушили мелких конкурентов. И теперь их можно снести и посадить других, — говорит Дудчак.

Он согласен с мнением, что Ахметов просто потерял интерес к политической борьбе. А Коломойский пока старается решить проблемы без особого шума: «Личность одиозная, в уме ему не откажешь. Но он никому не подходит и никому не нужен».

— У Коломойского было любимое выражение, — напоминает Олейник. — «В жизни можно брать всё, как в универмаге, но не забывать — впереди касса». Так вот теперь он сам перед кассой. И придется расплачиваться.