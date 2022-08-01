До последнего патрона: куда на Украине пропадают олигархи
На Украине не стихает скандал по поводу указа президента Зеленского о лишении гражданства нескольких известных политиков и бизнесменов. Среди них — Игорь Коломойский. Другой богатейший человек страны, Ринат Ахметов, распрощался со своими медиаресурсами. Эти события связывают с так называемым законом об олигархах. В Киеве уверены, что после завершения боевых действий людей с таким неофициальным статусом попросту не останется. Что на самом деле стоит за этой борьбой, выясняли «Известия».
«Проходимец» без гражданства
Депутат Верховной рады Сергей Власенко 21 июля опубликовал фотографию указа Зеленского о лишении гражданства десяти человек. В документе — фамилии бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича (он еще зимой уехал в Израиль) и главы территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. Спустя неделю в офисе президента так и не предоставили указ. Но подчеркнули, что подобные документы всегда имеют секретный статус, поскольку касаются персональных данных. И комментировать их имеет право только сам человек, который получил или потерял гражданство, или его представители.
Однако отреагировал пока только Геннадий Корбан, влиятельный днепропетровский бизнесмен. Некоторое время назад он выехал из страны и о лишении гражданства узнал на польско-украинской границе. Теперь ищет возможность вернуться на родину, имея на руках только свидетельство о рождении. «Прорыва в стиле Саакашвили не ждите», — написал Корбан в соцсетях, имея в виду ситуацию пятилетней давности, когда действующий тогда президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства скандального политика Михаила Саакашвили.
В украинских СМИ пишут, что Корбан конфликтует с офисом президента, именно его подозревают в организации информационных атак на главу администрации Зеленского Андрея Ермака. На защиту Корбана встали более сотни политических и общественных деятелей и бизнесменов, попросивших Зеленского пересмотреть решение. Украинский лидер ответил уклончиво: «Никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство или лишаем».
Еще один фигурант списка, Игорь Коломойский, предпочитает хранить молчание. Последние полгода он вообще неактивен в публичном пространстве. В 2014-м олигарх спонсировал добровольческие батальоны в Днепропетровской области, которую возглавлял. По сути, у него была частная армия. В 2022-м, по словам мэра Днепра Бориса Филатова, бизнесмена «не видят на периметре»: «До меня доходят слухи, что он помогает тербатам, бронежилеты покупает. Но это на уровне бытовых разговоров. Ни финансово, ни институционально в оборону области он не интегрирован». Однако Филатов подтвердил, что Коломойский в Днепре.
Назначенный главой Днепропетровской области Игорь Коломойский
В последние годы предприниматель, судя по всему, не рисковал выезжать с Украины. Он фигурирует в расследовании ФБР по поводу возможного вывода средств из Приватбанка. К тому же вместе с ближайшими членами семьи попал под санкции Госдепа «из-за коррупции в крупных масштабах» во время пребывания в должности председателя Днепропетровской области.
Восемь лет назад Коломойского заочно арестовал Басманный суд Москвы по ходатайству СК. Следствие называло его главным спонсором вооруженных формирований, атакующих позиции ополченцев в Донбассе. В 2021-м против бизнесмена открыли еще одно дело, уже по экономическим обвинениям: Коломойского подозревают в рейдерском захвате имущества дочерней компании «Татнефти» на Украине.
Продюсер президента
Владимира Зеленского с Коломойским связывает давняя история взаимоотношений. На телеканале «1+1», который принадлежит олигарху, выходил сериал «Слуга народа». Медиа и пиар-ресурсы предпринимателя раскручивали образ президента Голобородько, а потом перенесли его в реальную политику. В 2019 году артист без политического опыта уверенно обошел Петра Порошенко. А потом назначил главой своей администрации бывшего советника Коломойского Андрея Богдана.
Но шаг за шагом Зеленский отдалялся от своего патрона. И теперь, учитывая угрозу экстрадиции, миллиардер без паспорта сам значительно зависит от президента.
Президент Украины Петр Порошенко (справа) и вице-президент США Джо Байден во время встречи в Киеве
— На самом деле Зеленский попросту сдал Коломойского, и это сигнал другим — вас тоже сдадут, — делится мнением в разговоре с «Известиями» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. — Но президент сделал это не по доброй воле, олигарх раздражал Вашингтон. У Коломойского был период яркой публичной политики, когда он противостоял Порошенко. А потом он притих.
Олейник напоминает скандал с «пленками Деркача»: записи переговоров, предположительно, Джо Байдена и Петра Порошенко были опубликованы в мае 2020-го депутатом Верховной рады Андреем Деркачем. Телефонные разговоры датируются концом 2015-го — началом 2016-го, их демонстрировали в качестве доказательства государственной измены Порошенко, который назначал людей в угоду американцам и защищал интересы нефтедобывающей фирмы Burisma, с которой был тесно связан сын Байдена.
Кроме этого, на пленках звучали детали экономического и политического преследования Коломойского. В разоблачениях постоянно затрагивалась тема незаконной национализации Приватбанка.
— Олигарх, сливая компромат, вступил в конфликт и с Байденом. Поэтому воспользоваться своим израильским гражданством не может — его экстрадируют в США. Тем временем Сергей Лещенко, журналист и помощник в офисе президента, напрямую связанный с американцами и Фондом Сороса, уже выступил с инициативой выдать олигарха, а его активы «передать народу», — обращает внимание Олейник.
Черный список
Есть, правда, и другая версия: что Зеленский таким образом вывел предпринимателя из реестра олигархов. В конце июня президент подписал указ о создании такого списка в соответствии с законом, который Верховная рада приняла еще прошлым летом. Пока насчитали 86 потенциальных олигархов.
Чтобы получить такой крайне нежелательный на Украине статус, надо соответствовать четырем критериям: иметь состояние не менее $80 млн, политическое влияние, медиаресурсы и монополию — естественную или искусственно созданную. Получившие «черную метку» не смогут приватизировать госсобственность. А политики, контактирующие с ними, будут обязаны после каждой встречи или телефонного общения подавать в Совбез докладную.
Коломойский был одним из немногих, кто, уйдя в тень, не критиковал новый закон. А вот богатейший человек страны Ринат Ахметов предпочитал называть себя не олигархом, а «простым бизнесменом».
Ахметову принадлежали два металлургических комбината в Мариуполе: «Азовсталь» и имени Ильича (на них приходилось 40% украинского металлопроизводства, в 2021-м эти предприятия выработали 8,6 млн т стали). Вместе с ними он потерял и монопольное положение в индустрии. А недавно передал государству лицензии на вещание десяти своих спутниковых и эфирных телеканалов. Остальные активы (техника, оборудование, библиотеки, интеллектуальные права, права на бренды «Украина», «Украина 24», «Сегодня») останутся пока в собственности медиагруппы.
Ринат Ахметов
На Банковой решение Ахметова назвали «достойным примером». «Закон о деолигархизации — начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса. Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Закон один для всех», — подчеркнул советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
В реестр олигархов Ахметов теперь действительно не попадет. Впрочем, СМИ, приносившие ему только убытки, потеряли для него привлекательность по другой причине, полагает Олейник.
— Медийная группа — это всегда затраты, ее польза не в деньгах, а в политическом влиянии, — говорит бывший депутат. — А в эти игры сейчас бессмысленно играть: политические решения в стране принимают американцы. Всё, что могут сделать олигархи, — собрать остатки ресурсов и вывести активы. Тот же Ахметов неспроста интересуется медиа в Польше.
Украинские СМИ сообщают, что на очереди Виктор Пинчук, контролирующий три телеканала. Однако по нему пока нет решения о монопольном положении на рынке, значит, попадание в реестр под вопросом.
— Борьба с олигархами — вообще странная затея, они же не социалистическое общество строят, — говорит ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак. — Не будет своих финансовых тузов, придут чужие.
Собеседник «Известий» обращает внимание, что за последние восемь лет на Украине, по сути, провели деиндустриализацию: уничтожили высокотехнологичные отрасли, наукоемкие производства, авиацию, судостроение, автопром.
— Словом, убрали конкурентов для западных производителей. Олигархи для транснационального капитала выполнили важную миссию — укрупнили капитал, передушили мелких конкурентов. И теперь их можно снести и посадить других, — говорит Дудчак.
Он согласен с мнением, что Ахметов просто потерял интерес к политической борьбе. А Коломойский пока старается решить проблемы без особого шума: «Личность одиозная, в уме ему не откажешь. Но он никому не подходит и никому не нужен».
— У Коломойского было любимое выражение, — напоминает Олейник. — «В жизни можно брать всё, как в универмаге, но не забывать — впереди касса». Так вот теперь он сам перед кассой. И придется расплачиваться.