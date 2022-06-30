Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского

Санкции против российских бизнесменов осложняют процесс поставок удобрений и продовольствия на мировые рынки. Об этом Владимир Путин заявил 30 июня во время переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо, который прибыл в Кремль с посланием от украинского коллеги Владимира Зеленского, суть которого не раскрыта . По словам главы РФ, негативно сказываются и введенные ограничения против некоторых российских портов. Впрочем, Москва готова добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства . Однако для бесперебойной торговли важно прежде всего восстановить нарушенные санкциями логистические цепочки.

Восточное турне

Для России развитие двусторонних отношений с Индонезией — страной, которая претендует на лидирующие позиции как минимум в Азиатско-Тихоокеанском регионе — несомненно, играет важную роль. Особенно если учитывать хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. В 2021-м по доле в российском товарообороте Индонезия заняла 40-е место. При этом в прошлом году взаимный товарооборот увеличился более чем на 40% по сравнению с показателями 2020-го.

Впрочем, визит Джоко Видодо привлекал повышенное внимание СМИ и международной общественности совершенно по иным причинам. Индонезийский политик до прибытия в Москву успел посетить Киев , где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Таким образом, Видодо стал первым лидером азиатского региона, который после 24 февраля в ходе одной поездки навестил сразу обе противоборствующие стороны. При этом индонезийский президент, находясь в Кремле, передал послание Владимиру Путину от главы Украины, содержание которого пока не попало в публичное поле . Кроме того, высокопоставленный гость выразил готовность наладить общение между двумя лидерами.

Мировой секрет Люди посещают Танах Лот на Бали Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Qin

Украинская тематика в целом оказалась в центре внимания двусторонней встречи. И она вытесняла на второй план даже такие вопросы, как возобновление прямого авиасообщения из Москвы на Бали или участие российской стороны в масштабной инициативе по переносу индонезийской столицы на остров Калимантан, которые обсуждались во время двусторонней встречи.

В частности, президенты затронули продовольственный кризис в мире , в котором западные лидеры винят Россию и ее специальную военную операцию. Главный тезис европейских и заокеанских политиков заключается прежде всего в том, что РФ заблокировала в украинских портах несколько миллионов тонн зерна. А именно Украина, как и РФ, всегда считалась основным производителем и экспортером зерновых.

Как заявил Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу украинского зерна и готова гарантировать обеспечение безопасности судам. Тем не менее проблема связана с тем, что Киев заминировал подходы к своим портам . Российский лидер в который раз заметил, что количество украинского зерна никак не влияет на мировой рынок. По оценкам российской стороны, на территории соседней страны сейчас хранится порядка 5 млн т зерна, что представляет 2,5% от мирового производства.

Между тем западные санкции в отношении владельцев ряда российских компаний затрудняют поставки удобрений и продовольствия из РФ , добавил Владимир Путин. Кроме того, негативно влияют и принятые санкции в отношении некоторых российских портов и ограничения на страхование торговых судов, заметил он.

Мировой секрет Президент Индонезии Джоко Видодо и президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Хотя формально западные государства не ввели санкции на российские продукты питания и удобрения, они создали такие условия, что поставлять их на внешние рынки стало гораздо сложнее , пояснил президент. Предпринятые шаги, в частности, осложняют заключение контрактов и проведение финансовых операций, подчеркнул российский президент в начале открытой части переговоров.

Уже по итогам встречи с индонезийским коллегой он добавил, что РФ намерена добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставкам продовольствия, удобрений, а также энергоносителей и других критически важных товаров.

— В этой связи считаем крайне важным восстановить нарушенные санкциями цепочки поставок , — сказал он.

Владимир Путин вновь напомнил, что в этом году страна ожидает хороший урожай зерна, что, по его оценкам, позволит России поставить на внешние рынки до 50 млн т этой продукции. Джоко Видодо, в свою очередь, заметил, что восстановление поставок продовольствия в мире невозможно без российского и украинского участия.

Большая двадцатка

Стоит отметить, что стремление Джоко Видодо стать посредником в нынешнем конфликте возникло не на пустом месте. Ведь именно в Индонезию могут одновременно приехать президенты России и Украины , так как на Бали в ноябре этого года пройдет саммит «Большой двадцатки». На это мероприятие Владимир Путин и его украинский коллега (делегация этой страны сможет принять участие в качестве наблюдателя) уже получили приглашения.

Несмотря на то, что оба лидера официально их приняли, участие президентов остается под вопросом . Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что пока нет понимания, посетит остров в Малайском архипелаге сам Владимир Путин или же российскую делегацию возглавит другой чиновник. Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что его участие будет зависеть от ситуации с безопасностью на Украине.

Мировой секрет Президент Индонезии Джоко Видодо во время выступления на G20 Фото: REUTERS/Hafidz Mubarak A

— Еще один посредник, еще один миротворец не помешает. Тем более что у нас с Индонезией еще с советских времен история отношений интересная . Индонезия была заметным участником Движения неприсоединения, а в 60-е и 70-е годы оно играло большую роль на международной арене, — отметил в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.

По словам эксперта, Индонезия, как страна, принимающая G20 в этом году, играет особую роль на международной арене. Однако ряд западных стран по-прежнему добиваются того, чтобы глава России не участвовал в предстоящем саммите . Напомним, к примеру, что премьер-министр Италии Марио Драги недавно заявил, что Индонезия исключает очное участие Владимира Путина.

— Для России эта площадка сохраняет свою важность. Россия не хочет здесь сжигать мосты. На саммит может поехать глава МИДа Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин или кто-то другой. Кроме того, не исключено, что Владимир Путин может выступить на саммите по видеосвязи , — резюмировал Алексей Портанский.