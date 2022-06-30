Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Санкции против российских бизнесменов осложняют процесс поставок удобрений и продовольствия на мировые рынки. Об этом Владимир Путин заявил 30 июня во время переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо, который прибыл в Кремль с посланием от украинского коллеги Владимира Зеленского, суть которого не раскрыта. По словам главы РФ, негативно сказываются и введенные ограничения против некоторых российских портов. Впрочем, Москва готова добросовестно исполнять все свои контрактные обязательства. Однако для бесперебойной торговли важно прежде всего восстановить нарушенные санкциями логистические цепочки.
Восточное турне
Для России развитие двусторонних отношений с Индонезией — страной, которая претендует на лидирующие позиции как минимум в Азиатско-Тихоокеанском регионе — несомненно, играет важную роль. Особенно если учитывать хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. В 2021-м по доле в российском товарообороте Индонезия заняла 40-е место. При этом в прошлом году взаимный товарооборот увеличился более чем на 40% по сравнению с показателями 2020-го.
Впрочем, визит Джоко Видодо привлекал повышенное внимание СМИ и международной общественности совершенно по иным причинам. Индонезийский политик до прибытия в Москву успел посетить Киев, где встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Таким образом, Видодо стал первым лидером азиатского региона, который после 24 февраля в ходе одной поездки навестил сразу обе противоборствующие стороны. При этом индонезийский президент, находясь в Кремле, передал послание Владимиру Путину от главы Украины, содержание которого пока не попало в публичное поле. Кроме того, высокопоставленный гость выразил готовность наладить общение между двумя лидерами.
Люди посещают Танах Лот на Бали
Украинская тематика в целом оказалась в центре внимания двусторонней встречи. И она вытесняла на второй план даже такие вопросы, как возобновление прямого авиасообщения из Москвы на Бали или участие российской стороны в масштабной инициативе по переносу индонезийской столицы на остров Калимантан, которые обсуждались во время двусторонней встречи.
В частности, президенты затронули продовольственный кризис в мире, в котором западные лидеры винят Россию и ее специальную военную операцию. Главный тезис европейских и заокеанских политиков заключается прежде всего в том, что РФ заблокировала в украинских портах несколько миллионов тонн зерна. А именно Украина, как и РФ, всегда считалась основным производителем и экспортером зерновых.
Как заявил Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу украинского зерна и готова гарантировать обеспечение безопасности судам. Тем не менее проблема связана с тем, что Киев заминировал подходы к своим портам. Российский лидер в который раз заметил, что количество украинского зерна никак не влияет на мировой рынок. По оценкам российской стороны, на территории соседней страны сейчас хранится порядка 5 млн т зерна, что представляет 2,5% от мирового производства.
Между тем западные санкции в отношении владельцев ряда российских компаний затрудняют поставки удобрений и продовольствия из РФ, добавил Владимир Путин. Кроме того, негативно влияют и принятые санкции в отношении некоторых российских портов и ограничения на страхование торговых судов, заметил он.
Президент Индонезии Джоко Видодо и президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Хотя формально западные государства не ввели санкции на российские продукты питания и удобрения, они создали такие условия, что поставлять их на внешние рынки стало гораздо сложнее, пояснил президент. Предпринятые шаги, в частности, осложняют заключение контрактов и проведение финансовых операций, подчеркнул российский президент в начале открытой части переговоров.
Уже по итогам встречи с индонезийским коллегой он добавил, что РФ намерена добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставкам продовольствия, удобрений, а также энергоносителей и других критически важных товаров.
— В этой связи считаем крайне важным восстановить нарушенные санкциями цепочки поставок, — сказал он.
Владимир Путин вновь напомнил, что в этом году страна ожидает хороший урожай зерна, что, по его оценкам, позволит России поставить на внешние рынки до 50 млн т этой продукции. Джоко Видодо, в свою очередь, заметил, что восстановление поставок продовольствия в мире невозможно без российского и украинского участия.
Большая двадцатка
Стоит отметить, что стремление Джоко Видодо стать посредником в нынешнем конфликте возникло не на пустом месте. Ведь именно в Индонезию могут одновременно приехать президенты России и Украины, так как на Бали в ноябре этого года пройдет саммит «Большой двадцатки». На это мероприятие Владимир Путин и его украинский коллега (делегация этой страны сможет принять участие в качестве наблюдателя) уже получили приглашения.
Несмотря на то, что оба лидера официально их приняли, участие президентов остается под вопросом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что пока нет понимания, посетит остров в Малайском архипелаге сам Владимир Путин или же российскую делегацию возглавит другой чиновник. Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что его участие будет зависеть от ситуации с безопасностью на Украине.
Президент Индонезии Джоко Видодо во время выступления на G20
— Еще один посредник, еще один миротворец не помешает. Тем более что у нас с Индонезией еще с советских времен история отношений интересная. Индонезия была заметным участником Движения неприсоединения, а в 60-е и 70-е годы оно играло большую роль на международной арене, — отметил в беседе с «Известиями» профессор НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский.
По словам эксперта, Индонезия, как страна, принимающая G20 в этом году, играет особую роль на международной арене. Однако ряд западных стран по-прежнему добиваются того, чтобы глава России не участвовал в предстоящем саммите. Напомним, к примеру, что премьер-министр Италии Марио Драги недавно заявил, что Индонезия исключает очное участие Владимира Путина.
— Для России эта площадка сохраняет свою важность. Россия не хочет здесь сжигать мосты. На саммит может поехать глава МИДа Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин или кто-то другой. Кроме того, не исключено, что Владимир Путин может выступить на саммите по видеосвязи, — резюмировал Алексей Портанский.
По мнению эксперта Государственного университета управления Игоря Поляченко, Индонезии удалось устоять перед давлением стран НАТО и ЕС, которые всячески пытаются добиться изоляции России. Впрочем, недавний саммит БРИКС продемонстрировал провал этой политики. Джакарта выступает за укрепление многополярного и сбалансированного миропорядка. И в этой связи она рассматривает Россию как равноправного, солидного и долгосрочного партнера, сказал он «Известиям».