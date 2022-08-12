Еще один артист: кто готовится сменить Зеленского

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что готов баллотироваться в президенты. Но «подрезать» действующего лидера не будет. Известный скандальными высказываниями блогер еще несколько лет назад громко ругал Владимира Зеленского, но вовремя поменял политический лагерь. Однако мало кто воспринимает его намерения всерьез: Зеленского заслоняет совсем другая фигура — главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробности — в материале «Известий».

«Аферист» и «порохобот»

О президентских амбициях Арестович рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Нынешняя популярность, полагает он, позволит претендовать на первый пост в государстве. «Но мой рейтинг — это рейтинг президента. Я себя от него не отделяю и никогда не подвожу людей, с которыми работаю», — на всякий случай оговорился Арестович. Однако, если Зеленский решит, что с него хватит и одного срока, советник попробует свои силы: «Хочу посмотреть, как это будет».

Анонсируя интервью, Гордон предусмотрительно попросил прощения за то, что прежде называл Арестовича аферистом, — извинился, что ошибся в оценках.

Популярность этого политика в обществе действительно высока. О чем свидетельствуют результаты июльского исследования американской компании National Democratic Institute и Киевского международного института социологии. На первом месте с большим отрывом — Зеленский: он нравится 88% опрошенных. Следом — Арестович, собравший симпатии 65%. Правда, составить конкуренцию ему сможет мэр Киева Виталий Кличко: 63% голосов.

Еще один артист1 Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Off

Интересно, что вся тройка — выходцы из развлекательной сферы: артист, блогер и спортсмен. Арестович, хотя и называет себя военным экспертом, тоже успел поработать актером (занимался в киевской студии «Черный квадрат», снимался в рекламе и в эпизодических ролях). Но известность приобрел как блогер. Хотя именовали его чаще «порохоботом» — за то, что активно тиражировал нужные властям идеи и сигналы.

Родился в Грузии, окончил Одесский институт сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. В 2005-м вступил в националистическую организацию «Братство» (запрещена в РФ), был заместителем председателя партии Дмитрия Корчинского (в 1990-х возглавлял Украинскую народную самооборону — военизированное крыло партии УНА-УНСО — запрещена в РФ). При этом Арестович активно выступал против «оранжевой революции». А после майдана начал позиционировать себя как военный эксперт, раздавал интервью, вел довольно популярные блоги в соцсетях.

Выступал при этом резко и цинично. К примеру, в 2015-м про дебальцевские события говорил, что Украина может себе «позволить» еще пять таких котлов: «Даже потеря 30 тыс. убитыми — не самые заметные при ставках и масштабе игры». Но в декабре 2017-го неожиданно признался: он намеренно искажал информацию, связанную с боевыми действиями, — ради «черной пропаганды против РФ».

На некоторое время затих, а затем вернулся в информационное пространство с рассказами о том, как воевал в Донбассе. По его словам, даже дослужился до майора, совершив в общей сложности 33 боевых выхода за линию фронта. В 2019-м часто появлялся на «Пятом канале», принадлежащем Петру Порошенко, и резко критиковал Зеленского. Параллельно продолжал сотрудничать с националистами, проводил тренинги по пропаганде против России, обучал этим навыкам молодежь.

Еще один артист2 Украинский кризис, 2014 год Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Sergii Kharchenko

Медиалицо офиса президента

С таким послужным списком осенью 2020-го Арестович попал в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по мирному урегулированию на востоке Украины. Стал даже официальным спикером делегации на переговорах в Минске, отодвинув в тень ее главу Леонида Кравчука. Для сторонников мира это назначение выглядело издевательством. Да и в Киеве понравилось далеко не всем. Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский назвал Арестовича «полудурошным порохоботом» и призвал руководство обратить внимание на неуместность такой персоны.

Но политическая карьера блогера пошла вверх. В декабре 2020-го глава офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. А с начала военной спецоперации России он от имени офиса президента проводит ежедневные брифинги по ситуации на фронте — регулярно озвучивая непроверенные сведения.

Наговорил много: угрожал атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность», Вашингтону обещал устроить «образцово-показательную истерику», если тот откажется передавать Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО), и т.д.

«Арестович — личность, не лишенная определенных талантов: может нести чушь с умным видом, способен попиариться на ровном месте. Вот и сейчас в очередной раз умудрился заставить обсуждать его персону, — говорит ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. — Но даже простое обсуждение его планов подтверждает факт невероятной девальвации политических «элит» на Украине. Впрочем, деградация политического руководства — общеевропейский тренд».

Еще один артист1 Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович Фото: Commons.wikimedia.org/Kozubenko

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник и вовсе считает, что рассуждения Арестовича больше похожи на шутку: «Если этот Леша пойдет в президенты, значит, все действительно сошли с ума». Только для самого политика шутка может плохо закончиться — Зеленский не простит таких амбиций, полагает собеседник «Известий». Арестовича будут выдавливать из публичной политики, и популярность ему не поможет.

«Все рейтинги во время боевых действий — от лукавого. Да и публика быстро забывает своих любимцев. Вспомните о популярности Надежды Савченко. И где теперь она? Не слышно», — приводит пример Олейник.

Новый образ для Запада

Однако кастинг на роль нового президента Украины всё же можно считать открытым. О намерении пойти на выборы заявил и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, он будет делать «то, что не удалось» в 2019-м.

Политические амбиции разглядели и в деятельности первой леди Украины — Елены Зеленской. Она регулярно дает интервью западным СМИ и участвует в международных мероприятиях. Зеленская проводит встречи даже на высшем уровне. Приехав, например, в США по приглашению Джилл Байден, она встретилась не только с госсекретарем Энтони Блинкеном, но и с самим американским лидером Джо Байденом, выступила в конгрессе, появилась на обложке влиятельного журнала Time.

«Деятели разного калибра пытаются продемонстрировать — не столько украинцам, сколько Вашингтону, — свою большую полезность в сравнении с теми, кто сейчас занимает высокие посты. Там и военные, и беднеющие олигархи, и представители ближайшего окружения — «второго эшелона» власти, и вот такие фрики, как Арестович», — говорит Владимир Дудчак.

Еще один артист Президент США Джо Байден (справа) и первая леди доктор Джилл Байден (слева) приветствуют первую леди Украины Елену Зеленскую на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, 19 июля 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bonnie Cash - Pool via CNP

Про обиженных олигархов упоминает и Владимир Олейник. «Люди с деньгами думают, как бы создать проблемы Зеленскому во втором туре. Очевидно, что в один день выборы не уложатся. Но я бы обратил внимание на другую фигуру, более серьезную, — главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ведь желания Арестовича мало — захотят ли видеть на Западе это посмешище в кресле президента Украины? Вряд ли. На эту роль больше подходит Залужный, у него авторитет в армии. Партия войны уже сформировалась — и на фронте, и в тылу — военкоматы, батальоны территориальной обороны».

Свою минуту славы главком ВСУ получил после того, как Россия вывела войска из Киевской области. «Образ украинского сопротивления», «железный генерал», «новая надежда» — раздавались эпитеты в его адрес. Украинские СМИ не раз писали, что Зеленский завидует популярности главкома и видит в нем прямого конкурента. В публичном пространстве обсуждают разногласия между военным и политическим руководством по поводу боевых действий. Считается, что главком выступает против переброски на фронт неподготовленных новичков и старается беречь армию.

«На фронте много проблем, а разговоры о выборах отвлекут внимание. При этом пока в стране чрезвычайное положение, никаких выборов не будет. Даже если Зеленский сам решит уйти, исполнять обязанности президента начнет спикер парламента, — объясняет Владимир Олейник. — Сейчас это Руслан Стефанчук, персонаж не самый яркий. Но его смогут быстро поменять на более сильную фигуру. Среди претендентов — политики с большим опытом, тот же Петр Порошенко или Юлия Тимошенко».