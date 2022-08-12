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Еще один артист: кто готовится сменить Зеленского

Среди возможных преемников рассматривают главу президентского офиса и главкома ВСУ
Фото: Commons.wikimedia.org/Office of the President of Ukraine
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что готов баллотироваться в президенты. Но «подрезать» действующего лидера не будет. Известный скандальными высказываниями блогер еще несколько лет назад громко ругал Владимира Зеленского, но вовремя поменял политический лагерь. Однако мало кто воспринимает его намерения всерьез: Зеленского заслоняет совсем другая фигура — главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробности — в материале «Известий».

«Аферист» и «порохобот»

О президентских амбициях Арестович рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Нынешняя популярность, полагает он, позволит претендовать на первый пост в государстве. «Но мой рейтинг — это рейтинг президента. Я себя от него не отделяю и никогда не подвожу людей, с которыми работаю», — на всякий случай оговорился Арестович. Однако, если Зеленский решит, что с него хватит и одного срока, советник попробует свои силы: «Хочу посмотреть, как это будет».

Анонсируя интервью, Гордон предусмотрительно попросил прощения за то, что прежде называл Арестовича аферистом, — извинился, что ошибся в оценках.

Популярность этого политика в обществе действительно высока. О чем свидетельствуют результаты июльского исследования американской компании National Democratic Institute и Киевского международного института социологии. На первом месте с большим отрывом — Зеленский: он нравится 88% опрошенных. Следом — Арестович, собравший симпатии 65%. Правда, составить конкуренцию ему сможет мэр Киева Виталий Кличко: 63% голосов.

Еще один артист1
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidential Press Off

Интересно, что вся тройка — выходцы из развлекательной сферы: артист, блогер и спортсмен. Арестович, хотя и называет себя военным экспертом, тоже успел поработать актером (занимался в киевской студии «Черный квадрат», снимался в рекламе и в эпизодических ролях). Но известность приобрел как блогер. Хотя именовали его чаще «порохоботом» — за то, что активно тиражировал нужные властям идеи и сигналы.

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Родился в Грузии, окончил Одесский институт сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. В 2005-м вступил в националистическую организацию «Братство» (запрещена в РФ), был заместителем председателя партии Дмитрия Корчинского (в 1990-х возглавлял Украинскую народную самооборону — военизированное крыло партии УНА-УНСО — запрещена в РФ). При этом Арестович активно выступал против «оранжевой революции». А после майдана начал позиционировать себя как военный эксперт, раздавал интервью, вел довольно популярные блоги в соцсетях.

Выступал при этом резко и цинично. К примеру, в 2015-м про дебальцевские события говорил, что Украина может себе «позволить» еще пять таких котлов: «Даже потеря 30 тыс. убитыми — не самые заметные при ставках и масштабе игры». Но в декабре 2017-го неожиданно признался: он намеренно искажал информацию, связанную с боевыми действиями, — ради «черной пропаганды против РФ».

На некоторое время затих, а затем вернулся в информационное пространство с рассказами о том, как воевал в Донбассе. По его словам, даже дослужился до майора, совершив в общей сложности 33 боевых выхода за линию фронта. В 2019-м часто появлялся на «Пятом канале», принадлежащем Петру Порошенко, и резко критиковал Зеленского. Параллельно продолжал сотрудничать с националистами, проводил тренинги по пропаганде против России, обучал этим навыкам молодежь.

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Украинский кризис, 2014 год

Украинский кризис, 2014 год

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Sergii Kharchenko

Медиалицо офиса президента

С таким послужным списком осенью 2020-го Арестович попал в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) по мирному урегулированию на востоке Украины. Стал даже официальным спикером делегации на переговорах в Минске, отодвинув в тень ее главу Леонида Кравчука. Для сторонников мира это назначение выглядело издевательством. Да и в Киеве понравилось далеко не всем. Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский назвал Арестовича «полудурошным порохоботом» и призвал руководство обратить внимание на неуместность такой персоны.

Но политическая карьера блогера пошла вверх. В декабре 2020-го глава офиса президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны. А с начала военной спецоперации России он от имени офиса президента проводит ежедневные брифинги по ситуации на фронте — регулярно озвучивая непроверенные сведения.

Наговорил много: угрожал атаковать Крымский мост, «как только появится первая техническая возможность», Вашингтону обещал устроить «образцово-показательную истерику», если тот откажется передавать Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО), и т.д.

«Арестович — личность, не лишенная определенных талантов: может нести чушь с умным видом, способен попиариться на ровном месте. Вот и сейчас в очередной раз умудрился заставить обсуждать его персону, — говорит ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. — Но даже простое обсуждение его планов подтверждает факт невероятной девальвации политических «элит» на Украине. Впрочем, деградация политического руководства — общеевропейский тренд».

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович

Фото: Commons.wikimedia.org/Kozubenko

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник и вовсе считает, что рассуждения Арестовича больше похожи на шутку: «Если этот Леша пойдет в президенты, значит, все действительно сошли с ума». Только для самого политика шутка может плохо закончиться — Зеленский не простит таких амбиций, полагает собеседник «Известий». Арестовича будут выдавливать из публичной политики, и популярность ему не поможет.

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«Все рейтинги во время боевых действий — от лукавого. Да и публика быстро забывает своих любимцев. Вспомните о популярности Надежды Савченко. И где теперь она? Не слышно», — приводит пример Олейник.

Новый образ для Запада

Однако кастинг на роль нового президента Украины всё же можно считать открытым. О намерении пойти на выборы заявил и бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, он будет делать «то, что не удалось» в 2019-м.

Политические амбиции разглядели и в деятельности первой леди Украины — Елены Зеленской. Она регулярно дает интервью западным СМИ и участвует в международных мероприятиях. Зеленская проводит встречи даже на высшем уровне. Приехав, например, в США по приглашению Джилл Байден, она встретилась не только с госсекретарем Энтони Блинкеном, но и с самим американским лидером Джо Байденом, выступила в конгрессе, появилась на обложке влиятельного журнала Time.

«Деятели разного калибра пытаются продемонстрировать — не столько украинцам, сколько Вашингтону, — свою большую полезность в сравнении с теми, кто сейчас занимает высокие посты. Там и военные, и беднеющие олигархи, и представители ближайшего окружения — «второго эшелона» власти, и вот такие фрики, как Арестович», — говорит Владимир Дудчак.

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Президент США Джо Байден (справа) и первая леди доктор Джилл Байден (слева) приветствуют первую леди Украины Елену Зеленскую на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне

Президент США Джо Байден (справа) и первая леди доктор Джилл Байден (слева) приветствуют первую леди Украины Елену Зеленскую на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, 19 июля 2022 года

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Bonnie Cash - Pool via CNP
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Про обиженных олигархов упоминает и Владимир Олейник. «Люди с деньгами думают, как бы создать проблемы Зеленскому во втором туре. Очевидно, что в один день выборы не уложатся. Но я бы обратил внимание на другую фигуру, более серьезную, — главнокомандующего вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Ведь желания Арестовича мало — захотят ли видеть на Западе это посмешище в кресле президента Украины? Вряд ли. На эту роль больше подходит Залужный, у него авторитет в армии. Партия войны уже сформировалась — и на фронте, и в тылу — военкоматы, батальоны территориальной обороны».

Свою минуту славы главком ВСУ получил после того, как Россия вывела войска из Киевской области. «Образ украинского сопротивления», «железный генерал», «новая надежда» — раздавались эпитеты в его адрес. Украинские СМИ не раз писали, что Зеленский завидует популярности главкома и видит в нем прямого конкурента. В публичном пространстве обсуждают разногласия между военным и политическим руководством по поводу боевых действий. Считается, что главком выступает против переброски на фронт неподготовленных новичков и старается беречь армию.

«На фронте много проблем, а разговоры о выборах отвлекут внимание. При этом пока в стране чрезвычайное положение, никаких выборов не будет. Даже если Зеленский сам решит уйти, исполнять обязанности президента начнет спикер парламента, — объясняет Владимир Олейник. — Сейчас это Руслан Стефанчук, персонаж не самый яркий. Но его смогут быстро поменять на более сильную фигуру. Среди претендентов — политики с большим опытом, тот же Петр Порошенко или Юлия Тимошенко».

Но Запад, судя по всему, рассматривает усиление позиций Залужного, настаивает бывший депутат рады. Если главкому дадут позицию спикера или премьера, оставив за ним армию, он получит очень широкие полномочия — совместив и военные силы, и финансовые потоки. А блогеры и артисты могут сколько угодно продолжать развлекать публику, пытаясь отвлечь внимание от настоящих проблем.

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