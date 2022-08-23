План намерений: союзные войска продвигаются в ДНР и на изюмском направлении

Вооруженные силы РФ 22 августа наносили точные огневые удары по всей линии соприкосновения — от Харьковской до Николаевской области. Только в Донбассе три украинские бригады потеряли до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей. Под Николаевом уничтожено более 50 боевиков и семь единиц бронетанковой и автотехники, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что именно эти ежедневные удары, которые могут показаться рутинными, обеспечивают наступление наших войск. В этот же день ВФУ вновь обстреляли район Запорожской АЭС из гаубиц американского производства.

Массированные удары

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР уничтожено до 100 националистов , два танка и 15 автомобилей.

В результате удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

План намерений Фото: Министерство обороны РФ

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационную станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США и 142 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве.

Авиационные, ракетные и артиллерийские удары наносятся не только регулярно, но и по заранее выявленным целям , рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы сейчас видим то, что можно назвать боевыми буднями, — отметил эксперт. — Мы видим планомерную работу наших летчиков, ракетчиков и артиллеристов. Удары наносятся по опорным пунктам, складам, штабам. Именно такая методичная работа обеспечивает наше наступление. А оно идет широким фронтом. Союзные войска продвигаются не только в ДНР, но и на изюмском направлении и в районе населенного пункта Уды в Харьковской области. То же самое происходит и на юге в Николаевской области. Войска противника перемалываются, и результаты мы увидим.

Также в этот день в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три взвода орудий «Гиацинт-Б», а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России сбили пять беспилотных летательных аппаратов и 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

План намерений Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko

Погибший в Энергодаре

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в понедельник ударили по району в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.

— Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения.Один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты, — сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

ТЭС находится рядом с атомной станцией. По словам Рогова, сейчас из-за угрозы обстрелов на ЗАЭС было сокращено количество находящихся на работе энергетиков. На станции остается минимальное количество человек, необходимое для поддержания ее работы.

Бронетехника в университете

В Славянске Донецкой Народной Республики вблизи школы №15 заминирован автомобильный мост через реку Казенный Торец. Его планируется взорвать, а затем в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры , сообщил 22 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в гражданских целях, рассказал генерал. В Харькове на территории Автодорожного университета на улице Ярослава Мудрого подразделениями территориальной обороны оборудованы опорный пункт и склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебного заведения они разместили бронетехнику, но эвакуацию жителей близлежащих домов не провели.

План намерений Солдаты ВФУ Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko

В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона «Кракен» и склады боеприпасов , а во дворе учебного заведения — позиции РСЗО и бронетехники.

В Барвенково Харьковской области во дворах жилых домов на улице Соборная украинскими боевиками оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

В Артемовске ДНР на территории частных домовладений на улице Ильича подразделения ВФУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огонь. При этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически прикрываясь ими как живым щитом.

Под сильным артогнем

В Минобороны России 22 августа рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время нападения на колонну экипаж старшего лейтенанта Александра Петроченко, несмотря на сильный артиллерийский огонь, развернул аппаратную связи. По организованным каналам были оперативно переданы координаты расположения противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный удар.

— Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Александра Петроченко было сохранено устойчивое управление боевыми подразделениями ВС РФ, что позволило отразить нападение врага, — подчеркнули в Минобороны.

План намерений Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Ефрейтор Егор Максимов с первых дней специальной военной операции обеспечивает безопасность передвижения колонн российских подразделений. Однажды Максимов обнаружил замаскированные украинские позиции и бронетехнику. Он передал координаты противника командованию, после чего по неприятелю был нанесен артиллерийский удар.

Позднее Максимов участвовал в освобождении населенного пункта. Егор обнаружил и лично обезвредил свыше 30 взрывных устройств. В ходе боя он был ранен, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести огонь.

— Смелые и самоотверженные действия ефрейтора Егора Максимова позволили освободить населенный пункт, — отметили в Минобороны.

Отряд старшины первой статьи Петра Госсе оборонял стратегически важный объект. Украинские националисты предприняли попытку штурма, но противник был отброшен. При попытке эвакуации отступающего противника на вертолетах Петр Госсе открыл прицельный огонь из ПКМ по вертолету Ми-8, нанеся ему множественные повреждения, в результате чего сам вертолет и его экипаж были уничтожены.

Благодаря мужеству Петра Госсе силы противника были разгромлены, а захват стратегически важного объекта противником предотвращен, отметили в военном ведомстве.