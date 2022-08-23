 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Саудовской Аравии заявили о «шизофреническом» состоянии рынка нефти
Мир
Посольство РФ призвало Лондон «прекратить подрывать основы полицентричного мира»
Мир
МВД Сербии заверило в неприсоединении к антироссийской истерии
Мир
Небензя напомнил «ядерной пятерке» о принципе недопустимости войны
Общество
Москвичи несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о погибшей Дугиной
Мир
Нацбатальон «Кракен» разместил опорный пункт в здании школы
Мир
Госдеп США отреагировал на гибель Дугиной
Экономика
Болгария обсудит с «Газпромом» возобновление поставок газа
Мир
СКР оценит заявления посла Украины о желании «убить как можно больше русских»
Мир
Украинские беженцы в Швеции пожаловались на нехватку пособия на базовые нужды
Общество
Прощание с народным артистом России Николаем Лебедевым состоится 24 августа
/

План намерений: союзные войска продвигаются в ДНР и на изюмском направлении

ВС России наносят удары по всей линии соприкосновения
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы РФ 22 августа наносили точные огневые удары по всей линии соприкосновения — от Харьковской до Николаевской области. Только в Донбассе три украинские бригады потеряли до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей. Под Николаевом уничтожено более 50 боевиков и семь единиц бронетанковой и автотехники, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что именно эти ежедневные удары, которые могут показаться рутинными, обеспечивают наступление наших войск. В этот же день ВФУ вновь обстреляли район Запорожской АЭС из гаубиц американского производства.

Массированные удары

Оставить без комплексов: военные РФ уничтожают западные боеприпасы на Украине
Своевременные удары по складам вооружений позволяют сорвать планы противника, отмечают эксперты

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

— Высокоточным оружием ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области поражен пункт управления 102-й бригады территориальной обороны. Уничтожено до 30 националистов и 14 единиц военной техники, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневыми ударами по позициям 72-й механизированной бригады в Зайцево, 112-й бригады территориальной обороны в районе Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки в ДНР уничтожено до 100 националистов, два танка и 15 автомобилей.

В результате удара по боевым позициям 28-й механизированной бригады в Лупарево Николаевской области уничтожено более 50 националистов и семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.

План намерений
спецоперация
Фото: Министерство обороны РФ

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокационную станцию наведения зенитного ракетного комплекса С-300, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США и 142 района сосредоточения войск, рассказали в военном ведомстве.

Год в помощь: США захотели перекинуть «афганскую» технику на Украину
После вывода войск самолеты и вертолеты оказались в Узбекистане и Таджикистане

Авиационные, ракетные и артиллерийские удары наносятся не только регулярно, но и по заранее выявленным целям, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Мы сейчас видим то, что можно назвать боевыми буднями, — отметил эксперт. — Мы видим планомерную работу наших летчиков, ракетчиков и артиллеристов. Удары наносятся по опорным пунктам, складам, штабам. Именно такая методичная работа обеспечивает наше наступление. А оно идет широким фронтом. Союзные войска продвигаются не только в ДНР, но и на изюмском направлении и в районе населенного пункта Уды в Харьковской области. То же самое происходит и на юге в Николаевской области. Войска противника перемалываются, и результаты мы увидим.

Также в этот день в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три взвода орудий «Гиацинт-Б», а также два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях.

Подразделения ПВО России сбили пять беспилотных летательных аппаратов и 13 снарядов реактивной системы залпового огня, в том числе восемь реактивных снарядов HIMARS.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 267 самолетов, 148 вертолетов, 1790 беспилотных летательных аппаратов, 368 зенитных ракетных комплексов, 4372 танка и других боевых бронированных машин, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5016 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

План намерений
ЗАЭС
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolyenko
Станционный режим: почему ООН и РФ по-разному смотрят на демилитаризацию ЗАЭС
Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского

Погибший в Энергодаре

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в понедельник ударили по району в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.

Зафиксированы удары по району ТЭС, предварительно, из американского дальнобойного артиллерийского вооружения.Один мирный житель погиб, еще один получил осколочное ранение груди, за его жизнь борются медицинские специалисты, — сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

ТЭС находится рядом с атомной станцией. По словам Рогова, сейчас из-за угрозы обстрелов на ЗАЭС было сокращено количество находящихся на работе энергетиков. На станции остается минимальное количество человек, необходимое для поддержания ее работы.

Бронетехника в университете

Проехали установки: почему Киеву не помогают поставки стран НАТО
Спецоперация на Украине развеяла миф о западном «супероружии», заявил Сергей Шойгу

В Славянске Донецкой Народной Республики вблизи школы №15 заминирован автомобильный мост через реку Казенный Торец. Его планируется взорвать, а затем в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, сообщил 22 августа начальник Национального центра управления обороной РФ — руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, ВФУ продолжают использовать гражданскую инфраструктуру в гражданских целях, рассказал генерал. В Харькове на территории Автодорожного университета на улице Ярослава Мудрого подразделениями территориальной обороны оборудованы опорный пункт и склады боеприпасов. В непосредственной близости от учебного заведения они разместили бронетехнику, но эвакуацию жителей близлежащих домов не провели.

План намерений
Солдаты ВФУ

Солдаты ВФУ

Фото: REUTERS/Dmytro Smolienko

В Троицком Харьковской области в здании общеобразовательной школы размещены опорный пункт националистического батальона «Кракен» и склады боеприпасов, а во дворе учебного заведения — позиции РСЗО и бронетехники.

В Барвенково Харьковской области во дворах жилых домов на улице Соборная украинскими боевиками оборудованы позиции артиллерии и минометов. Под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Против «первого атамана»: куда приведет конфликт Зеленского с военными
В Киеве пытаются ослабить политических соперников

В Артемовске ДНР на территории частных домовладений на улице Ильича подразделения ВФУ разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя ответный огонь. При этом боевики удерживают местных жителей в своих домах, фактически прикрываясь ими как живым щитом.

Под сильным артогнем

В Минобороны России 22 августа рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время нападения на колонну экипаж старшего лейтенанта Александра Петроченко, несмотря на сильный артиллерийский огонь, развернул аппаратную связи. По организованным каналам были оперативно переданы координаты расположения противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный удар.

— Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Александра Петроченко было сохранено устойчивое управление боевыми подразделениями ВС РФ, что позволило отразить нападение врага, — подчеркнули в Минобороны.

План намерений
Артиллерия
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Ефрейтор Егор Максимов с первых дней специальной военной операции обеспечивает безопасность передвижения колонн российских подразделений. Однажды Максимов обнаружил замаскированные украинские позиции и бронетехнику. Он передал координаты противника командованию, после чего по неприятелю был нанесен артиллерийский удар.

Силовое разрешение: российской военной техники на ЗАЭС нет
В Минобороны РФ привели доказательства

Позднее Максимов участвовал в освобождении населенного пункта. Егор обнаружил и лично обезвредил свыше 30 взрывных устройств. В ходе боя он был ранен, но, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести огонь.

— Смелые и самоотверженные действия ефрейтора Егора Максимова позволили освободить населенный пункт, — отметили в Минобороны.

Отряд старшины первой статьи Петра Госсе оборонял стратегически важный объект. Украинские националисты предприняли попытку штурма, но противник был отброшен. При попытке эвакуации отступающего противника на вертолетах Петр Госсе открыл прицельный огонь из ПКМ по вертолету Ми-8, нанеся ему множественные повреждения, в результате чего сам вертолет и его экипаж были уничтожены.

Благодаря мужеству Петра Госсе силы противника были разгромлены, а захват стратегически важного объекта противником предотвращен, отметили в военном ведомстве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022