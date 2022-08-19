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Станционный режим: почему ООН и РФ по-разному смотрят на демилитаризацию ЗАЭС

Этот вопрос в числе других был поднят на встрече Гутерриша, Эрдогана и Зеленского
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается чрезвычайно сложной, а любая провокация может привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые 18 августа посетили Львов. В ООН призвали к демилитаризации ЗАЭС. Российская сторона, однако, считает, что это сделает объект еще более уязвимым в нынешней обстановке. Между тем во Львове обсуждались и другие вопросы — итоги зерновой сделки и недавний обстрел СИЗО в Еленовке.

Мирный атом в Запорожье

Переговорный процесс во Львове занял практически весь день. Сначала украинский президент Владимир Зеленский встретился поочередно с Гутерришем и Эрдоганом, а затем они собрались в трехстороннем формате. При этом общая дискуссия продлилась всего около 40 минут, после чего участники встречи пообщались с прессой.

Станционный режим
Встреча Зеленский Эрдоган Гутерриш
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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Одной из главных тем их беседы стала Запорожская АЭС. Ситуация, сложившаяся вокруг атомной электростанции, которая с марта находится под контролем РФ, до сих пор остается напряженной из-за постоянных обстрелов. В них Москва и Киев винят друг друга. По информации российской стороны, Украина в общей сложности 12 раз обстреляла ЗАЭС.

Генсек ООН подчеркнул, что этот объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого, по его словам, срочно необходимо соглашение, чтобы восстановить ЗАЭС как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района.

«Территория должна быть демилитаризована. Надо сказать как есть: любой потенциальный ущерб Запорожью — это самоубийство», — добавил он.

Турецкий лидер, в свою очередь, указал на то, что миру не нужен «еще один Чернобыль». По словам Гутерриша, визит специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС возможен со стороны Киева при условии согласия РФ и Украины.

Станционный режим
ЗАЭС

Запорожская АЭС в Энергодаре

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, при поездке МАГАТЭ на Запорожскую АЭС со стороны Украины члены миссии могут стать жертвами провокаций.

— Наверняка будет провокация, я больше чем уверен. Если они пройдут с нашей стороны, мы гарантируем им безопасность и свободный коридор. А здесь будет проход как бы через линию фронта. И кто гарантирует им, что не будет обстрелов, причем только с одной целью — обвинить Россию? Это недопустимо, — заявил он.

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Предложение по демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС звучали и раньше, однако для РФ это неприемлемо. Как пояснил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, реализация такого плана сделает станцию еще более уязвимой.

По словам бывшего замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, демилитаризация зоны будет означать и прерывание российской спецоперации, на что Москва, естественно, не пойдет.

Генеральный секретарь ООН выполняет заказ американцев, а Эрдоган заинтересован в каких-то своих компромиссных предложениях, которые он мог бы всему миру навязать. То, чем эта троица занималась, это совершенно пустое занятие. Если Украина будет обстреливать Запорожскую АЭС и дальше, это грозит ядерной катастрофой, — предупредил он в беседе с «Известиями».

К другим темам

Еще одной важной темой на повестке дня стал вывоз зерна по линии заключенных 22 июля в Стамбуле соглашений. Как заявил генеральный секретарь ООН, мировой продовольственный кризис не может быть разрешен без обеспечения глобального доступа к украинским и российским продовольствию и удобрениям.

Станционный режим
Сухогруз

Судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула

Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
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«Стамбульские договоренности по безопасному экспорту на международные рынки по Черному морю зерна положительно отражаются не только на Украине, но и на всем мире», — согласился с Гутерришем Эрдоган.

По мнению политолога Керима Хаса, для президента Турции решение зерновой проблемы чрезвычайно важно, поскольку более 85% импорта пшеницы республики приходится на РФ и Украину. Вывоз российского и украинского зерна — это пакетное соглашение, выполнение которого нужно держать постоянно под контролем, добавил турецкий эксперт. Вместе с тем достигнутые в июле договоренности действительно принесли плоды. Меньше чем за месяц из украинских портов вышел 21 корабль, а 15 судов направились из Стамбула в Незалежную для погрузки зерна, сообщил генеральный секретарь. При этом после подписания соглашений цены на пшеницу снизились на 8%.

Между тем на переговорах во Львове также обсуждался удар по СИЗО в Еленовке, в результате которого 29 июля погибли военнопленные. Антониу Гутерриш сообщил о намерении ООН заняться расследованием этого инцидента, поэтому будет создана специальная миссия по установлению фактов обстрела.

Станционный режим
Еленовка

Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Южного военного округа
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Помимо этого, поездка во Львов завершилась подписанием Анкарой и Киевом меморандума, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении разрушенных территорий Украины. Первым проектом может стать мост в селе Романовка, соединяющий Бучу и Ирпень с украинской столицей, говорится на сайте офиса главы Украины.

Сложный диалог

Еще до начала встречи украинская сторона высказывала опасения касательно намерений Эрдогана и Гутерриша. Так, советник главы офиса президента Алексей Арестович допускал, что турецкий лидер и генсек ООН могут попытаться убедить Владимира Зеленского пойти на уступки РФ для мирного урегулирования конфликта, в том числе оставить идею вернуть юг страны.

Вместе с тем в СМИ начали курсировать сообщения, что Москва якобы смягчила условия для организации возможных переговоров Путина и Зеленского. Если раньше РФ настаивала, что перед встречей должна быть составлена дорожная карта, то теперь главы государств могут сначала обсудить и определить ее, сообщил турецкий телеканал CNN Türk.

Эрдоган действительно остался привержен идее выступать посредником для урегулирования украинского кризиса, выразив желание обсудить итоги встречи во Львове с президентом России.

Станционный режим
Эрдоган
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
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«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения <спецоперации> на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. <…> Мы обсудили обмен военнопленными и наши инициативы в этом отношении. Я также хотел бы отметить, что мы придаем большое значение этому вопросу», — сказал он.

Президент Украины, в свою очередь, отметил, что диалог с Москвой возможен лишь после вывода российских сил с «контролируемых РФ территорий».

Однако официальные представители России, в том числе и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее не раз говорили, что в настоящее время предпосылок для диалога с Киевом нет.

Думаю, что пока не время для прямых переговоров между Путиным и Зеленским. Эрдоган, конечно, хочет играть посредническую роль в крупномасштабном урегулировании украинского кризиса, но я думаю, боевые действия пока будут продолжаться, — поделился Керим Хас с «Известиями».

Сергей Орджоникидзе также выразил мнение, что возобновлять переговоры с Киевом пока не стоит. По его мнению, если РФ сейчас пойдет на заключение того или иного перемирия или на фиксирование позиций, это лишь даст украинской армии возможность перевооружиться.

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