Станционный режим: почему ООН и РФ по-разному смотрят на демилитаризацию ЗАЭС

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается чрезвычайно сложной, а любая провокация может привести к катастрофическим последствиям . Об этом заявили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые 18 августа посетили Львов. В ООН призвали к демилитаризации ЗАЭС. Российская сторона, однако, считает, что это сделает объект еще более уязвимым в нынешней обстановке . Между тем во Львове обсуждались и другие вопросы — итоги зерновой сделки и недавний обстрел СИЗО в Еленовке.

Мирный атом в Запорожье

Переговорный процесс во Львове занял практически весь день . Сначала украинский президент Владимир Зеленский встретился поочередно с Гутерришем и Эрдоганом, а затем они собрались в трехстороннем формате. При этом общая дискуссия продлилась всего около 40 минут, после чего участники встречи пообщались с прессой.

Станционный режим Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Одной из главных тем их беседы стала Запорожская АЭС . Ситуация, сложившаяся вокруг атомной электростанции, которая с марта находится под контролем РФ, до сих пор остается напряженной из-за постоянных обстрелов. В них Москва и Киев винят друг друга. По информации российской стороны, Украина в общей сложности 12 раз обстреляла ЗАЭС.

Генсек ООН подчеркнул, что этот объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого, по его словам, срочно необходимо соглашение , чтобы восстановить ЗАЭС как чисто гражданскую инфраструктуру и обеспечить безопасность этого района.

« Территория должна быть демилитаризована . Надо сказать как есть: любой потенциальный ущерб Запорожью — это самоубийство», — добавил он.

Турецкий лидер, в свою очередь, указал на то, что миру не нужен «еще один Чернобыль» . По словам Гутерриша, визит специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС возможен со стороны Киева при условии согласия РФ и Украины.

Станционный режим Запорожская АЭС в Энергодаре Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Как пояснил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, при поездке МАГАТЭ на Запорожскую АЭС со стороны Украины члены миссии могут стать жертвами провокаций .

— Наверняка будет провокация, я больше чем уверен. Если они пройдут с нашей стороны, мы гарантируем им безопасность и свободный коридор. А здесь будет проход как бы через линию фронта. И кто гарантирует им, что не будет обстрелов , причем только с одной целью — обвинить Россию? Это недопустимо, — заявил он.

Предложение по демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС звучали и раньше, однако для РФ это неприемлемо. Как пояснил замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, реализация такого плана сделает станцию еще более уязвимой .

По словам бывшего замгенсека ООН Сергея Орджоникидзе, демилитаризация зоны будет означать и прерывание российской спецоперации, на что Москва, естественно, не пойдет.

— Генеральный секретарь ООН выполняет заказ американцев, а Эрдоган заинтересован в каких-то своих компромиссных предложениях , которые он мог бы всему миру навязать. То, чем эта троица занималась, это совершенно пустое занятие . Если Украина будет обстреливать Запорожскую АЭС и дальше, это грозит ядерной катастрофой, — предупредил он в беседе с «Известиями».

К другим темам

Еще одной важной темой на повестке дня стал вывоз зерна по линии заключенных 22 июля в Стамбуле соглашений . Как заявил генеральный секретарь ООН, мировой продовольственный кризис не может быть разрешен без обеспечения глобального доступа к украинским и российским продовольствию и удобрениям.

Станционный режим Судно, прибывшее с украинским зерном, выходит после досмотра из порта Стамбула Фото: РИА Новости/Максим Дурнев

«Стамбульские договоренности по безопасному экспорту на международные рынки по Черному морю зерна положительно отражаются не только на Украине, но и на всем мире», — согласился с Гутерришем Эрдоган.

По мнению политолога Керима Хаса, для президента Турции решение зерновой проблемы чрезвычайно важно, поскольку более 85% импорта пшеницы республики приходится на РФ и Украину . Вывоз российского и украинского зерна — это пакетное соглашение, выполнение которого нужно держать постоянно под контролем, добавил турецкий эксперт. Вместе с тем достигнутые в июле договоренности действительно принесли плоды. Меньше чем за месяц из украинских портов вышел 21 корабль, а 15 судов направились из Стамбула в Незалежную для погрузки зерна, сообщил генеральный секретарь. При этом после подписания соглашений цены на пшеницу снизились на 8% .

Между тем на переговорах во Львове также обсуждался удар по СИЗО в Еленовке, в результате которого 29 июля погибли военнопленные . Антониу Гутерриш сообщил о намерении ООН заняться расследованием этого инцидента , поэтому будет создана специальная миссия по установлению фактов обстрела.

Станционный режим Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ Фото: РИА Новости/Пресс-служба Южного военного округа

Помимо этого, поездка во Львов завершилась подписанием Анкарой и Киевом меморандума, который предусматривает участие турецкой стороны в восстановлении разрушенных территорий Украины . Первым проектом может стать мост в селе Романовка, соединяющий Бучу и Ирпень с украинской столицей, говорится на сайте офиса главы Украины.

Сложный диалог

Еще до начала встречи украинская сторона высказывала опасения касательно намерений Эрдогана и Гутерриша . Так, советник главы офиса президента Алексей Арестович допускал, что турецкий лидер и генсек ООН могут попытаться убедить Владимира Зеленского пойти на уступки РФ для мирного урегулирования конфликта , в том числе оставить идею вернуть юг страны.

Вместе с тем в СМИ начали курсировать сообщения, что Москва якобы смягчила условия для организации возможных переговоров Путина и Зеленского. Если раньше РФ настаивала, что перед встречей должна быть составлена дорожная карта, то теперь главы государств могут сначала обсудить и определить ее, сообщил турецкий телеканал CNN Türk.

Эрдоган действительно остался привержен идее выступать посредником для урегулирования украинского кризиса , выразив желание обсудить итоги встречи во Львове с президентом России.

Станционный режим Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

«Турция продолжит дипломатические усилия для мирного завершения <спецоперации> на Украине. Я верю, что она рано или поздно завершится за столом переговоров. <…> Мы обсудили обмен военнопленными и наши инициативы в этом отношении. Я также хотел бы отметить, что мы придаем большое значение этому вопросу», — сказал он.

Президент Украины, в свою очередь, отметил, что диалог с Москвой возможен лишь после вывода российских сил с «контролируемых РФ территорий».

Однако официальные представители России, в том числе и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее не раз говорили, что в настоящее время предпосылок для диалога с Киевом нет .

— Думаю, что пока не время для прямых переговоров между Путиным и Зеленским . Эрдоган, конечно, хочет играть посредническую роль в крупномасштабном урегулировании украинского кризиса, но я думаю, боевые действия пока будут продолжаться, — поделился Керим Хас с «Известиями».