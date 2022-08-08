В Кремле оценили предложение Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского

Украинская делегация ушла с радаров, предпосылок для встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, которую предлагал провести в Стамбуле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в настоящее время нет. Об этом сообщил 8 августа на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — сказал Песков журналистам, отметив, что спецоперация по защите мирного населения Донбасса продолжается до выполнения поставленных целей.

Представитель Кремля подчеркнул, что Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс переговоров.

«Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал журналистам заявление Зеленского о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на неподконтрольных ВСУ территориях.

Песков отметил, что это не Москва инициирует проведение референдумов, а сами жители этих территорий.

«В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — указал Песков.

6 августа Эрдагон предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

7 июля Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться», указал президент.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, последняя - 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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