Реклама
Прямой эфир
Мир
Siemens заявила о планах продолжать обслуживание турбин для «Северного потока»
Мир
В Южной Осетии состоялась акция памяти по погибшим в августовской войне 2008 года
Мир
В МИД РФ выступили в пользу восстановления режима перемирия вокруг Газы
Авто
За первую неделю августа в России было куплено 12 тыс. новых машин
Мир
МИД допустил ответные меры против Латвии из-за принуждения россиян к осуждению СВО
Экономика
Первый турецкий сухогруз доставил зерно с Украины в порт назначения
Авто
Ввоз машин с пробегом через таможню Владивостока увеличился на 33%
Мир
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Светлодарска
Мир
Китай объявил о продолжении учений у берегов Тайваня
Мир
В Запорожской области заявили, что регион навсегда выходит из состава Украины
Мир
На шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР произошел пожар
Мир
В Хельсинки снесли подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»
Сюжет:

В Кремле оценили предложение Эрдогана организовать встречу Путина и Зеленского

Песков: предпосылок для встречи Путина и Зеленского сейчас нет
0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская делегация ушла с радаров, предпосылок для встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского, которую предлагал провести в Стамбуле турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в настоящее время нет. Об этом сообщил 8 августа на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, «ушла с радаров». В этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет», — сказал Песков журналистам, отметив, что спецоперация по защите мирного населения Донбасса продолжается до выполнения поставленных целей.

Представитель Кремля подчеркнул, что Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс переговоров.

«Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал журналистам заявление Зеленского о том, что Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на неподконтрольных ВСУ территориях.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

Песков отметил, что это не Москва инициирует проведение референдумов, а сами жители этих территорий.

«В настоящий момент нет ни переговоров, ни предпосылок к ним», — указал Песков.

6 августа Эрдагон предложил Путину провести встречу с Зеленским в Турции, отметив, что Анкара готова стать площадкой для переговоров.

5 августа первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинская делегация не готова вести серьезные переговоры об урегулировании, а выдвигаемые ею условия смешны.

7 июля Путин заявил, что Россия не отказывается от мирных переговоров с Украиной, однако чем позже они начнутся, тем сложнее «будет с нами договариваться», указал президент.

Делегации России и Украины провели четыре очные встречи в рамках переговоров. Первые три состоялись в Белоруссии, последняя - 29 марта в Стамбуле. Тогда помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Однако на отправленные позже предложения Москвы Киев так и не ответил, и 17 мая заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022