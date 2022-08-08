Зеленский назвал референдумы условием отказа от переговоров с Россией

Киев откажется от переговоров с Москвой при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 7 августа в его Telegram-канале.

«Если [российские власти] пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся», — сказал он.



Украинский лидер подчеркнул, что основные усилия ВСУ в настоящее время сосредоточены в Авдеевке, Песках, Марьинке, Бахмуте и других районах Донецкой Народной Республики.

Ежедневно без перерыва правительство Киева работает над увеличением поставок вооружения, отправкой на фронт более мощных и дальнобойных систем, заключил Зеленский.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о подписании указа об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ ранее, 23 июля. Сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях перед референдумом, который, по инициативе жителей, должен состояться осенью.

По информации Балицкого, Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой. Регион может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов 5 августа призвал киевский режим оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий. Референдум о присоединении Запорожской области к РФ будет обязательно проведен, подчеркнул он.

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона ведут консультации с общественностью региона о проведении референдума по вопросу вхождения в состав России, они рассчитывают, что жители в течение месяца назначат дату его проведения.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ.

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