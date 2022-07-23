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В Запорожской области подписан указ о создании избиркома для референдума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Запорожской области подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ. Об этом в субботу, 23 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

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Он напомнил, что осенью по инициативе жителей Запорожской области состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ, сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях.

«Для того чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной, в целях защиты избирательных прав граждан я подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

14 июля Балицкий заявил, что решение о проведении референдума осенью было принято после многократных заявок трудовых коллективов предприятий области. Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой.

За день до этого член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

8 июня Рогов подчеркнул, что большая часть населения области хочет «побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России».

Часть Запорожской области Украины российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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