Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий. Об этом в пятницу, 5 августа, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов в беседе с «РИА Новости».

«Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. Это спецоперация информационного отвлечения на фоне неудач ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и потери контроля над очередными населенными пунктами», — сказал он.

Он подчеркнул, что референдум о присоединении Запорожской области к РФ будет обязательно проведен.

«В Киеве все прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнется, и от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, временно подконтрольного [Владимиру] Зеленскому», — уточнил Рогов.

Ранее, 31 июля, сообщалось, что парламентарии 16 стран Евросоюза (ЕС) и Северной Америки готовы выступить наблюдателями на референдуме в Запорожской области по вхождению в состав России.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре.

Как отмечали власти региона, Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Ранее в июле сообщалось, что за вхождение в состав РФ готовы проголосовать не менее 50% жителей, проживающих на вышедших из-под контроля Украины территориях Запорожской области. Явка на референдуме может составить около 70%. Об этом свидетельствуют данные проведенного социологического исследования.

Часть Запорожской области Украины (Приазовье) освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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