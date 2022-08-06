Эрдоган предложил организовать встречу Путина с Зеленским в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу с главой Украины Владимиром Зеленским в Турции.

«Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну Россией во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира», — сказал Эрдоган 6 августа телеканалу TRT.

Глава Турции выразил уверенность в том, что конфликт на Украине можно закончить только дипломатическим путем, для чего Анкара уже предприняла свой шаг, став участником зерновой сделки.

«Сейчас важно в полном объеме реализовать план вывоза зерна и подкрепить это конкретными шагами по возвращению к стамбульским переговорам. Я с самого начала конфликта говорю, что в войне на Украине не может быть победителей. Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров», — отметил Эрдоган.

Переговоры Путина и Эрдогана начались в узком составе в 15:00 в Сочи накануне, 5 августа. Они проходили четыре часа.

После встречи было опубликовано совместное заявление президентов России и Турции. Лидеры условились провести следующее заседание совета сотрудничества высшего уровня в Турции, подчеркнули важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии и отметили необходимость полного выполнения зерновой сделки, включая экспорт российских товаров. Достигнуты договоренности в сфере торговли и энергетики.

Главы государств подтвердили волю к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

Кроме того, Анкара начнет частично оплачивать поставки российского газа в рублях.

На повестке были и вопросы продовольственного кризиса. Путин лично поблагодарил своего коллегу за роль в достижении договоренностей по зерну, включающих поставки российской продукции и удобрений.

В конце июля Россия и Украина при участии ООН и Анкары договорились о вывозе зерна из украинских портов. На этой неделе первое судно уже вышло из Одессы. 5 августа три ранее заблокированных судна с украинской кукурузой вышли из портов Одессы и Черноморска.

В Москве позитивно оценили выход первого корабля с украинским зерном после заключения продуктовой сделки. Как отметил накануне Песков, выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле.