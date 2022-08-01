В Кремле позитивно оценили выход первого судна с зерном из порта Украины
Выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле. Это, безусловно, позитивное событие, заявил в понедельник, 1 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По факту выхода первого судна — это весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать механизмы, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон договоренности будут выполняться», — сказал Песков журналистам.
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы в понедельник утром. В начале августа конвой из 16 кораблей достигнет территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали. Движение кораблей с момента отправления будут отслеживать с помощью БПЛА и спутников представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).
Ранее, 29 июля, минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.
До этого, 22 июля, в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.
В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.
В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что не препятствует вывозу украинского зерна.