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В Кремле позитивно оценили выход первого судна с зерном из порта Украины

Песков: выход первого судна с зерном с Украины стало позитивным событием
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Фото: REUTERS/Abdullah Jendi
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Выход первого судна с зерном из украинского порта позволил протестировать механизмы, согласованные на переговорах в Стамбуле. Это, безусловно, позитивное событие, заявил в понедельник, 1 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«По факту выхода первого судна — это весьма позитивно. Хорошая возможность протестировать механизмы, которые были согласованы на стамбульских переговорах. Будем надеяться, что со всех сторон договоренности будут выполняться», — сказал Песков журналистам.

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы в понедельник утром. В начале августа конвой из 16 кораблей достигнет территориальных вод Турции, после чего груз отправится в Сомали. Движение кораблей с момента отправления будут отслеживать с помощью БПЛА и спутников представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ).

Ранее, 29 июля, минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.

До этого, 22 июля, в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю. Москва, в свою очередь, подчеркивала, что не препятствует вывозу украинского зерна.

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