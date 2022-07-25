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Зерно без сомнения: соглашение по пшенице не ограничит спецоперацию РФ

Глава МИД РФ обсудил в Конго перспективы договора об экспорте продовольствия и ливийское урегулирование
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Соглашение в Стамбуле не ограничивает Россию в ударах по военным объектам Украины, Москва продолжит спецоперацию. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время визита в Республику Конго — первого за более чем 60 лет российско-конголезских отношений. Конго — член ОПЕК, четвертый крупнейший производитель нефти в Гвинейском заливе, запасы насчитывают свыше 2,8 млрд баррелей. Россия участвует в разработке нескольких месторождений и строительстве нефтепровода от порта Понт-Нуэр. Сергей Лавров особо отметил, что РФ ценит миротворческие инициативы Браззавиля, в частности, по Ливии — в ближайшее время Конго планирует организовать конференцию по ливийскому кризису и пригласить на нее в том числе и Россию.

«Мы никогда не забудем, как вы принимали нас»

Здравствуй, дорогой! Как жизнь молодая? — глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо, выпускник журфака Ленинградского университета, по-русски приветствовал Сергея Лаврова.

Обращаясь к российским журналистам, министр Гакоссо напомнил, что «учился в Питере, каждый день ходил в Кировский театр и Эрмитаж, это был для меня второй дом».

Знаете Медного всадника? «Люблю тебя, Петра творенье». Прошло 45 лет, а всё еще помню. Я пять лет учился в Ленинградском университете имени Жданова. Мы никогда не забудем, как вы принимали нас, студентов, в своей стране, дали нам очень хорошее образование. Мы ваши друзья, ваши настоящие друзья, — подчеркнул министр.

Зерно без сомнения
пресса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В беседе с «Известиями» Жан-Клод Гакоссо заявил: для Браззавиля «огромное событие, что министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в Конго».

— Считайте, что у вас есть хорошие друзья здесь, в Конго, потому что ваша страна долгие годы помогала нам в обучении студентов и других областях. Огромное вам спасибо, — отметил политик.

Говоря о подписанном 22 июля Стамбульском соглашении РФ, Украины, Турции и ООН, министр Конго заявил, что «это хороший путь».

Мы здесь кушаем хлеб, но не как в Египте (не в таких объемах). У нас есть маниок, банан, батат, есть альтернативы. Мы не совсем зависим от европейского хлеба, — заключил глава конголезского МИДа.

С Сергеем Лавровым министр Гакоссо беседовал на русском языке, политики обсудили совместные экономические проекты, роль России в Центральной и Тропической Африке и — лейтмотив африканского турне Лаврова — поставки зерновых.

Товарооборот РФ и Конго в 2021 году превысил $124 млн, при этом большая часть российского экспорта — именно зерновые: пшеница и меслин (смесь ржи и пшеницы). Потому в центре внимания и российских, и конголезских журналистов была судьба зернового договора.

Зерно без сомнения
зерно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Вооруженные силы России 23 июля нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ.

В обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, нет ничего, что запрещало бы продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели, — пояснил министр.

По его словам, объекты, по которым РФ нанесла удар, «расположены в военной части Одесского порта» — на значительном удалении от зернохранилищ.

Его конголезский коллега Гакоссо, в свою очередь, отметил, что позиция Браззавиля опирается на мнение Африканского союза — призыв к обеим сторонам вернуться за стол переговоров.

— С самого начала мы не хотели вопить вместе с волками, не хотели подливать масла в огонь. Мы хотели обращаться к обеим сторонам, чтобы с уважением искать решение на основе переговоров, — заключил политик.

Комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Украина «должна победить на поле боя», Лавров отметил: политика Запада «всё больше и больше напоминает тот образ, который был создан в русской классической литературе и который называется «пикейные жилеты».

Этот образ ввели в русскую словесность Ильф и Петров в «Золотом теленке». Пикейные жилеты — плотно сшитые из узорчатой ткани — носили обитатели провинциального Черноморска (который, кстати, стал одним из трех украинских портов, включенных в Стамбульское соглашение). Жители городка всерьез обсуждали глобальные экономические вопросы, хотя мало что в них понимали.

Зерно без сомнения
порт
Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Цели западных политиков связаны, во-первых, с тем, что происходит у них дома и желанием отвлечь внимание от этого. Так и, во-вторых, с замыслами продвигать свои геополитические интересы, — резюмировал Лавров, признав, что ему не доставляет удовольствия комментировать слова западных коллег.

Как пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас, из украинского текста соглашения известно: Россия гарантировала, что не будет пользоваться разминированием зерновых путей для дальнейших атак по портам Украины.

— Но это не означает, что Россия не будет наносить удары по военным объектам в портах. Украинская сторона тоже не должна пользоваться тем, что открытие гаваней дает Киеву возможность наращивать свое военное присутствие в портах, ставить там противокорабельные ракеты, — уточнил эксперт.

Третьего ищут

24 июля в Египте, с которого глава МИД РФ начал турне по Африке, министр уточнил: Стамбульское соглашение имеет пакетный характер, то есть предполагает не только разблокировку украинских портов, но и ослабление санкций против российского экспорта продовольствия.

Сергей Лавров отметил, что ООН и ряд стран Запада предлагали отложить снятие ограничений с России, сосредоточившись сначала на портах Украины.

Как заявил «Известиям» высокопоставленный осведомленный источник, споры по этому пакетному соглашению «длились неделю, вопрос удалось решить только глубоко ночью с 21 на 22 июля». По его словам, ООН в итоге пошла на требования РФ и сначала подписала свою часть пакетного договора с Москвой и только потом с Киевом.

Зерно без сомнения
ЛАГ
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Выступая перед постпредами стран Лиги арабских государств (ЛАГ) 24 июля, Сергей Лавров заявил, что сопровождением судов с украинским зерном в Черном море будут заниматься Россия, Турция и еще один участник, которого определят позднее.

Высокопоставленный источник «Известий» уточнил: третью страну определяют на основе консенсуса Украина и Турция, но Москва тоже обозначила свои условия.

— Третья страна-участник пока неизвестна. Позиция России, которую страна выдвинула на переговорах в Стамбуле, — это не должна быть страна НАТО. При этом желательно, чтобы страна была из региона Черного моря. Сейчас Киев и Анкара при содействии ООН будут решать, кто будет третьим, — подчеркнул собеседник.

По его словам, Россия хотела предложить в качестве посредника в сопровождении судов Сербию, но у Белграда отсутствуют технические возможности для работ в Черном море. Среди других рассматриваемых вариантов — Азербайджан и Грузия. Но окончательное решение за Украиной, резюмировал собеседник «Известий».

Зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков подтвердил «Известиям», что РФ хотела бы видеть в роли третьего сопровождающего не страну НАТО.

Зерно без сомнения
зерно
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Это рабочий вопрос. На мой взгляд, Россию устроила бы любая страна в этой роли. Конечно, я бы учитывал факт, что это не должно быть государство — член НАТО, но и тут могут быть уступки в случае определенных договоренностей, — допустил политик.

Связи и с Западом, и с Россией

Помимо главы МИДа, в Конго Сергей Лавров также встретился с президентом республики Дени Сассу-Нгессо, который бессменно правит с 1997 года и считается одним из политических долгожителей континента. Впервые к власти Сассу-Нгессо пришел еще в 1979 году — через 19 лет после того, как Конго обрела независимость. Президент продолжил взятый страной курс на построение марксизма-ленинизма, в 1980-е не раз бывал с визитом Москве и, в частности, приезжал на похороны Леонида Брежнева.

В 2019-м президент Сассу-Нгессо дважды бывал в России, подписал соглашение о сотрудничестве в области мирного атома и сельского хозяйства. В октябре того же года Сассу-Нгессо был гостем первого саммита Россия – Африка в Сочи. Сейчас, как уточнил Сергей Лавров, Москва готовится провести второй саммит на уровне глав государств Африки — он запланирован на середину 2023 года.

Президент Конго также возглавляет комитет Африканского союза по Ливии. В ближайшее время Браззавиль планирует провести мирную конференцию по ливийскому урегулированию и пригласить все стороны конфликта.

Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует эту инициативу, поскольку европейские проекты по мирным переговорам не возымели должного успеха.

Зерно без сомнения
Конго

Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В статье для конголезской газеты «Депеш де Браззавиль» Сергей Лавров отметил, что Россия, «не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета. Оказывала практическое и зачастую безвозмездное содействие народам континента в становлении их государственности, создании основ национальных экономик, укреплении обороноспособности, подготовке квалифицированных кадров».

Профессор ВШЭ, африканист Ирина Филатова в беседе с «Известиями» отметила, что африканское направление во внешней политике РФ сейчас очень важно.

Во-первых, из-за экспорта продовольствия. Очевидно, что визит министра объясняется и заключенным недавно соглашением по зерну в Турции. Во-вторых, отношения у африканских стран иное, чем у Европы и США. Многие государства региона остались нейтральны при голосовании в Генассамблее ООН. Некоторые — поддержали РФ, — уточнила эксперт.

По ее словам, перспективы наших двусторонних связей — «очень хорошие, поскольку это выгодные отношения для африканских стран». При этом Африка не потеряет и контакты с Западом: вероятно, осложнения будут, но не критичные.

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