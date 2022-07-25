Зерно без сомнения: соглашение по пшенице не ограничит спецоперацию РФ

Соглашение в Стамбуле не ограничивает Россию в ударах по военным объектам Украины, Москва продолжит спецоперацию. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил во время визита в Республику Конго — первого за более чем 60 лет российско-конголезских отношений. Конго — член ОПЕК, четвертый крупнейший производитель нефти в Гвинейском заливе, запасы насчитывают свыше 2,8 млрд баррелей. Россия участвует в разработке нескольких месторождений и строительстве нефтепровода от порта Понт-Нуэр. Сергей Лавров особо отметил, что РФ ценит миротворческие инициативы Браззавиля, в частности, по Ливии — в ближайшее время Конго планирует организовать конференцию по ливийскому кризису и пригласить на нее в том числе и Россию.

«Мы никогда не забудем, как вы принимали нас»

— Здравствуй, дорогой! Как жизнь молодая? — глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо, выпускник журфака Ленинградского университета, по-русски приветствовал Сергея Лаврова .

Обращаясь к российским журналистам, министр Гакоссо напомнил, что «учился в Питере, каждый день ходил в Кировский театр и Эрмитаж, это был для меня второй дом».

— Знаете Медного всадника? «Люблю тебя, Петра творенье». Прошло 45 лет, а всё еще помню . Я пять лет учился в Ленинградском университете имени Жданова. Мы никогда не забудем, как вы принимали нас, студентов, в своей стране, дали нам очень хорошее образование. Мы ваши друзья, ваши настоящие друзья , — подчеркнул министр.

Зерно без сомнения Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В беседе с «Известиями» Жан-Клод Гакоссо заявил: для Браззавиля «огромное событие, что министр иностранных дел Сергей Лавров приехал в Конго».

— Считайте, что у вас есть хорошие друзья здесь, в Конго, потому что ваша страна долгие годы помогала нам в обучении студентов и других областях. Огромное вам спасибо, — отметил политик.

Говоря о подписанном 22 июля Стамбульском соглашении РФ, Украины, Турции и ООН, министр Конго заявил, что «это хороший путь».

— Мы здесь кушаем хлеб, но не как в Египте (не в таких объемах). У нас есть маниок, банан, батат, есть альтернативы. Мы не совсем зависим от европейского хлеба, — заключил глава конголезского МИДа.

С Сергеем Лавровым министр Гакоссо беседовал на русском языке, политики обсудили совместные экономические проекты, роль России в Центральной и Тропической Африке и — лейтмотив африканского турне Лаврова — поставки зерновых.

Товарооборот РФ и Конго в 2021 году превысил $124 млн, при этом большая часть российского экспорта — именно зерновые: пшеница и меслин (смесь ржи и пшеницы). Потому в центре внимания и российских, и конголезских журналистов была судьба зернового договора.

Зерно без сомнения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Вооруженные силы России 23 июля нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы , сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ.

— В обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, нет ничего, что запрещало бы продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели , — пояснил министр.

По его словам, объекты, по которым РФ нанесла удар, «расположены в военной части Одесского порта» — на значительном удалении от зернохранилищ .

Его конголезский коллега Гакоссо, в свою очередь, отметил, что позиция Браззавиля опирается на мнение Африканского союза — призыв к обеим сторонам вернуться за стол переговоров.

— С самого начала мы не хотели вопить вместе с волками, не хотели подливать масла в огонь. Мы хотели обращаться к обеим сторонам, чтобы с уважением искать решение на основе переговоров, — заключил политик.

Комментируя заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Украина «должна победить на поле боя», Лавров отметил: политика Запада «всё больше и больше напоминает тот образ, который был создан в русской классической литературе и который называется «пикейные жилеты» .

Этот образ ввели в русскую словесность Ильф и Петров в «Золотом теленке». Пикейные жилеты — плотно сшитые из узорчатой ткани — носили обитатели провинциального Черноморска (который, кстати, стал одним из трех украинских портов, включенных в Стамбульское соглашение). Жители городка всерьез обсуждали глобальные экономические вопросы, хотя мало что в них понимали.

Зерно без сомнения Фото: ТАСС/Константин Сазончик

— Цели западных политиков связаны, во-первых, с тем, что происходит у них дома и желанием отвлечь внимание от этого . Так и, во-вторых, с замыслами продвигать свои геополитические интересы, — резюмировал Лавров, признав, что ему не доставляет удовольствия комментировать слова западных коллег.

Как пояснил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас, из украинского текста соглашения известно: Россия гарантировала, что не будет пользоваться разминированием зерновых путей для дальнейших атак по портам Украины .

— Но это не означает, что Россия не будет наносить удары по военным объектам в портах . Украинская сторона тоже не должна пользоваться тем, что открытие гаваней дает Киеву возможность наращивать свое военное присутствие в портах, ставить там противокорабельные ракеты, — уточнил эксперт.

Третьего ищут

24 июля в Египте, с которого глава МИД РФ начал турне по Африке, министр уточнил: Стамбульское соглашение имеет пакетный характер , то есть предполагает не только разблокировку украинских портов, но и ослабление санкций против российского экспорта продовольствия.

Сергей Лавров отметил, что ООН и ряд стран Запада предлагали отложить снятие ограничений с России , сосредоточившись сначала на портах Украины.

Как заявил «Известиям» высокопоставленный осведомленный источник, споры по этому пакетному соглашению «длились неделю, вопрос удалось решить только глубоко ночью с 21 на 22 июля». По его словам, ООН в итоге пошла на требования РФ и сначала подписала свою часть пакетного договора с Москвой и только потом с Киевом.

Зерно без сомнения Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Выступая перед постпредами стран Лиги арабских государств (ЛАГ) 24 июля, Сергей Лавров заявил, что сопровождением судов с украинским зерном в Черном море будут заниматься Россия, Турция и еще один участник , которого определят позднее.

Высокопоставленный источник «Известий» уточнил: третью страну определяют на основе консенсуса Украина и Турция, но Москва тоже обозначила свои условия .

— Третья страна-участник пока неизвестна. Позиция России, которую страна выдвинула на переговорах в Стамбуле, — это не должна быть страна НАТО . При этом желательно, чтобы страна была из региона Черного моря. Сейчас Киев и Анкара при содействии ООН будут решать, кто будет третьим, — подчеркнул собеседник.

По его словам, Россия хотела предложить в качестве посредника в сопровождении судов Сербию, но у Белграда отсутствуют технические возможности для работ в Черном море. Среди других рассматриваемых вариантов — Азербайджан и Грузия. Но окончательное решение за Украиной, резюмировал собеседник «Известий».

Зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков подтвердил «Известиям», что РФ хотела бы видеть в роли третьего сопровождающего не страну НАТО.

Зерно без сомнения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

— Это рабочий вопрос. На мой взгляд, Россию устроила бы любая страна в этой роли. Конечно, я бы учитывал факт, что это не должно быть государство — член НАТО , но и тут могут быть уступки в случае определенных договоренностей, — допустил политик.

Связи и с Западом, и с Россией

Помимо главы МИДа, в Конго Сергей Лавров также встретился с президентом республики Дени Сассу-Нгессо, который бессменно правит с 1997 года и считается одним из политических долгожителей континента. Впервые к власти Сассу-Нгессо пришел еще в 1979 году — через 19 лет после того, как Конго обрела независимость. Президент продолжил взятый страной курс на построение марксизма-ленинизма, в 1980-е не раз бывал с визитом Москве и, в частности, приезжал на похороны Леонида Брежнева.

В 2019-м президент Сассу-Нгессо дважды бывал в России, подписал соглашение о сотрудничестве в области мирного атома и сельского хозяйства. В октябре того же года Сассу-Нгессо был гостем первого саммита Россия – Африка в Сочи. Сейчас, как уточнил Сергей Лавров, Москва готовится провести второй саммит на уровне глав государств Африки — он запланирован на середину 2023 года .

Президент Конго также возглавляет комитет Африканского союза по Ливии. В ближайшее время Браззавиль планирует провести мирную конференцию по ливийскому урегулированию и пригласить все стороны конфликта .

Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует эту инициативу , поскольку европейские проекты по мирным переговорам не возымели должного успеха.

Зерно без сомнения Глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В статье для конголезской газеты «Депеш де Браззавиль» Сергей Лавров отметил, что Россия, «не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета. Оказывала практическое и зачастую безвозмездное содействие народам континента в становлении их государственности, создании основ национальных экономик, укреплении обороноспособности, подготовке квалифицированных кадров».

Профессор ВШЭ, африканист Ирина Филатова в беседе с «Известиями» отметила, что африканское направление во внешней политике РФ сейчас очень важно .

— Во-первых, из-за экспорта продовольствия . Очевидно, что визит министра объясняется и заключенным недавно соглашением по зерну в Турции. Во-вторых, отношения у африканских стран иное, чем у Европы и США . Многие государства региона остались нейтральны при голосовании в Генассамблее ООН. Некоторые — поддержали РФ, — уточнила эксперт.

По ее словам, перспективы наших двусторонних связей — «очень хорошие, поскольку это выгодные отношения для африканских стран». При этом Африка не потеряет и контакты с Западом: вероятно, осложнения будут, но не критичные.