Нужная Африка: Путин выступил за усиление сотрудничества с континентом

Роль Африки на международной арене растет, и Россия заинтересована в развитии отношений с государствами континента . Об этом Владимир Путин заявил 3 июня во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом. В переговорах, которые состоялась в сочинской резиденции Бочаров Ручей, также принял участие председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. Одной из главных тем беседы стали проблемы продовольственной безопасности на африканском континенте, которые усугубились из-за ситуации на Украине .

Новый этап

После 24 февраля, когда Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине, Россия и страны так называемого коллективного Запада оказались по разные стороны баррикад. США, весь Евросоюз, Япония, Республика Корея и ряд других стран, которые пополнили составленный российской стороной список недружественных государств (в общей сложности в него входят 48 стран), обрушились на Москву с беспрецедентным санкционным давлением: против РФ в настоящий момент введено уже более 10 тыс. ограничений . При этом Запад, по всей видимости, не намерен останавливаться, продолжая разрабатывать новые антироссийские меры.

В сложившихся условиях Россия, разумеется, не просто заинтересована, а нуждается в активном развитии отношений с другими странами. Африканский континент может стать одним из направлений , где РФ, особенно на фоне исторического прошлого (в эпоху холодной войны СССР активно поддерживал африканские страны в борьбе с колониализмом), может активизировать свои усилия. Поэтому приезд в Сочи главы Африканского союза, а также председателя комиссии этой региональной организации был, несомненно, важен для Москвы.

Собственно, это подтвердил во время открытой части встречи и Владимир Путин, который еще пару лет назад начал выводить отношения с африканскими странами на новый уровень.

— И мне очень приятно отметить, что в 2019 году здесь же, в Сочи, прошел саммит Россия — Африка, — подчеркнул он. — Мы на новом этапе развития придаем очень большое значение нашим отношениям с африканскими странами, и должен сказать, что это имеет определенный положительный результат .

По мнению российского президента, роль Африки на международной арене, в том числе и в политическом плане, растет. Поэтому Москва намерена дальше развивать отношения не только с отдельными государствами этого континента, но и Африкой в целом , добавил он. Положительный настрой в начале встречи продемонстрировал и Макки Салл.

Нужная африка Председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл Фото: официальный сайт президента РФ

— И, действительно, Россия сыграла огромную роль в независимости Африканского континента, которую Африканский континент никогда не сможет забыть , и именно во имя этой дружбы я в том числе и здесь, — заявил председатель Африканского союза.

В связи с новым геополитическим контекстом России необходимо наращивать свое присутствие в Африке, причем не только в одностороннем порядке, но и по линии существующих объединений, например, БРИКС, считает профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

— Конечно, уровень интеграции африканских стран в мировую экономику остается очень низким, поэтому такими начинаниями могут быть масштабные проекты в сфере энергетики, транспорта и развития социальной инфраструктуры , — отметил он в беседе с «Известиями».

По его словам, традиционно Африку было принято рассматривать как периферию международного экономического сотрудничества. Однако не стоит недооценивать роль этого континента в развитии внешнеэкономических связей. Ведь, например, Китай активно наращивал торговые и инвестиционные отношения со странами этого континента в последние десятилетия , добавил эксперт.

Однако надо иметь в виду, что не со всеми странами Африки будет просто расширять сотрудничество в текущих условиях. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты мартовского голосования на полях Генассамблеи ООН. Ряд африканских стран тогда поддержали резолюцию, которая требовала от России немедленно прекратить спецоперацию на Украине. В группу «лоялистов» Запада, которых объединяет зависимость от европейского капитала, по словам доцента кафедры политической теории МГИМО Ивана Лошкарева, входят, прежде всего, западноафриканские государства, включая Гану, Гамбию, Нигер или Либерию. Антироссийскую резолюцию поддержали и некоторые другие государства континента, в том числе Чад, Малави и Маврикий.

Нехватка продовольствия

Впрочем, реализация масштабных проектов на африканском континенте вряд ли оказалась центральной темой переговоров в Сочи. Макки Салл в начале встречи дал понять, что куда более важной темой сейчас для стран материка стали проблемы продовольственной безопасности , которые значительно расширились после начала российской спецоперации.

Нужная африка Президент РФ Владимир Путин, председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат и председатель Африканского союза, президент Сенегала Макки Салл Фото: Официальный сайт президента РФ

— Санкции против России еще более усугубили эту ситуацию, и сейчас у нас нет доступа к зерновым из РФ, особенно к пшенице из России. И что самое главное — у нас нет доступа к удобрениям , потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она еще более сложная, и это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности в Африке, — посетовал Макки Салл.

В последнее время многие страны-экспортеры сельскохозяйственной продукции ограничивают ее вывоз, подчеркнул Евгений Смирнов.

— Для Африки Россия — ключевой импортер зерновых культур и, конечно, что касается дружественных стран, то необходимо, чтобы в их отношении вообще был невозможен запрет на экспорт зерновых, — считает эксперт. — Однако уже в рамках данной группы стран необходимо определенное квотирование объемов экспорта. Это связано с тем, что проблема продовольственного обеспечения многих стран, в том числе африканских, в ближайшем будущем будет усугубляться.

Россия и Украина — основные поставщики пшеницы и подсолнечного масла в Африку. К примеру, на две страны приходится 80% всего импорта пшеницы Алжиром, Египтом, Ливией, Марокко, Тунисом, Нигерией, Эфиопией, Суданом и Южной Африкой.

Представители западных стран неоднократно обвиняли РФ в том, что российские военные блокируют украинские порты, откуда экспортировалось зерно и другая продукция. Москва отрицает это, подчеркивая, что акватория у берегов Украины опасна для судоходства, так как ВСУ заминировали свои порты. К слову, на днях турецкие СМИ сообщили, что Анкара разработала «дорожную карту» по обеспечению коридора , который должен позволит вывести на мировые рынки 20 млн т зерна.

— Ситуация чрезвычайно серьезная, потому что зерно из Украины поступает в очень многие африканские страны. И тут дело не только в зерне, но и в подсолнечном масле и других продуктах. Это касается как северной, так и южной Африки. Запасы пока не исчерпались, но они просто начинают подходить к концу, а новых поставок нет , — сказала «Известиям» профессор ВШЭ Ирина Филатова.

Нужная африка Фото: REUTERS/Vincent Mundy

Кроме того, ситуация с продовольствием усугубляется в связи с регулярными засухами , с которыми сталкивается африканский континент, добавила эксперт. Согласно исследованию международного благотворительного фонда «Тиафанд», в Сомали голодают свыше 4,5 млн человек. В Эфиопии, Кении и Уганде до 13 млн жителей находятся на грани голода. В Южном Судане с нехваткой еды могут столкнуться 7,2 млн человек.

Что касается мирового рынка удобрений, которые перевозятся в основном морским и железнодорожным транспортом, то в этой сфере возникают все новые ограничения для отечественных участников внешнеэкономической деятельности . И это сужает возможности для российского экспорта, что также ведет к росту мировых цен на удобрения и усиливает инфляционное давление на производство сельскохозяйственной продукции во всем мире, отметил Евгений Смирнов.

В связи с повышением цен на удобрения для стран Африки необходимо предусмотреть специальные механизмы дисконтного ценообразования, считает эксперт. Между тем сами африканские государства должны снижать высокие импортные пошлины, действующие в отношении поставок такой продукции, подытожил экономист.