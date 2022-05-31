Манамский канал: зачем Лавров прибыл с визитом в Бахрейн

Сергей Лавров продолжает визиты в страны арабского мира — после Алжира и Омана, которые министр посетил в начале мая, на очереди Бахрейн и Саудовская Аравия . Самое маленькое арабское государство — по площади в два раза меньше Санкт-Петербурга — Бахрейн интересен России как импортер вооружения, туристический центр и потенциальная площадка для производства российских вакцин. Глава МИД РФ обсудил в Манаме украинский кризис и подчеркнул: ВМС РФ не будут препятствовать проходу кораблей с зерном в Средиземное море, но надо, чтобы представители Украины разминировали прибрежные воды . Москва же «выполнила со своей стороны всё» для обеспечения продовольственной безопасности . Слова министра прозвучали в ответ на заявление президента Украины, обвинившего РФ в блокаде поставок из Черноморских портов.

Украина в центре внимания

Это был первый визит главы МИД РФ в Манаму с 2009 года. Третья по «маленькости» страна Азии — после Мальдив и Сингапура — Бахрейн оставался вне больших турне Сергея Лаврова в регион залива в 2019 и 2021 годах.

Сразу по прибытии министр встретился с королем Хамадом Бен Исой Аль Халифом. Глава государства, правящий с 1999 года, выразил сожаление, что визит Сергея Лаврова «выдался столь кратким» . Встреча прошла за закрытыми дверями, но позже глава МИД королевства Абдель Латиф Бен Рашид Аз-Зайяни уточнил: обсуждали Украину.

— Его величество и господин Лавров рассмотрели проблемы в отношении украинского кризиса, необходимость его разрешения в интересах двух соседских стран и всего европейского континента . Стороны подчеркнули необходимость дипломатического диалога для политического решения конфликта — это сможет сохранить жизни людей, — привел бахрейнский министр детали встречи.

Манамский канал_1 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи во дворце Сахир Фото: ТАСС/МИД РФ

Утром 31 мая Сергей Лавров провел переговоры с председателем Совета министров, наследным принцем Бахрейна Сальманом Бен Хамадом Аль Халифой — сыном короля. Члены семейства Аль Халифа составляют более половины правительства Бахрейна. Встреча также проходила за закрытыми дверями. Главным информатором для российских журналистов вновь стал глава МИД Бахрейна Аз-Зайяни.

С ним Сергей Лавров встречался совсем недавно — 7 апреля в Москве. Тогда, как уточнял МИД РФ, в центре обсуждения тоже была Украина. На этот раз в Манаме министры также сосредоточились на этой теме. Но если в речи бахрейнского министра этот вопрос был первым и самым обширным, то российский министр Украину упомянул только к концу своего выступления.

— Позиция Бахрейна основывается на мирном подходе, необходимости открыть мирные и безопасные коридоры для выхода беженцев, — уточнил Аз-Зайяни.

Сергей Лавров заговорил об Украине в контексте продовольственного кризиса. Бахрейн импортирует свыше 80% продуктов . Пригодных для земледелия территорий — меньше 0,5%, большая часть страны — пустыни. Потому страна заинтересована в стабильных поставках зерновых и подсолнечного масла.

Манамский канал_3 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халифа во время встречи во дворце Гудейбия Фото: ТАСС/МИД РФ

Россия уже больше месяца гарантирует свободный вывоз украинского зерна, заявил Лавров.

— Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины. Если проблема разминирования будет решена, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в Средиземное море и дальнейшие пункты назначения, — уточнил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 30 мая заявил: из-за того, что Россия блокирует украинские порты на Черном и Азовском морях, Украина не может отправить на экспорт 22 млн т зерновых, которые уже есть на складах. Вывоз зерновых стал главной темой телефонных бесед президента Турции с лидерами России и Украины 30 мая. Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о создании «безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морским путем».

В Кремле уточнили, что Владимир Путин в беседе с Эрдоганом «отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов».

Сергей Лавров, развивая эту тему на встрече в Манаме, подчеркнул: «С российской стороны уже давно гарантировано всё, что зависит от России».

Манамский канал_5 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Иса Аль Халифой во дворце Гудейбия Фото: ТАСС/МИД РФ

— А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем закрытием своих портов для российских судов, пресечением логистических и финансовых цепочек, должны задуматься, что для них важнее: делать пиар на теме продовольственной безопасности или проблемы решать , — сказал министр.

«Украинский кризис отражает гораздо более широкие процессы», — продолжил Лавров. И добавил: западные партнеры «полным ходом продвигают концепцию однополярности», где «Запад решает всё, а НАТО играет роль глобального полицейского». И всё это, по мнению дипломата, для того, чтобы «закрепить главенство США».

Сближающий Восток

Но главной в своей речи Сергей Лавров сделал всё же ближневосточную повестку : конфликт между Израилем и Палестиной, урегулирование в Йемене, иранская ядерная сделка и возвращение Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ).

— Неурегулированность палестино-израильского конфликта долгие десятилетия сохраняет очаг напряженности, который вновь вызывает серьезное беспокойство в связи с последними событиями в Иерусалиме, — отметил министр.

Манама не случайно стала местом для обсуждения отношений между Израилем и Палестиной — в 2020 году Бахрейн наряду с ОАЭ, Суданом и Марокко установил дипотношения с еврейским государством. Этот шаг вызвал много недовольства как внутри Бахрейна, где свыше 60% населения шииты и велико — в религиозном плане — влияние Ирана, как и в соседних исламских странах. И Бахрейн, и Россия призвали к урегулированию конфликта через Арабскую инициативу и создание двух государств.

По сирийской тематике, как подчеркнул Сергей Лавров, позиции Бахрейна и РФ совпадают : «Проблемы Сирии будут решаться более эффективно, если САР восстановит членство в ЛАГ». Коснулись стороны и иранской ядерной сделки, переговоры по которой остаются замороженными уже два месяца.

Манамский канал_2 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни во время встречи во дворце Гудейбия Фото: ТАСС/МИД РФ

— Здесь возникли некие препятствия, прежде всего в силу позиции США, которые пытаются выторговать дополнения в первоначальные замыслы, содержание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которое было утверждено СБ ООН. Справедливость требует восстановления СВПД без каких-либо довесков, — заявил Лавров.

Его упрек в адрес США звучал особенно остро, учитывая, что всего в 20 км расположена американская военная база, на которой находится управление Пятого Тихоокеанского флота.

А еще в 200 км — через залив — расположен и сам Иран, отношения с которым у Манамы сохраняются натянутыми с 1980-х годов. Бахрейн подозревает Тегеран в провоцировании антиправительственных протестов — в 1980–1990-е годы религиозные группы внутри Бахрейна планировали совершить исламскую революцию по примеру Ирана. Но протесты были подавлены.

В 2011 году Бахрейн тяжело затронула арабская весна — в столкновениях с полицией и военными, по разным данным, погибли около сотни демонстрантов, тысячи человек отправились в тюрьмы за участие в протестах против короля и за более широкую представленность во власти шиитов. С самого момента обретения независимости в 1970-е годы, Бахрейном правит суннитское меньшинство во главе с семейством Аль Халифа.

В 2011-м США также подозревали в организации «весны» Тегеран, считая это продолжением йеменского сценария.

Кошелек залива

До 1975 года главным финансовым хабом и кошельком стран Персидского залива был Ливан. С началом разрушительной Гражданской войны страна потеряла свое реноме «ближневосточной Швейцарии» и славу «заливного кошелька» перехватил Бахрейн — только появившаяся тогда монархия, расположенная на 80 островах между Саудовской Аравией, Катаром и Ираном.

Площадь Бахрейна (около 760 кв.км) в два раза меньше Санкт-Петербурга (около 1,4 тыс. кв. км), однако по уровню ВВП на душу населения страна входит в первую двадцатку: $20,4 тыс.

Для сравнения: соседний Кувейт — $24,8 тыс., главный спонсор бахрейнской экономики Саудовская Аравия — $20 тыс., Оман, где Лавров был в начале мая, — $14 тыс.

При этом общий ВВП Бахрейна — самый скромный в Персидском заливе — всего $34,7 млрд. В газовом гиганте Катаре — $144 млрд, Кувейте — $105,6 млрд. В Омане, чьи нефтяные запасы, как и бахрейнские, скоро иссякнут — $73 млрд.

Тем не менее Бахрейн, по оценкам Всемирного банка, — самая диверсифицированная экономика залива . Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов составляют в пределах 60–70% ВВП, около 15% — алюминиевая промышленность и еще 10% — сфера услуг, включая туризм.

Манамский канал_4 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни во время пресс-конференции по итогам встречи во дворце Гудейбия Фото: ТАСС/МИД РФ

Почти 60% туристов прибывают в Бахрейн из соседних стран Ближнего Востока, но государство постепенно выходит и на российский рынок. По оценке посла РФ в Манаме Игоря Кремнева, в допандемийный 2019 год страну посетило 39 тыс. наших граждан .

Манама, несмотря на ее глубокие исторические связи с США, — еще в 2001 году президент Джордж Буш наделил Бахрейн статусом «важного партнера НАТО вне альянса», — закупает и российское вооружение. Бахрейн стал первым иностранным заказчиком российских противотанковых комплексов «Корнет-ЭМ», в 2016 году Манама подписала контракт на закупку российских вертолетов и интересовалась системами ПВО .

Сотрудничают РФ и Бахрейн и в сфере инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций и бахрейнский инвестфонд «Мумталакат» совместно развивают производство вакцины «Спутник V» и другие проекты. Как уточнил Сергей Лавров, за последний год Бахрейн вдвое увеличил взнос в совместную инвестплатформу.

Следующая остановка главы МИД РФ — Саудовская Аравия . 1 июня в Эр-Рияде состоится встреча Сергея Лаврова с главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где основной темой, как ожидается, также станет Украина.

Как пишет Reuters, министры иностранных дел стран залива после встречи с Лавровым проведут онлайн-переговоры и с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.