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Товароповорот: почему интерес бизнесменов ОАЭ к РФ вырос в 5-10 раз

Наиболее активно на российский рынок выходят эмиратские компании среднего уровня
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Интерес ОАЭ к российскому рынку вырос в 5-10 раз, в условиях санкций окном возможностей для РФ на Ближнем Востоке стала сфера продовольствия — в Эмиратах российские продукты, особенно в сфере здорового питания, пользуются огромной популярностью. Об этом «Известиям» заявил глава Российско-эмиратского делового совета, гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. Он отметил: несмотря на приостановку деятельности в РФ крупнейшего инвестиционного фонда ОАЭ Mubadala малый и средний бизнес Эмиратов напротив нарастил активность в России. В Российском совете предпринимателей в Дубае «Известиям» заявили: никаких признаков того, что ОАЭ присоединятся к санкциям против российского бизнеса нет. Процент компаний, релоцирующихся из РФ в ОАЭ, все еще высок, но по сравнению с мартом-апрелем уже снижается, уточнили в совете.

Эмираты вне санкций

По итогам 2021 года ОАЭ заняли первое место среди ближневосточных стран по товарообороту с Россией, впервые обогнав исторического лидера в этой области — Египет. Торговля с Эмиратами достигла исторического максимума — $5,4 млрд, сообщил в середине мая Минпромторг РФ.

В целом же, со странами Залива товарооборот вырос на 40% и составил $8,6 млрд.

Эмираты стали «окном для возможного сотрудничества в условиях санкций», заявил «Известиям» глава Российско-эмиратского делового совета Сергей Горьков.

Интерес Эмиратов к РФ с 2020 года вырос в 5-10 раз. Сферы самые разные: продукты питания, сельхозпродукция, включая халяль. В 2020 году благодаря активной позиции российского Минсельхоза произошел прорыв нашей позиции. Потому что раньше продукция из России на местном рынке была неизвестна. И вдруг наши продукты питания стал узнаваемы, — отметил чиновник.

По его словам, рестораны в ОАЭ начали покупать российское мясо, сладости, здоровое питание. Также среди сфер интереса IT, нефтегазовая энергетика, уточнил Сергей Горьков.

28 марта крупнейший суверенный инвестфонд ОАЭ Mubadala решил прекратить вкладываться в российские проекты и приостановить деятельность в РФ. Фонд управляет активами на сумму в $229 млрд, инвестирует в основном в нефтегазовый и финансовый секторы, авиапромышленность, недвижимость.

Партнером Mubadala в России выступает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В 2013 году они создали совместное предприятие на $2 млрд. Всего же Mubadala планировала вложить в Россию около $5 млрд. Последней крупной инвестицией фонда ОАЭ в России стал выкуп 1,9% акций «Сибура» в декабре 2021 года.

— Да, действительно, жалко, что Mubadala приостановила деятельность, но она не ушла, она приостановила, — уточнил глава делового совета. — Раньше крупные компании ОАЭ были активны [в России], а средний уровень был [представлен] меньше. Сейчас мы видим огромную активность средних компаний. Это вселяет надежду.

Замминистра экономики ОАЭ Абдулла Аль Салех на полях казанского саммита «Россия — Исламский мир» заявил, что потенциал для двустороннего развития действительно огромен. Инвестиции из ОАЭ в РФ в 2021 году составили $1 млрд, а российские инвестиции в ОАЭ — $750 млн.

— Несмотря на то, что многие проекты были приостановлены в связи с пандемией, в 2021 году между ОАЭ и РФ действовало 69 рейсов в неделю, — уточнил политик.

По данным Минпромторга РФ, Эмираты в прошлом году посетили около 600 тыс. российских туристов.

Взвешенный партнер

17 марта глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и заверил: Эмираты хотят диверсифицировать сотрудничество с РФ, особенно в «сферах энергетической и продовольственной безопасности».

Лавров в ответ выразил признательность за «взвешенную, сбалансированную и объективную позицию» ОАЭ по ситуации вокруг Украины. То, что глава МИД РФ назвал взвешенной позицией, объясняется, в частности, тем, что ОАЭ — как и все другие арабские страны — не присоединились к санкциям против РФ.

26 февраля, во время голосования в СБ ООН по резолюции, осуждающей действия РФ на Украине, Эмираты были одной из трех воздержавшихся стран наряду с КНР и Индией. Остальные 11 членов СБ поддержали резолюцию, РФ наложила на нее вето.

Однако на голосовании в Генассамблее ООН Эмираты поддержали резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Украины. ОАЭ также направили $5 млн гуманитарной помощи в ответ на экстренный призыв ООН.

Эмираты занимают независимую позицию в отношении ряда конфликтов в регионе, не только по ситуации с Украиной. Как пример: у ОАЭ улучшаются отношения с Сирией, заявил «Известиям» старший сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его оценке, ОАЭ разделяет общую позицию стран Персидского залива в отношении санкций против России.

— США пытаются создать широкую антироссийскую коалицию. Об этом говорит и турне [президента] Джо Байдена в Южную Корею, Индию, Японию. Госсекретарь Блинкен собирается продолжить политику давления с тем, чтобы склонить и страны Персидского залива поддержать курс Вашингтона. Но отношения между членами совета арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) с США ухудшились в последнее время, потому неизвестно будет ли визит Блинкена позитивным для США, — подчеркнул эксперт.

Он считает, что госсекретарь попытается извлечь максимум из своего визита, но позиция ССАГПЗ радикально от этого не изменится, поскольку здесь «не видят причин слушать Вашингтон и ломать отношения с Россией».

Генеральный секретарь Российского совета предпринимателей в Дубае Сергей Токарев также уверен, что ОАЭ не пойдут на введение санкций против России или отдельных российских бизнесменов.

— Никакие внешние факторы на это не указывают. ОАЭ будут последней страной, которая согласится ввести санкции — такова политика руководства страны, — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, сложности в работе российских компаний в ОАЭ все же есть, связаны они с операциями с банковскими счетами, но это проблемы, порожденные не местными правилами, а с тем, «что вся система построена на долларе».

Переезжающих становится меньше

Бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ Максим Загорнов в своем Telegram-канале отметил, что «со стороны Запада оказывается давление на финансовую структуру и бизнес ОАЭ».

«В итоге, часть банков отказались работать с РФ. Тем не менее крупные банки, такие как Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank продолжают осуществлять финансовые операции с российскими юридическими и физическими лицами. Но с повышенными проверками. В настоящий момент прорабатывается вариант осуществления платежей в дирхамах, чтобы разорвать долларовую составляющую», — уточнил бизнес-посол.

В марте 2022 года спрос россиян на покупку недвижимости в ОАЭ вырос ориентировочно в 10 раз, сообщил Reuters со ссылкой на риелторов из Эмиратах. Главная причина — возможность получить резидентскую визу в ОАЭ для переезда. При покупке квартиры стоимостью 750 тыс. дирхамов (около $200 тыс.) можно получить резидентскую визу на два года с правом продления.

Financial Times в начале марта сообщила со ссылкой на представителей компаний, помогающих перевезти бизнес из РФ в ОАЭ, что в день таким фирмам поступает до 50 запросов.

Поток компаний из РФ в ОАЭ был всегда, в март-апреле был всплеск: кто-то полностью релоцировался, кто-то диверсифицировался, открыл здесь свое отделение, кто-то нашел здесь налоговую гавань и открыл юридическое лицо.

Приток из России еще на хорошем уровне, но уже меньше, чем было в марте-апреле. Летний сезон не такой активный для бизнеса, — заключил Сергей Токарев.

«Известия» обратились за комментарием в посольство ОАЭ в РФ, в инвестфонд Mubadala, оперативных комментариев получить не удалось.

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