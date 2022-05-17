Врагу не поддается: почему Запад не сможет изолировать Москву

С 17 мая в России проходит трехдневный федеральный просветительский марафон «Новые горизонты», устроенный обществом «Знание» . Мероприятие решили устроить сразу на четырех площадках — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Сочи, включив в программу пять тематических треков. Одним из первых стал трек «Роль России в мире» , во время которого перед участниками выступили те, кого можно, бесспорно, отнести к главным лицам российской дипломатии: глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. О том, какие сигналы были посланы стране и миру, — в материале «Известий» .

Шторм и момент истины

На фоне того, что с 24 февраля, а по-хорошему даже раньше, Россия живет в условиях беспрецедентно плохих отношений с Западом , неудивительно, что центральными во всех заявлениях Дмитрия Пескова стали новые обвинения в адрес НАТО и главных заводил альянса.

По его словам, Россия долго пыталась докричаться до Запада и договориться о новых принципах безопасности, но слушать Москву никто не стал . И сейчас для коллективного Запада само существование РФ, по мнению официального представителя Кремля, уже является раздражителем — потому Запад готов на всё, чтобы «не дать России жить так, как она хочет».

— То, что делают страны Запада в отношении России, — это война. Мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами. А я бы уже сказал, что эти страны теперь правильно называть враждебными , — не поскупился на жесткую риторику Дмитрий Песков.

Врагу не поддается_1 Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает с лекцией «Информационные войны. Игра без правил» на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Слово «война» в дальнейшем прозвучало на площадках форума еще не раз. О ней, например, говорил и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметивший, что против России идет масштабная экономическая война и «невероятная информационная война» .

Впрочем, главным посылом и Дмитрия Пескова, и других спикеров стала мысль о том, что сломить Москву и изолировать ее ни политически, ни экономически, ни информационно у Запада не получится.

— Фактически мы с вами сейчас живем в условиях идеального шторма и момента истины, того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее , стабильнее и защищеннее, — заметил Дмитрий Песков, выразив уверенность, что «всё будет хорошо», что «мы победим и мы добьемся всех целей» и что «наш президент знает, куда он ведет нашу страну».

В схожем ключе выступил и глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Он отметил, что Запад готов давать юридические гарантии безопасности лишь «своим», то есть членам НАТО, добавив, что грядущее вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии — не что иное, как еще одна попытка сдерживания РФ .

Врагу не поддается_2 Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает с лекцией «Многополярный мир. Россия на новом витке мировой истории» на федеральном просветительском марафоне «Новые горизонты» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем



Но сдержать Россию в какой-бы то ни было сфере у недругов страны, по логике министра, не получится.

— Сейчас, когда Запад вместо многополярных подходов переходит к установлению своего доминирования во всех сферах, конечно, и мы, и Китай, и другие уважающие себя страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада, занимаемся тем, что делаем всё для того, чтобы ключевые отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность государств, безопасность, благополучие граждан не зависели от тех, кто доказал свою полную недоговороспособность , — указал Сергей Лавров.

И, очевидно, в честь того, что большую часть присутствующих на мероприятии в Москве составляли молодые люди, уже не мыслящие свою жизнь вне онлайна, Сергей Лавров пообещал, что из-за санкций Запада Россия точно не останется без интернета.

Талантливые, мирные люди

Разумеется, в контексте российско-западного противостояния часто звучали и заявления об Украине. Так, Дмитрий Песков отметил, что украинцы — талантливые, мирные люди и вообще родственный России народ, но на их беду их очень долго оболванивали . А Сергей Лавров, в свою очередь, предположил, что в реальности Украина, на защиту которой Запад встал сейчас, никому не нужна — «это расходный материал в гибридной войне против РФ» .

— Уже стало расхожим выражением «Запад готов воевать до последнего украинца». Очень метко, — сыронизировал глава МИД.

Врагу не поддается_3 Участники федерального просветительского марафона «Новые горизонты» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Именно стремлением Запада затянуть конфликт с Россией министр и объяснил тот факт, что переговоры Москвы и Киева фактически застопорились, хотя после встречи контактных групп в Турции признаки надежды были.

Как заметил в разговоре с «Известиями» депутат Госдумы Дмитрий Гусев, Европа и США будто живут в своем мире и не слышат или не хотят слышать то, что говорит Россия.

— Очевидно, они считают, что истина только за ними, а остальные страны должны подчиняться их хотелкам, но так в мире политики не бывает . Каждая страна заботится о своей безопасности и благополучии народа. России старается обезопасить свои границы и свой народ от ползучей западной экспансии, — заметил он.

При этом он признал, что последние 30 лет Москва не предпринимала никаких значимых шагов, направленных на формирование российской позиции на территории Украины, а с 2014 года такая деятельность стала невозможной.

По образцам природы

Впрочем, одной политикой «Новые горизонты» не ограничились. Спикеры марафона рассказали и о роли России в мире и новых возможностях в промышленности, бизнесе и науке. Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук провел лекцию о возможностях и потенциальных рисках применения природоподобных технологий . В центре его выступления был рассказ о новой энергетике, в основе которой лежат принципы природоподобия, высокой эффективности и при этом минимального негативного воздействия на окружающую среду.

— Мы можем уже сегодня создать солнечную панель и сказать, что это полностью природоподобная технология. Однако здесь не учитываются затраты на создание этой батареи, ее утилизацию и выбросы СО 2 от всего этого процесса , — пояснил он. — То же самое можно сказать про электромобили — чтобы перевести на них все машины в мире, нужно утроить производство энергии в мире.

Врагу не поддается_4 Участники федерального просветительского марафона «Новые горизонты» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Таким образом, есть два пути: продолжать жить при энергетическом кризисе или использовать природоподобные технологии , указал Михаил Ковальчук.

Атомная станция на сегодня — это самый экологически безопасный и эффективный источник энергии, подчеркнул он.

— Именно на основе атомного проекта были развиты самые разные области науки — от материаловедения до математического моделирования и интернета, — указал Михаил Ковальчук.