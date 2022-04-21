На загрузку: число предложений скачать VPN выросло в десять раз

В новых реалиях на площадках по продаже цифровых товаров в десять раз выросло количество предложений по продаже аккаунтов и ключей VPN-сервисов . Об этом «Известиям» рассказали в Positive Technologies. Растет не только предложение, но и интерес потенциальных пользователей: по данным «Яндекса», запросов «купить VPN» в марте стало в пять раз больше по сравнению с февралем, хотя их абсолютное число всё еще невелико. Специалисты по информационной безопасности не рекомендуют покупать такие ключи и аккаунты — «продавцы» могут оказаться злоумышленниками, желающими получить доступ к чужому устройству и украсть личные и платежные данные.

Ключ с подвохом

На сайтах по продаже цифровых товаров кратно увеличилось количество объявлений о продаже аккаунтов и ключей VPN-сервисов , сообщил «Известиям» руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев.

— По нашим экспертным оценкам, их предложение, в том числе на площадках вроде Plati.ru, выросло в десять раз , — заявил специалист.

Исполнителем таких работ могут быть злоумышленники, которым пользователь предоставит полный доступ к своим устройствам , предупредил Вадим Соловьев. Специалист не рекомендует приобретать подписку для любого сервиса через посредников.

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— Вместо или вместе с VPN вам могут установить вредоносное ПО, которое украдет учетные данные вашего онлайн-банкинга, соберет их от сервисов и приложений, или присоединит устройство в ботнет, после чего скорость работы вашего гаджета будет оставлять желать лучшего , — продолжил эксперт.

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда пользователь произведет оплату, а продавец после этого перестанет выходить на связь, добавил Вадим Соловьев.

По данным «Яндекса», количество запросов «купить VPN» в последнее время увеличилось впятеро, хотя абсолютные значения остаются невысокими: с 4,9 тыс. в феврале до 34,2 тыс. в марте.

Откуда дровишки

Ключи, продающиеся на площадках, подобных Plati.ru, сообществах в соцсетях, на «Авито» и так далее, не появляются из ниоткуда . По словам консультанта по информационной безопасности Центра экспертизы компании R-Vision Максима Струпинского, существует три самых популярных способа первичного получения ключей «продавцами».

— Бесплатная раздача ключей владельцами VPN-сервисов для привлечения новых пользователей (а наиболее предприимчивые продавцы перепродают ключи на других площадках); оптовая покупка и последующая перепродажа ключей в розницу; приобретение за счет хищения денег с банковских карт и дальнейшей перепродажи для «легализации» средств, — сказал эксперт.

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В пресс-службе «Авито» сказали «Известиям», что оперативно блокируют объявления по установке сервисов для обхода блокировок регуляторов и обеспечению доступа к запрещенным на территории РФ ресурсам. В соцсети «ВКонтакте» заявили, что своевременно реагируют на жалобы пользователей и правообладателей . В случае если сообщество нарушает правила площадки, принимаются соответствующие меры, добавили представители соцсети.

— При этом мы не фиксируем роста мошеннических действий с такой механикой, — подчеркнули в пресс-службе компании.

В Plati.ru на момент публикации статьи не ответили на запрос «Известий».

Трудный выбор

VPN-сервисы выступают посредником между пользователем и ресурсом, к которому он намерен получить доступ. Владельцы этих решений могут получить доступ ко всем данным, образовавшимся в процессе взаимодействия, сказал Вадим Соловьев.

— Бесплатные сервисы могут собирать данные для последующей продажи, чтобы поддерживать его работоспособность , так как содержать инфраструктуру дорого. Если за это не платит клиент, значит, компании пытаются найти другие способы покрытия своих расходов, — предупредил специалист.

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По словам эксперта по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, любые приложения лучше скачивать только из известных магазинов приложений и официальных сайтов компаний. Впрочем, платные VPN-сервисы из доверенных источников также могут быть небезопасными , добавил Вадим Соловьев. Безопасность данных зависит и от ресурса, на котором пользователь их вводит. Учетную и платежную информацию обычно передают в зашифрованном виде, но если они не зашифрованы, то тогда возникает опасность утечки. Риски утечки данных могут быть связаны и с организацией их безопасного хранения самим сервисом, продолжил Вадим Соловьев.

— Некоторые VPN-сервисы проходят независимый аудит — советуем обращать на это внимание при выборе. Также обращайте внимание на то, какие разрешения запрашивает приложение, например, VPN-сервису не требуется доступ к камере или вашим фотографиям , — заключил эксперт.

Очумелые ручки

Главный специалист департамента аудита компании T.Hunter Владимир Макаров рекомендует создавать собственный VPN, если возникла такая необходимость, а не пользоваться услугами сторонних компаний . Для его создания потребуется арендованный VPS (Virtual private server — виртуальный частный сервер). По сути, это просто некий сервер в интернете, который можно арендовать для своих нужд у хостинг-провайдера или дата-центра. На этот сервер можно устанавливать любое ПО и использовать его как угодно в рамках закона.

По словам специалиста, такой сервер надо арендовать в той стране, под видом пользователя которой планируется использовать интернет. После чего на нем устанавливается сервер VPN — программное обеспечение, позволяющее построить защищенное соединение от устройства до арендованного сервера и получать доступ в интернет через него.

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— Далее нужно сгенерировать для всех устройств VPN-файлы для доступа к серверу (индивидуальные ключи доступа) и установить на устройства VPN-клиент. Затем загрузить созданные ключевые файлы в клиенты и подключиться к созданному серверу, — добавил Владимир Макаров.

Однако у такого подхода есть минус — не будет возможности выбирать страну, из которой осуществляется доступ в Сеть, в то время как в популярных VPN-сервисах страны можно выбирать. Из плюсов — сервер полностью подконтролен пользователю и исключает вероятность, что владелец VPN-сервиса будет «просматривать» трафик, объяснил эксперт.