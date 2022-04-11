Прямой эфир
Происшествия
Поселок Таврический в Крыму был обстрелян
Мир
Словакия заявила о готовности продать Украине артиллерийские установки
Мир
Глава ЕК призвала быть готовыми к нестандартным шагам по вступлению Украины в ЕС
Армия
Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей
Мир
В МО заявили о подготовке ВСУ провокации с обстрелами автомобилей скорой помощи
Мир
Стало известно о выходе Бибилова и Гаглоева во второй тур выборов в Южной Осетии
Мир
Ле Пен пообещала Франции «навести порядок за пять лет» при победе на выборах
Мир
Польские дипломаты покинули посольство в Москве
Мир
Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии
Мир
Макрон лидировал в первом туре выборов по итогу подсчета 65% голосов
Мир
Васильевский мужской монастырь в ДНР пострадал от обстрелов ВСУ

По грешности измерения: в России могут заблокировать SpeedTest

Чем может быть опасна проверка скорости доступа в интернет
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут заблокировать SpeedTest. Американский сервис измерения скорости интернета компании Ookla заподозрили в нарушении законодательства о персональных данных, следует из материалов Минцифры, с которыми ознакомились «Известия». Роскомнадзор направил компании запрос с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских граждан, сообщили «Известиям» в ведомстве. Приложение SpeedTest обрабатывает данные, полученные с мобильных устройств в России о местоположении пользователей, IP-адресах, скорости подключения к интернету, а потом они утекают на серверы в Германию, что противоречит закону РФ. Сведения, которые собирает сервис, также могут быть обогащены и востребованы спамерами, мошенниками, шантажистами и иностранными спецслужбами, считают эксперты.

Замер имеет значение

В Минцифре сказали, что ведомству известно о нарушениях со стороны разработчика SpeedTest. Роскомнадзор направил запрос компании Ookla LLC с требованием предоставить информацию о локализации баз персональных данных российских граждан, сообщили «Известиям» в пресс-службе. Согласно закону «О персональных данных», оператор обязан обеспечить хранение такой информации на территории РФ, объяснили в ведомстве. В случае если компания не сможет подтвердить факт локализации баз в России, ей грозит штраф до 6 млн рублей, предупредили представители Роскомнадзора.

Битовые трудности: аналитики заявили о снижении скорости мобильного интернета
Как государство и бизнес могут обеспечить работоспособность сотовой связи

«Известия» направили свой запрос в Ookla.

По данным сервиса Similarweb, ежемесячная аудитория SpeedTest в мире составляет 105,2 млн пользователей. На первом месте по их количеству США (на них ежемесячно приходится 12,5% заходов), на втором — Индия (9,7%). Россия занимает третье место — 6,8%. Монетизируется сервис за счет размещаемой в приложении рекламы. SpeedTest подключается к сети ближайшего доступного мобильного оператора или Wi-Fi и отправляет через его сети тестовые пакеты данных — сначала измеряет скорость скачивания, а потом отдачи, объясняет принцип работы приложения директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Отсутствие локализации баз данных в России чревато для SpeedTest не только штрафами, но и блокировкой, — предупреждает он. — У сервиса есть российские аналоги, но широкой аудитории они не настолько известны.

Базы сданных

Под персональными данными понимается любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу, объясняет руководитель направления «Разрешение IT&IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. Становится ли сбор, хранение и распространение сведений о местоположении пользователя и его устройстве нарушением закона о персональных данных, зависит от того, возможно ли по этим сведениям идентифицировать самого пользователя.

— Представляется, что перечисленные сведения не позволяют определить конкретного пользователя, поэтому собираемые компанией Ookla данные не относятся к персональным данным. Однако если Роскомнадзор посчитает, что компания все-таки нарушает закон о защите персональных данных, то это может послужить поводом для ограничения доступа к сервисам компании, — считает эксперт.

Приемка с качеством: интернет будет работать на российском оборудовании
Какие комплектующие для телекоммуникаций разрабатывают отечественные ученые

SpeedTest установлен более чем на 2 млн российских мобильных устройствах, на него приходится более 90% российского рынка измерения скорости интернета, рассказал гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков (оно продвигает альтернативный SpeedTest продукт собственной разработки Megabitus).

— Активно работающая в России Ookla никак не локализована в нашей стране, данные о перемещениях, смартфонах россиян и другую информацию компания передает за границу. Причем собирает она, скорее всего, не только ту информацию, которая перечислена в пользовательском соглашении. Это значит, что, обогатив полученные данные о пользователе, разработчики SpeedTest могут получить сведения о его перемещениях, месте жительства, работы, часто посещаемых местах и прочем, — предупреждает эксперт.

Такие сведения могут быть интересны не только навязчивым рекламодателям — их могут использовать, к примеру, мошенники и шантажисты, добавил эксперт. Интерес к подобной информации могут проявлять спецслужбы зарубежных стран, допускает Денис Кусков.

Приложение обладает достаточно полной информацией о надежности интернет-инфраструктуры России (как мобильной, так и проводной) с учетом географии, времени суток, нагрузки и так далее, утверждает источник «Известий», знакомый с менеджерами нескольких телеком-операторов.

Очевидно, внимание российских госструктур привлек встроенный в американское приложение VPN-сервис, предположил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

— Однако в целом SpeedTest настолько же опасен, насколько и многие другие приложения, в том числе российские, — заметил эксперт.

В такие программы при желании разработчиков могут быть встроены опции, открывающие доступ к контактам, фотографиям и другим сведениям, которые впоследствии могут быть использованы для мошеннических действий в отношении владельца или его компрометации, заключил Игорь Бедеров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022