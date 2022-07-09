Бойкот ученый: как на самом деле западные дипломаты «избегали» Лаврова в Индонезии

Россия не стала объявлять зеркальный бойкот США и другим странам Запада на министерской встрече G20 . Об этом после открытия заседания глав МИД «двадцатки» заявил шеф российской дипломатии Сергей Лавров. Он отметил, что со своей стороны не игнорировал ни одно выступление коллег, чтобы понять, «чем сейчас дышит Запад» . Источники «Известий» сообщили: несмотря на заявленный бойкот, все западные министры всё же присутствовали на выступлении главы МИД РФ. На приветственный ужин, который Запад и его союзники решили проигнорировать, тем не менее пришли дипломаты, решившие бойкотировать уже сам бойкот , и провели встречу с российским министром.

Россия отказалась от бойкота

Хозяйка министерского съезда G20 глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, открывая мероприятие, отметила: «В первые с 24 февраля все основные игроки сидят в одной комнате ». Только вот «большая двадцатка», как указала в своей статье для Jakarta Post глава МИД Франции Катрин Колонна, «оказалась на распутье».

«Один из членов группы, Россия, грубо нарушила основные ценности, лежащие в основе многосторонней системы, построенной после Второй мировой войны», — написала министр.

По отношению к Москве и прошел раскол между членами «двадцатки»: западный лагерь — страны G7 плюс Австралия, Южная Корея и ЕС в лице главы его внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля — всего 10 участников, и лагерь развивающихся стран — страны БРИКС+, Аргентина и Саудовская Аравия — тоже 10 .

По словам индонезийского министра, главная обязанность политиков G20 — «урегулировать наши разногласия за столом переговоров, а не на поле боя». Для Джакарты, как отметила индонезийский министр, было важно «создать атмосферу, удобную для всех».

Бойкот ученый Участники первой сессии заседания глав МИД стран «группы двадцати» (G20) в Индонезии Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ

Однако уже в первый день мероприятия, 7 июля, представители «большой семерки» не пришли на приветственный ужин . Сергей Лавров заявил, что бойкот со стороны стран Запада традиционного ужина — « это их нежелание, это их понимание протокола, просто вежливости ».

Источник «Известий» на полях встречи уточнил: не все в западной «десятке» решили придерживаться бойкота — на ужин 7 июля прибыл, например, глава МИД Южной Кореи. По данным собеседника «Известий», у дипломата с Лавровым по инициативе корейской стороны состоялся разговор на ногах . Деталей беседы источник раскрывать не стал.

— Министр также провел ряд встреч на ногах с представителями ООН, стран Азии, Латинской Америки и даже Океании , но конкретно их называть не стоит. Всего было 10 встреч . Обсуждали в основном продовольственный кризис и санкции, — заявил источник.

Известно о двусторонних встречах Сергея Лаврова с главами МИД Китая, Турции, Индии, Бразилии, Аргентины и Индонезии.

Министры «семерки» отказались даже от совместного фото из-за того, что не хотели быть в одном кадре с российским коллегой. В апреле на переговорах министров финансов и управляющих ЦБ G20 в Вашингтоне делегации США, Канады и Европы также покинули свои места, когда пришла очередь выступать главе Минфина РФ Антону Силуанову.

Бойкот ученый Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД G20 на острове Бали Фото: ТАСС/EPA/ANGELO CARCONI

Тем не менее на текущей встрече, как подчеркнул высокопоставленный источник «Известий», ни один западный министр «не бойкотировал, собственно, выступление главы МИД РФ». Даже Энтони Блинкен присутствовал в зале .

Сергей Лавров заявил российским журналистам, что также решил не игнорировать выступления западных коллег. « Мне было интересно послушать, чем сейчас живет Запад », — признался министр.

Ни за кем бегать не будем

В своем выступлении перед министрами «двадцатки» Лавров заявил: «Классическая дипломатия уступает место методам шантажа и давления на независимые государства ». Министр призвал вспомнить принципы солидарности, положенные в основу G20, созданной в 2008 году как совместный ответ на мировой финансовый кризис.

Позднее на «двусторонке» с главой МИД Бразилии Карлосом Франсой Лавров подчеркнул, что ценит «позицию большинства стран Азии, Латинской Америки, Африки. Кто бы что ни думал о ком-то из нас, мы не должны подрывать многосторонние форматы ».

Говоря о шансах личной встречи с Энтони Блинкеном, глава МИД РФ заметил: диалог прерван не по инициативе России, «мы ни за кем бегать не будем».

Бойкот ученый Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франс во время встречи в рамках заседания глав МИД стран «Группы двадцати» Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

По данным источников «Известий», МИД проинспектировал посла РФ в Вашингтоне с тем, что Москва сама выходить на контакт с США не станет. «Только если инициатива будет с их стороны», — передал собеседник «Известий».

Зато у Соединенных Штатов появилась инициатива провести переговоры с китайским министром Ван И на полях G20. А у главы МИД КНР в планах оказались переговоры с коллегой из Австралии — впервые за три года, что можно считать большим прорывом в отношениях Пекина и Канберры.

Китай, к слову, выступил против разжигания блоковой конфронтации и развязывания «новой холодной войны». На встрече с Сергеем Лавровым глава МИД КНР заявил, что его страна поддержит все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса .

Зерновой коридор

Главными темами министерской встречи ожидаемо стали продовольственная безопасность и конфликт на Украине. В конце июня президент Индонезии Джоко Видодо первым среди азиатских лидеров совершил визиты в Киев и Москву и сообщил, что передал послание от президента Украины российскому лидеру.

— Только вот никакого сообщения в физической форме не было, сказалась двойственность трактовок: на английском президент заявил, что передал месседж. Он был буквально в двух-трех словах. А дальнейшую историю с «посланием» от Зеленского Путину выдумали и раскрутили СМИ, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Бойкот ученый Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время пресс-конференции по итогам встречи в Кремле Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ранее в аппарате президента Владимира Зеленского также опровергли, что украинский лидер передавал какое-либо послание.

Джакарта, судя по ее дипломатической активности, взялась продолжать курс на посредничество. 8 июля правительство Индонезии обратилось к членам G20 с просьбой реинтегрировать как российский, так и украинский экспорт в мировой рынок на фоне обострения глобального кризиса продуктов питания.

Глава МИД РФ в очередной раз повторил, что эта проблема не связана с ситуацией в черноморском регионе — « это многолетняя политика Запада, в том числе форсированная зеленая повестка ».

В уже упомянутой статье главы МИД Франции она написала, что причина кризиса продовольствия — «политика России по блокированию черноморских портов». В Москве же утверждают, что за кризисом стоят западные санкции, в частности, мешающие страховать и фрахтовать российские суда с зерном.

В свою очередь, Москва совместно с Анкарой готова обеспечивать безопасность судов, идущих из украинских портов .

Бойкот ученый Фото: REUTERS/Vincent Mundy

— Украина должна, если речь идет об украинском зерне, разблокировать свои порты, разминировать или обеспечить безопасный проход через минные поля. А уже вне территориального моря Украины Россия и Турция готовы обеспечить безопасность соответствующих судов и доводить их до проливов, — подчеркнул Сергей Лавров.

Основную роль в переговорах с Анкарой и Киевом играет Минобороны, уточнил министр.

Переговоры или поле боя

Один из ведущих западных экономистов, в 1990-е автор экономических реформ в России с приватизацией, Джеффри Сакс в своем виртуальном выступлении заявил, что это « Украина прервала переговорный процесс » (дословно backtracked the process). Сергей Лавров подтвердил слова экономиста, указав, что переговоры делегаций во главе с советниками президентов были приостановлены еще в апреле по инициативе Киева .

Министр призвал Запад определиться: добиваются ли они военной победы Украины или хотят переговоров.

— Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, то тогда, наверное, говорить просто с Западом не о чем , потому что он этими своими подходами, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу, — заявил российский дипломат.

Бойкот ученый Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В своей речи на G20 глава МИДа напомнил слова Владимира Путина, который накануне заявил: «Россия не отказывается от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать: чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться».

Следующий возможный визит Сергея Лаврова в эту часть света и следующая (пусть пока и призрачная) возможность для диалога РФ и США — предстоящая в начале августа встреча тихоокеанских государств АСЕАН. Она должна пройти в Камбодже. Глава МИДа этой страны Прак Сокхонн 6 июля пригласил Сергея Лаврова принять участие в саммите, ответа от российского министра пока не было.

Эльнар Байназаров, Бали