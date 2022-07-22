Срок действия соглашения по вывозу зерна составит 120 дней

Срок действия подписанного 22 июля в Стамбуле соглашения об экспорте зерна с территории Украины между Москвой, Киевом, Анкарой и Организацией Объединенных Наций (ООН) составляет 120 дней. Высокопоставленный представитель ООН указал на возможность продления документа.

Входящими в порты Украины судами, по его словам, будут командовать украинские лоцманы. При этом «Продуктовая сделка» в Стамбуле не предполагает военного сопровождения судов. Соглашение, или, как его назвали иначе, «Черноморская инициатива», «составляет 120 дней с возможностью продления».

«Что будет, так это мониторинг перемещений судов, и мы будем контролировать это так же, как движение судов в любой точке мира в это время, но также будет вестись наблюдение за контролируемой территорией. Таким образом, военное сопровождение не предусмотрено», — рассказал представитель международной организации в ходе беседы с журналистами.

Уже в субботу, 23 июля, начнется работа над созданием совместного координационного центра по вывозу украинского зерна. Как добавил представитель ООН, в организации уже обсуждали, кого направят туда на временной основе до определения постоянно действующего состава. Известно, что в центр войдут представители России, Турции и Украины.

Ранее в этот же день украинские СМИ распространили информацию о том, что со стороны их государства договор уже подписан. При этом официальных данных обнародовано не было.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна. Российская сторона представила предложения по вывозу зерна из черноморских портов. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак назвал эти переговоры позитивными.

В конце июня президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не препятствует вывозу зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира.