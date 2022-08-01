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Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

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Фото: REUTERS
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Порт Одессы покинуло первое судно с зерном. Об этом 1 августа сообщил телеканал CNN Türk.

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Как и планировалось, корабль покинул порт в 8.30 мск.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими военными портов оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что инициативу ООН об официальной публикации соглашения по экспорту зерна с территории Украины необходимо обдумать. По его словам, с документом много нюансов, которые связаны с военными.

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