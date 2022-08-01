Первое судно с зерном выйдет из украинского порта в 8:30 мск. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в министерстве обороны Турции.

«Достигнута договоренность о том, что судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженное кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени (=мск) и направится в Ливан», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

29 июля минобороны Турции сообщило о завершении технических работ по организации вывоза зерна с Украины.

До этого, 22 июля, в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Президент РФ Владимир Путин 30 июня подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Тогда он отметил, что украинские власти заминировали порты и не выпускают суда.