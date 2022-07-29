Связующее зерно: какие вопросы обсудят Лавров и Блинкен

МИД РФ сейчас согласовывает дату телефонного разговора с Госсекретарем США Энтони Блинкеном , беседа состоится в ближайшее время. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на полях совета глав внешнеполитических ведомств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте. Шеф российской дипломатии уточнил, что готов выслушать предложения Вашингтона по обмену заключенными и вывозу зерна по Стамбульскому соглашению . При этом Украину политики обсуждать не будут, так как Блинкен ранее отметил, что Киев сам должен вести переговоры, руководствуясь своими интересами. Между тем Лавров сообщил: страны ШОС единогласно поддержали заявку Белоруссии на вступление в организацию, этот вопрос будет обсуждаться в сентябре на саммите глав государств-членов в Самарканде . Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что для стран объединения украинский кризис не так важен, как проблемы с поставками продовольствия и ситуация в Афганистане.

В гостях — Иран и Саудовская Аравия

« В ШОС нет ведущих и нет ведомых, нет ситуаций, как в НАТО, где США навязывают всем остальным свою линию. Или как в ЕС, где выламывают руки суверенным странам, запрещая покупать газ », — отметил Сергей Лавров главные достоинства Шанхайской организации сотрудничества.

Совет министров иностранных дел ШОС в Ташкенте собрал глав МИД восьми стран-членов объединения: России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Нынешнее заседание стало отправной точкой для предстоящего саммита глав государств в Самарканде, который пройдет 15-16 сентября.

Связующее зерно Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

— Весьма символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу , — сказал Сергей Лавров, комментируя потенциальное расширение организации после встречи в Ташкенте с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым.

По оценке министра, «повестка дня саммита в Самарканде в сентябре вырисовывается очень солидной». При этом Лавров уточнил: в ШОС сложился консенсус относительно присоединения Белоруссии к организации в качестве полноправного члена . В середине июня Минск попросил принять его в ШОС в ускоренном порядке.

На саммите в Самарканде также полноправное членство в организации получит Иран — страна подала заявку в прошлом году, процесс в финальной стадии. В МИД Узбекистана, страны-хозяйки саммита, уточнили, что пригласили в Самарканд наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана. Королевство ранее выразило интерес в присоединении к БРИКС.

— Основная повестка дня — подготовка самаркандского саммита, министры готовят солидный пакет документов. На мероприятии планируется подписание более 35 документов, подавляющее большинство уже готовы , — пояснил «Известиям» замначальника управления МИД Узбекистана Тимур Абдуллин.

Связующее зерно Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

Министры, по его словам, обсудили и продовольственный кризис, «эта тема всегда стоит на повестке дня в рамках ШОС».

Блинкен на телефоне

Говоря о возможных переговорах с США, глава МИД России уточнил: диалог пройдет по телефону , Москва получила официальный запрос и сейчас согласовывает время контакта.

— Сегодня уже не получится. В последующие дни, когда я буду в рабочем кабинете, предложим удобную дату , — уточнил Сергей Лавров.

При этом он не ответил на вопрос, возможна ли встреча с Энтони Блинкеном на полях саммита АСЕАН, который пройдет в Камбодже 4-5 августа (госсекретарь США и российский министр будут среди участников).

По словам Лаврова, вопрос обмена пленными , который в телефонной беседе намерен поднять Блинкен, президенты РФ и США обсуждали еще в июне 2021 года в Женеве. Лидеры уполномочили компетентных лиц заниматься этими вопросами. «МИД не из их числа» , — пояснил Лавров.

Связующее зерно Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Джо Байден поддержал план обменять россиянина Виктора Бута на задержанных в РФ Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер. Уилана обвиняют в шпионаже, а Грайнер — в контрабанде гашишного масла. Российского предпринимателя Виктора Бута американский суд еще в 2012 приговорил к 25 годам лишения свободы по обвинению в попытке продать оружие колумбийским боевикам (FARC). Россиянин отрицает все обвинения, подчеркивая, что занимался легальными бизнесом по авиаперевозкам.

28 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон готов пойти на «экстраординарные шаги», чтобы добиться освобождения находящихся в России под стражей американцев. Впрочем, деталей по поводу возможного обмена ни госсекретарь, ни глава МИД РФ не раскрыли.

Однако у Москвы и Вашингтона есть успешный опыт работы на этом направлении. В апреле РФ и США договорились обменять осужденного в Москве за драку с полицейскими американца Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко , который отбывал наказание в американской тюрьме за преступный сговор с целью контрабанды крупной партии кокаина.

Сергей Лавров также уточнил, что «было бы интересно услышать, как США будут выполнять обязательства по зерновому соглашению в контексте инициативы генсека ООН» .

Связующее зерно Виктор Бут Фото: Global Look Press/wr1

— Именно санкции США не позволяют реализовывать поставки зерна из РФ, запрещают заход судов и операции с Россельхозбанком , — резюмировал глава МИДа.

Министр подчеркнул: американская сторона ранее заявила, что не намерена обсуждать украинский кризис.

— По словам Блинкена, Украина сама должна представлять свои интересы. Хотя неделю назад, когда я заявил, что у России нет предубеждений о возобновлении переговоров с Киевом, тут же представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Украине не надо вести переговоры. Стало ясно, кто кем руководит, — заключил Лавров.

Афганистан важнее

В Узбекистан глава МИД России прибыл из Аддис-Абебы — она стала завершающей точкой большого африканского турне министра . За неделю он посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию. Находящийся в Африке с параллельным турне президент Франции Эммануэль Макрон обвинил страны региона в «лицемерии» за их отказ поддержать санкции ЕС против России . «От французов можно было бы ожидать более этичных высказываний», — прокомментировал слова президента Пятой республики Лавров.

Связующее зерно Фото: REUTERS/Russian Foreign Ministry

— Макрон заявил, что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке. И заявил, что это не сотрудничество, а поддержка нелегитимных режимов и хунт. Если посмотреть на перечень стран, которые мы посетили, это довольно оскорбительно для стран , которые развивают отношения с Россией, — подчеркнул министр.

ШОС, пояснил Лавров, в отличие от Запада предлагает «сбалансированный подход, настоящий многополярный подход». Этим и объясняется интерес к организации со стороны развивающихся стран.

К слову, помимо перехода на нацвалюты и расширения организации восемь глав МИД ШОС обсудили также совместное реагирование на «фейки». Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил, что «странам ШОС нужна большая сплоченность, необходимо совместно отвечать на информационные угрозы».

В текущих условиях ШОС приобретает совершенно иное звучание, Россия сейчас активно ищет другие площадки, которые могут стать флагманом незападного мира , пояснила «Известиям» руководитель Информационно-аналитического центра МГУ (ИАЦ) Дарья Чижова.

— Сейчас идет усиление по линии БРИКС, уже заявлено о том, что будут рассматриваться новые члены, которые могут войти в состав организации. То же самое происходит с ШОС , поскольку изначально в самой структуре организации заложены как раз вопросы безопасности и ответ на террористические угрозы. Несмотря на то, что у ШОС нет как такого геополитического значения, как, например, у НАТО. При этом страны понимают: количество рисков на фоне изменяющейся геополитической реальности будет только расти, — констатирована эксперт.

Связующее зерно Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi

По ее словам, ШОС сейчас сосредотачивается на решении локальных задач, которые формируются в регионе. В первую очередь, это Афганистан, который стал главной темой для стран Центральной Азии.

— Афганистан сейчас для этого региона гораздо значимее, чем даже события на Украине . Поскольку Афганистан рядом, и это прямая угроза. Последние несколько месяцев уже несколько раз была информация, что афганские боеприпасы падали на территории Узбекистана, — напомнила руководитель ИАЦ МГУ.

Движение «Талибан» (запрещенная в РФ организация) контролирует Кабул и окрестности, но не всю страну и не все группировки. Потому этот очаг нестабильности вызывает все больше тревог и у стран региона, и у всего ШОС, заключила эксперт.