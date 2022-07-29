Двое за одного: обмен Бута на американцев можно оформить за неделю

Процедура обмена заключенными между Россией и США может занять не больше недели. Но до этого дипломаты двух стран должны согласовать все детали и достигнуть принципиальной договоренности. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков, комментируя предложение Вашингтона об обмене россиянина Виктора Бута на двух американцев — Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (до сих пор не осуждена, для процедуры обмена — ей должны вынести приговор). Как заявил «Известиям» адвокат Бута Алексей Тарасов, Москва может позитивно воспринять предложение США, так как уже много лет предлагала разные способы возвращения россиян из американских застенок . Жена россиянина Алла Бут надеется, что ее муж успеет вернуться и в последний раз обнять свою мать.

На всё — политическая воля

Юридическое оформление обмена Виктора Бута на двух американцев — Пола Уилана и Бриттни Грайнер — может занять около недели . Как заявил «Известиям» адвокат Уилана Владимир Жеребенков, всё сейчас решается только на дипломатическом уровне — от этого и зависит срок возвращения россиянина на родину.

— Подготовить [процедуру] несложно, если этот вопрос подняли на такой уровень уже. А сами документы юридически можно оформить в течение недели. Какой смысл нам кормить-поить иностранцев, которые у нас сидят, если можно вернуть своего гражданина. Со стороны России никогда не было препон: мы всегда были за обмен и возвращение россиян . Все наши спецслужбы позитивно всегда были настроены, говоря, что надо еще хотя бы одну-две русских души спасти, — рассказал Жеребенков.

Двое за одного_1 Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Однако для процедуры обмена США должны помиловать Бута, а РФ — Пола Уилана и Бриттни Грайнер, прежде чем выдавать их в страны гражданства .

— Мировая практика говорит о том, что процесс обмена требует помилования, чтобы потом не было к этим людям никаких претензий со стороны Интерпола и других структур, чтобы люди могли свободно выезжать за границу, — добавил Жеребенков.

По его словам, разговоры об обмене Уилана велись постоянно — сразу же после приговора . Были предложения менять его на Бута и Константина Ярошенко (спустя более 10 лет тюрьмы в США был обменян в 2022 году).

— Американская сторона тогда отказалась. Потом застопорился процесс. Но мы всегда были за. После судебного процесса мы были в американском посольстве и обсуждали нашу позицию. Тогда они интересовались в плане законов — как будет вести себя дальше российская сторона. Мы подняли вопрос тогда, что надо решать вопрос об обмене. Потом мы были у Пола в колонии, к нему приезжал дипломат США и сказал ему, что обмена не будет: они хотели воспользоваться процедурой выдворения. То есть взаимное выдворение: они нашего, мы вашего — в судебном порядке . Сначала это обсуждалось в Самаре, потом во время апелляции в Нижнем Новгороде. Но тогда тоже не приняли принципиального решения, всё-таки это вопрос политики , — рассказал адвокат.

Двое за одного_2 Американская олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Химкинском городском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Адвокат Бута Алексей Тарасов в беседе с «Известиями» также считает, что Москва может позитивно воспринять предложение Вашингтона об обмене, однако процесс необязательно будет быстрым .

— Во время обмена Константина Ярошенко на Тревода Рида были задействованы совершенно иные механизмы. Здесь же всё по официальным каналам, — уточнил он.

Надежда есть

Как рассказала «Известиям» жена Бута Алла, семья узнала о предложении обмена через СМИ . Никакой другой информации пока не поступало. При этом состояние ее мужа в тюрьме оставляет желать лучшего.

— Мы с Виктором разговаривали 26 июля. И слава Богу, что через полгода благодаря усилиям российского посольства, которое писало неоднократно обращения в министерство юстиции и бюро тюрем, ему все-таки более-менее оказали какую-то медицинскую помощь. Состояние его здоровья стало немного лучше . Язвы наконец-то стали заживать. Но диагноз, к сожалению, поставить невозможно. Ему была выписана гормональная мазь. Взяли у него образцы кожи, так как у него была сильнейшая аллергия, кровили язвы, трескались. Но сейчас он сказал, что ему стало лучше, — рассказала Алла. — Мама Виктора в очень тяжелом состоянии — у нее практически полная потеря зрения, проблемы с сердцем и давлением . Ей 83 года, и всё время она в стрессе из-за ситуации вокруг сына. Моей маме 89 лет, у нее рак четвертой степени , она уходит. Я сейчас нахожусь с ней в Санкт-Петербурге, потому что у нее сильнейшие боли. Я пытаюсь как-то ее поддержать. Конечно, у нас огромная надежда, что Виктор успеет вернуться домой, обнять их до того момента, когда их с нами не станет .

Двое за одного_3 Виктор Бут во время экстрадиции его в США в аэропорту Нью-Йорка Фото: REUTERS

Официально факт обмена в Москве пока не подтверждают . Как заявила 28 июля представитель МИД РФ Мария Захарова, «вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон».

В Кремле же отметили, что договоренностей между РФ и США по обмену пока нет. «Нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден поддержал предложение об освобождении «находящихся в России под стражей американцев и готов пойти на трудные решения» . После в Вашингтоне рассказали, что Блинкен планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о судьбе заключенных.

В МИД РФ заявили, что ориентируются на «обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».

Напомним, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году в ходе спецоперации американских спецслужб и экстрадирован в США . Суд Нью-Йорка в 2011-м признал Бута виновным в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы. В США россиянина считают крупнейшим нелегальным торговцем оружия в мире.

Фото: ТАСС Российский бизнесмен Виктор Бут, признанный судом присяжных США виновным в контрабанде оружия, в тюрьме Мэрион

Пол Уилан был задержан в конце 2018 года . Помимо гражданства США, он также имеет паспорта еще трех государств: Великобритании, Ирландии и Канады. Все материалы по делу остаются засекреченными. Известно лишь, что Уилан был директором по безопасности в BorgWarner. Он часто бывал в России по работе. Ранее он служил в морской пехоте. По данным Washington Post, он дважды был в Ираке, однако уволен со службы из-за обвинений в воровстве. Американца приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ . Только после оглашения обвинительного приговора у обоих стран появилась возможность начать переговоры о процедуре обмена.