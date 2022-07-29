Двое за одного: обмен Бута на американцев можно оформить за неделю
Процедура обмена заключенными между Россией и США может занять не больше недели. Но до этого дипломаты двух стран должны согласовать все детали и достигнуть принципиальной договоренности. Об этом «Известиям» рассказал адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков, комментируя предложение Вашингтона об обмене россиянина Виктора Бута на двух американцев — Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер (до сих пор не осуждена, для процедуры обмена — ей должны вынести приговор). Как заявил «Известиям» адвокат Бута Алексей Тарасов, Москва может позитивно воспринять предложение США, так как уже много лет предлагала разные способы возвращения россиян из американских застенок. Жена россиянина Алла Бут надеется, что ее муж успеет вернуться и в последний раз обнять свою мать.
На всё — политическая воля
Юридическое оформление обмена Виктора Бута на двух американцев — Пола Уилана и Бриттни Грайнер — может занять около недели. Как заявил «Известиям» адвокат Уилана Владимир Жеребенков, всё сейчас решается только на дипломатическом уровне — от этого и зависит срок возвращения россиянина на родину.
— Подготовить [процедуру] несложно, если этот вопрос подняли на такой уровень уже. А сами документы юридически можно оформить в течение недели. Какой смысл нам кормить-поить иностранцев, которые у нас сидят, если можно вернуть своего гражданина. Со стороны России никогда не было препон: мы всегда были за обмен и возвращение россиян. Все наши спецслужбы позитивно всегда были настроены, говоря, что надо еще хотя бы одну-две русских души спасти, — рассказал Жеребенков.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы
Однако для процедуры обмена США должны помиловать Бута, а РФ — Пола Уилана и Бриттни Грайнер, прежде чем выдавать их в страны гражданства.
— Мировая практика говорит о том, что процесс обмена требует помилования, чтобы потом не было к этим людям никаких претензий со стороны Интерпола и других структур, чтобы люди могли свободно выезжать за границу, — добавил Жеребенков.
По его словам, разговоры об обмене Уилана велись постоянно — сразу же после приговора. Были предложения менять его на Бута и Константина Ярошенко (спустя более 10 лет тюрьмы в США был обменян в 2022 году).
— Американская сторона тогда отказалась. Потом застопорился процесс. Но мы всегда были за. После судебного процесса мы были в американском посольстве и обсуждали нашу позицию. Тогда они интересовались в плане законов — как будет вести себя дальше российская сторона. Мы подняли вопрос тогда, что надо решать вопрос об обмене. Потом мы были у Пола в колонии, к нему приезжал дипломат США и сказал ему, что обмена не будет: они хотели воспользоваться процедурой выдворения. То есть взаимное выдворение: они нашего, мы вашего — в судебном порядке. Сначала это обсуждалось в Самаре, потом во время апелляции в Нижнем Новгороде. Но тогда тоже не приняли принципиального решения, всё-таки это вопрос политики, — рассказал адвокат.
Американская олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Химкинском городском суде
Адвокат Бута Алексей Тарасов в беседе с «Известиями» также считает, что Москва может позитивно воспринять предложение Вашингтона об обмене, однако процесс необязательно будет быстрым.
— Во время обмена Константина Ярошенко на Тревода Рида были задействованы совершенно иные механизмы. Здесь же всё по официальным каналам, — уточнил он.
Надежда есть
Как рассказала «Известиям» жена Бута Алла, семья узнала о предложении обмена через СМИ. Никакой другой информации пока не поступало. При этом состояние ее мужа в тюрьме оставляет желать лучшего.
— Мы с Виктором разговаривали 26 июля. И слава Богу, что через полгода благодаря усилиям российского посольства, которое писало неоднократно обращения в министерство юстиции и бюро тюрем, ему все-таки более-менее оказали какую-то медицинскую помощь. Состояние его здоровья стало немного лучше. Язвы наконец-то стали заживать. Но диагноз, к сожалению, поставить невозможно. Ему была выписана гормональная мазь. Взяли у него образцы кожи, так как у него была сильнейшая аллергия, кровили язвы, трескались. Но сейчас он сказал, что ему стало лучше, — рассказала Алла. — Мама Виктора в очень тяжелом состоянии — у нее практически полная потеря зрения, проблемы с сердцем и давлением. Ей 83 года, и всё время она в стрессе из-за ситуации вокруг сына. Моей маме 89 лет, у нее рак четвертой степени, она уходит. Я сейчас нахожусь с ней в Санкт-Петербурге, потому что у нее сильнейшие боли. Я пытаюсь как-то ее поддержать. Конечно, у нас огромная надежда, что Виктор успеет вернуться домой, обнять их до того момента, когда их с нами не станет.
Виктор Бут во время экстрадиции его в США в аэропорту Нью-Йорка
Официально факт обмена в Москве пока не подтверждают. Как заявила 28 июля представитель МИД РФ Мария Захарова, «вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон».
В Кремле же отметили, что договоренностей между РФ и США по обмену пока нет. «Нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден поддержал предложение об освобождении «находящихся в России под стражей американцев и готов пойти на трудные решения». После в Вашингтоне рассказали, что Блинкен планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о судьбе заключенных.
В МИД РФ заявили, что ориентируются на «обычную дипломатическую практику, а не на мегафонную».
Напомним, Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году в ходе спецоперации американских спецслужб и экстрадирован в США. Суд Нью-Йорка в 2011-м признал Бута виновным в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». В 2012 году Виктор Бут был приговорен к 25 годам лишения свободы. В США россиянина считают крупнейшим нелегальным торговцем оружия в мире.
Пол Уилан был задержан в конце 2018 года. Помимо гражданства США, он также имеет паспорта еще трех государств: Великобритании, Ирландии и Канады. Все материалы по делу остаются засекреченными. Известно лишь, что Уилан был директором по безопасности в BorgWarner. Он часто бывал в России по работе. Ранее он служил в морской пехоте. По данным Washington Post, он дважды был в Ираке, однако уволен со службы из-за обвинений в воровстве. Американца приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж по делу о попытке узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Только после оглашения обвинительного приговора у обоих стран появилась возможность начать переговоры о процедуре обмена.
Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево. Сейчас она проходит по делу о контрабанде наркотиков. Следующее заседание назначено на 2 августа. Спортсменке грозит от 5 до 10 лет тюремного срока. До решения суда она не может участвовать в процедуре обмена.