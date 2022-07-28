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Брат Бута оценил предложение обменять его на граждан США

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/wr1
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Российского гражданина Виктора Бута предложили обменять на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Подобную сделку обсуждают не в первый раз, поэтому семья российского бизнесмена не уверена в ее исходе. Об этом его брат Сергей Бут рассказал в четверг, 28 июля.

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«Комментировать пока ничего не могу в данном случае, потому что это было неоднократно. Сейчас главное дождаться, чтобы они приняли решение. А то мы уже тут по 100 раз каждый раз об этом говорим, что-то пытаемся делать, а потом всё проходит, как пшик», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По словам Сергея, Виктор рассказал родным о плохом питании и отказе в медпомощи. В остальном он не жаловался на условия в американской тюрьме.

Также Сергей отметил, что в заключении брат следит за происходящим в мире. Он получает информацию только из американских источников, но, несмотря на пропаганду, поддерживает проведение спецоперации России на Украине.

«О спецоперации России знает. Сказал, что наконец-то, сколько можно всё это терпеть. Он читает только американские СМИ, и даже так поддерживает», — сказал брат.

Сергей слышал о Поле Уилане и Бриттни Грайнер, но не вдавался в детали. Он отметил, что для него главное, чтобы Виктора отпустили домой.

«С одной стороны, а в чем его вина? Те что-то сделали, нарушили закон, а он какой закон нарушил? Сняли о нем фильм, и на его основании сделали виноватым. Там нет никакого ни закона, ни правосудия. Поэтому предсказать, как это произойдет, я не могу», — заключил он.

27 июля телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки. Согласно данным канала, Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Грайнер и осужденного за шпионаж Уилана.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренностей об обмене Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что стороны ведут переговоры по возможному обмену заключенными, однако пока конкретный результат не достигнут, сообщает телеканал «Звезда».

11 июня адвокат осужденного в США российского бизнесмена Бута Стив Зиссу назвал неизбежным обмен подзащитного на содержащихся под стражей в РФ американских граждан. Тогда же он рассказал журналистам об ухудшении здоровья Бута в тюрьме из-за инфекции. Он пообещал обратиться в суд, чтобы обеспечить своего подзащитного квалифицированной медицинской помощью.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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