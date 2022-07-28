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Адвокат Бута заявил о «чувствительном моменте» в переговорах по обмену заключенными

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Переговоры между Россией и США по обмену заключенными перешли в «чувствительную» фазу. Об этом 27 июля рассказал адвокат осужденного в США российского бизнесмена Виктора Бута Стив Зиссу.

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«Настал чувствительный момент в этих переговорах, поэтому из уважения к процессу и вовлеченным в него семьям я пока воздержусь от дальнейших комментариев», — сообщил юрист в беседе с ТАСС.

В тот же день телеканал CNN рассказал об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки. Согласно данным канала, Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

11 июня Стив Зиссу назвал неизбежным обмен Виктора Бута на содержащихся под стражей в РФ американских граждан.

Тогда же он рассказал журналистам об ухудшении здоровья Бута в тюрьме из-за инфекции. Он пообещал обратиться в суд, чтобы обеспечить своего подзащитного квалифицированной медицинской помощью.

8 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что Россия работает над возвращением на родину Виктора Бута.

12 мая «Газета.Ru» со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области рассказала, что российского гражданина Виктора Бута могут обменять на Бриттни Грайнер.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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