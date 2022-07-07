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Задержанная в РФ баскетболистка Грайнер полностью признала вину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Прокуратура закончила представлять доказательства по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде наркотиков. Как передает 7 июля корреспондент «Известий» из зала суда, спортсменка полностью признала свою вину.

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Как заявила американка, у нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками и не было умысла на совершение преступления, поскольку она собирала свои вещи впопыхах.

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что шумиха, создаваемая Соединенными Штатами в ситуации с арестованной в России баскетболисткой Грайнер, не помогает, а мешает.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что власти США работают над тем, чтобы добиться освобождения Грайнер и других задержанных в России американцев.

Слушания по делу гражданки США начались 1 июля. 6 июля МИД России прокомментировал, что Грайнер не лишали права на апелляцию и прошение о помиловании.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

5 июля стало известно, что Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.

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